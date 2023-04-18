В Кольцово продают дом за 38 миллионов с прозрачной стеной и личным спортзалом

В рабочем поселке Кольцово в Новосибирской области выставили на продажу одноэтажный коттедж с теплицей, открытым бассейном и баней. За дом площадью 350 квадратных метров и участок в 15 соток просят 38 миллионов рублей. Недвижимость продают с лета, но объявление в базе N1.ru регулярно обновляется (последний раз сегодня, 18 апреля).
— Дом новый, в лесу — 2018 года постройки, надежный, теплый, включающий практически всё, что можно иметь в частном доме: баня, бассейн, терраса, барбекю, камин, спортзал, гараж на две машины, посадки, теплица, костровище и многое другое, — описывает предложение продавец.
На прошлой неделе мы рассказывали про замок со студией звукозаписи, который тоже выставили на продажу в Новосибирске. За дом просят 54 миллиона.