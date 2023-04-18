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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Кольцово продают дом за 38 миллионов с прозрачной стеной и личным спортзалом

Показываем 8 фото из одноэтажного коттеджа

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Дом необычен тем, что в нем всего один этаж

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В рабочем поселке Кольцово в Новосибирской области выставили на продажу одноэтажный коттедж с теплицей, открытым бассейном и баней. За дом площадью 350 квадратных метров и участок в 15 соток просят 38 миллионов рублей. Недвижимость продают с лета, но объявление в базе N1.ru регулярно обновляется (последний раз сегодня, 18 апреля).

— Дом новый, в лесу — 2018 года постройки, надежный, теплый, включающий практически всё, что можно иметь в частном доме: баня, бассейн, терраса, барбекю, камин, спортзал, гараж на две машины, посадки, теплица, костровище и многое другое, — описывает предложение продавец.

Зона отдыха возле бассейна

Зона отдыха возле бассейна

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Гостиная совмещена с обеденной зоной

Гостиная совмещена с обеденной зоной

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Интерьер одной из спален

Интерьер одной из спален

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Так выглядит детская

Так выглядит детская

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В ванной комнате установлен прозрачный душ

В ванной комнате установлен прозрачный душ

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В коттедже нашлось место для спортзала...

В коттедже нашлось место для спортзала...

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...и сауны

...и сауны

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На прошлой неделе мы рассказывали про замок со студией звукозаписи, который тоже выставили на продажу в Новосибирске. За дом просят 54 миллиона.

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