В Новосибирске продают замок со студией звукозаписи и ванной для питомцев. Рассматриваем дом за 54 миллиона

В Заельцовском районе выставили на продажу коттедж с башней и флюгером общей площадью более 300 квадратных метров и участком в 7 соток. За недвижимость, окруженную соснами и туями, просят 54 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru.
Рассматриваем интерьеры коттеджа.
— Дом построен в 2014 году по проекту известного Питерского проектного бюро, в котором для комфортного проживания учтены самые различные интересы членов семьи: от отдыха у камина до возможности играть на бильярде и музицировать в отдельном помещении с качественной звукоизоляцией, — говорится в описании к дому.
— В хозяйстве будут полезны: прачечная с двумя стиральными машинами и комната для сушки белья, специальная ванна для мытья вашего четвероногого друга и огромное мансардное помещение для прочих нужд, — указано в объявлении.
Будущим владельцам обещают технику и предметы обстановки в подарок.
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