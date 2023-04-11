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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают замок со студией звукозаписи и ванной для питомцев. Рассматриваем дом за 54 миллиона

Проект коттеджа был создан проектным бюро из Санкт-Петербурга

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Трехэтажный замок с флюгером занимает более 300 квадратов

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В Заельцовском районе выставили на продажу коттедж с башней и флюгером общей площадью более 300 квадратных метров и участком в 7 соток. За недвижимость, окруженную соснами и туями, просят 54 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru.

Рассматриваем интерьеры коттеджа.

Белоснежная кухня-столовая расположилась в башенке

Белоснежная кухня-столовая расположилась в башенке

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— Дом построен в 2014 году по проекту известного Питерского проектного бюро, в котором для комфортного проживания учтены самые различные интересы членов семьи: от отдыха у камина до возможности играть на бильярде и музицировать в отдельном помещении с качественной звукоизоляцией, — говорится в описании к дому.

В гостиной есть камин (а еще котик — он не продается!)

В гостиной есть камин (а еще котик — он не продается!)

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— В хозяйстве будут полезны: прачечная с двумя стиральными машинами и комната для сушки белья, специальная ванна для мытья вашего четвероногого друга и огромное мансардное помещение для прочих нужд, — указано в объявлении.

Так выглядит детская комната

Так выглядит детская комната

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А вот фотографии главной спальни продавец не разместил, зато приложил снимки из коридора с винтовой лестницей

А вот фотографии главной спальни продавец не разместил, зато приложил снимки из коридора с винтовой лестницей

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В доме есть студия звукозаписи...

В доме есть студия звукозаписи...

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... а также сауна

... а также сауна

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Будущим владельцам обещают технику и предметы обстановки в подарок.

Этой осенью в Новосибирске продавали замок с садом и прудом. Большой особняк с башней оценили в 70 миллионов рублей.

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