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Администрация Советского района забрала 155 земельных участков у СО РАН

В ближайшее время муниципалитет получит еще около 40

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Все участки станут собственностью муниципалитета

Все участки станут собственностью муниципалитета

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У СО РАН забрали 155 земельных участков

Администрация Советского района Новосибирска получила 155 земельных участков, которые раньше принадлежали СО РАН. Информацию об этом подтвердил глава района.

— СО РАН освобождался от непрофильного имущества, поэтому какой-либо компенсации от муниципалитета здесь не предполагалось. Во многом это придорожная или придомовая территория. Объекты не связаны с научной деятельностью, — рассказал НГС первый заместитель главы администрации Советского района Алексей Бродецкий.

Сейчас муниципалитет оформляет все необходимые документы на эти участки. В ближайшее время Новосибирск должен получить еще около 40 участков от СО РАН.

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В середине июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что СО РАН отказывается от Центрального пляжа Академгородка.

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АкадемгородокСО РАНземельные участки
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