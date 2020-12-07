Администрация Советского района забрала 155 земельных участков у СО РАН

У СО РАН забрали 155 земельных участков
Администрация Советского района Новосибирска получила 155 земельных участков, которые раньше принадлежали
— СО РАН освобождался от непрофильного имущества, поэтому какой-либо компенсации от муниципалитета здесь не предполагалось. Во многом это придорожная или придомовая территория. Объекты не связаны с научной
Сейчас муниципалитет оформляет все необходимые документы на эти участки. В ближайшее время Новосибирск должен получить еще около 40 участков от
В середине июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что