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В «Стрижах» на месте парковки начали строить дом-мороженое

Эту стройку власти разрешили в прошлом году: новый дом назвали «Эскимо»

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Дом будет выделяться фасадом: окружающие его жилые комплексы построены из красного кирпича

Дом будет выделяться фасадом: окружающие его жилые комплексы построены из красного кирпича

На Кубовой в Новосибирске построят дома с названием «Эскимо»

В микрорайоне «Стрижи» рядом с ЖК «Светлая роща» и детским садом «Зоренька» начали строить новый дом — его назвали «Эскимо».

Разрешение на строительство компания получила в декабре прошлого года: как объяснили в «Стрижах», за это время застройщику требовалось получить банковское финансирование. Сейчас дом находится на этапе строительства фундамента.

У дома будет переменная этажность от 8 до 10 этажей, все этажи будут жилыми. Всего в доме будет 181 квартира, по 4–6 на площадке. По данным сайта застройщика, около половины квартир уже продано. Самая маленькая студия площадью 24,7 кв. м сегодня стоит 2,25 млн рублей. Площадь самой большой квартиры — 98,5 кв. м: четырёхкомнатная студия с двумя санузлами и двумя гардеробными стоит 6,9 млн рублей.

Сейчас на территории идёт устройство фундамента

Сейчас на территории идёт устройство фундамента

Дом будет отличаться от предыдущих, также построенных «Стрижами» в микрорайоне. Фасад у него будет не красно-кирпичный, а сливочно-шоколадных тонов, как в мороженом эскимо.

— Это дом, где будет много детей. Детские зоны, кроме того, что они будут округлых, узнаваемых форм, будут разработаны с участием детских психологов. Зоны отдыха для взрослых также будут выполнены в современной эстетике с мягким, обволакивающим формообразованием, — описали концепцию дома в компании.

Двор дома будет закрыт. Места для машин по проекту будут наземными, за домом — всего у дома можно будет припарковать 90 автомобилей.

Раньше на участке, где сегодня строят дом, находилась наземная парковка.

В августе стало известно, что возле городского аэропорта на месте школьного стадиона построят квартал с урбан-виллами и парком. А вместо административных зданий за «Гигантом» возле Димитровского моста разрешили построить жилой комплекс.

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