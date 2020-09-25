В «Стрижах» на месте парковки начали строить дом-мороженое

Дом будет отличаться от предыдущих, также построенных «Стрижами» в микрорайоне. Фасад у него будет не красно-кирпичный, а сливочно-шоколадных тонов, как в мороженом эскимо.



— Это дом, где будет много детей. Детские зоны, кроме того, что они будут округлых, узнаваемых форм, будут разработаны с участием детских психологов. Зоны отдыха для взрослых также будут выполнены в современной эстетике с мягким, обволакивающим формообразованием, — описали концепцию дома в компании.



Двор дома будет закрыт. Места для машин по проекту будут наземными, за домом — всего у дома можно будет припарковать 90 автомобилей.



Раньше на участке, где сегодня строят дом, находилась наземная парковка.



В августе стало известно, что возле городского аэропорта на месте школьного стадиона построят квартал с урбан-виллами и парком. А вместо административных зданий за «Гигантом» возле Димитровского моста разрешили построить жилой комплекс.

