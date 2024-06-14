«Больше не надо вставать в 6 утра»: Анна Терешкова последний день работает в новосибирской мэрии

Терешкова считает, что команда сможет работать и без нее, проектов у департамента есть еще на 10 лет вперед Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 14 июня, Анна Терешкова официально уходит из новосибирской мэрии. Вице-мэр проработала в администрации более 10 лет и говорит, что покидает должность с чистой совестью, она уверена, что команда сможет справиться без нее. Больше всего Терешкова рада, что наконец-то избавилась от приставки «чиновница».

— Я наконец-то могу убрать приставку чиновница, мне она никогда не нравилась, раздражала ужасно. Всегда считала себя простым человеком, который любит Новосибирск, а не чиновницей, — смеется Анна Терешкова. — Буду скучать по людям, проектам, которые мы создавали, команда у нас прекрасная, проектов еще минимум на 10 лет. Моя задача была создать уникальную команду, раскрутить маховик проектов, чтобы все дальше работало без меня.

Анна Терешкова уверена, что все проекты, которые были задуманы во время ее работы в мэрии, осуществятся. Вице-мэр отмечает, что когда она с командой праздновала 10 лет ее работы, то обсудили все проекты в каждой отрасли департамента.

Например, в сфере благоустройства продолжается работа над «Сосновым бором», «Инюшенским бором», парком «Иня», «Арена», «Усть-Тулой», который курирует губернатор Новосибирской области. Команда также первая в России запустила формирование водно-зеленого каркаса, сейчас нормативы разрабатываются на федеральном уровне с местными экспертами.

Много работы и в культурной среде, например, реконструкция музея Кондратюка, ДК «Академии» и еще нескольких объектов. Мероприятий также запланировано много, 12 июня прошел фестиваль «Блогеры России» в парке «Арена», на него пришли порядка 30 тысяч новосибирцев, состоится и фестиваль «Черника». В том числе, в акватории реки Оби, Новосибирского водохранилища, и на прибрежных территориях с июля по август пройдут «Обские фестивали» — ряд развлекательных, спортивных, культурных и других мероприятий.

В спортивной сфере уже запустили гонку дронов и развивают автодром «Сибирское кольцо». Прорыв ожидается и в молодежной сфере, например, 29 июня в парке «Арена» пройдет День молодежи.

— По каждому направлению есть большие прорывы и перспективы. Я продолжаю общаться с ребятами, абсолютна спокойна, ухожу с чистой совестью, дальше буду просто наблюдать, — добавила Анна Терешкова. — Сейчас съезжу отдохнуть, выспаться тоже полезно, в коем то веке раз за 10 лет вставать не в 6 утра.

Терешкова говорит, что ей поступило несколько предложений, есть у нее и свои задумки, чем дальше заниматься, она решит немного позже.