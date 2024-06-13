От аттракционов до лесных закоулков: новосибирцы обсудили проект нового «Соснового бора» — дошло до кадровых проблем в мэрии

Архитекторы разработали общую концепцию обновленного бора, в будущем появится детальный дизайн-проект Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











Новосибирцам показали концепцию нового «Соснового бора». Территорию в 103 га хотят разделить на шумные зоны с детскими и спортивными площадками и тихие — в глубине леса. Разработчики предложили создать несколько павильонов для отдыха между деревьями, благоустроить существующие пешеходные дорожки и повернуться лицом к воде: создать смотровую площадку на озере Лесное и место для медитаций возле ручья Сухой Лог. Местные жители оказались довольны, но все равно решили поскандалить из-за неблагоустроенной территории и предстоящей санитарной вырубки леса. Обсуждение дошло до проблем в учреждениях мэрии, низких зарплатах сотрудников и нехватки кадров. О чем говорили жители и как будет выглядеть обновленный лес — в материале НГС.



Парк, лесопарк и лес

«Сосновый бор» — кусочек леса с ручьем и озером, со всех сторон окруженный городом. За лесным массивом почти не ухаживают: жители отмечают, что территория покрылась многолетним мусором, а дороги то и дело разбивают мотоциклисты и автомобилисты. По соседству с лесным массивом давно существует парк культуры — теперь его хотят включить в проект благоустройства, чтобы создать единое пространство для отдыха, которое чаще всего используют жители прилегающих домов.

Парк предлагают сохранить как тихое место и снизить антропогенную нагрузку, оставив коммерческую деятельность только в парке культуры, сохранив в глубине фактически нетронутую лесную территорию.

Предпроектные исследования территории начались давно: еще в 2021 году растения «Соснового бора» обследовали специалисты ботсада СО РАН, тогда же лес изучали и архитекторы. Благоустроенная зеленая зона в итоге займет чуть больше 103 га, из которых собственно парк составляет примерно 10%. Лес разделят на функциональные зоны: парк с повышенной нагрузкой — у входных групп, лесопарк с меньшей плотностью и лес — для отдыха.

Так предлагают благоустроить одну из входных групп в зеленую зону, от нее протянется бульвар Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











Пока основным инвестором проекта выступает одно из ведущих российских предприятий «Элтекс», соглашение о разработке концепции мэрия заключила год назад. Компания занимается производством телекоммуникационного оборудования, а ее здание как раз граничит с лесом. «Элтекс», в частности, благоустроит зеленую зону возле своей территории, а на остальные площадки средства выделят из областного или городского бюджетов.



«Элтекс», по данным «Контур.Фокуса», образовано в 1996 году. Сейчас компанией владеют пять человек: Алексей Черников (22%), Виктор Малов (22%), Валерий Айдагулов (18,5%), Александр Мохов (18,5%), Сергей Игонин (16%). На конец 2021 года (более поздних данных нет) выручка компании составила 7,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 731,2 миллиона рублей.

Разработку проекта доверили сотрудникам НГУАДИ и специалистам «Сибирской инвестиционной архитектурно-строительной компании» (СИАСК). Реализацию из-за большой площади лесопарка предложили разделить на три этапа.

— Представим вам основную концепцию с функциональным зонированием, проработанного дизайн-проекта пока нет. Чтобы двигаться дальше, нам нужна основа, на которую можно опираться. Концепция стратегическая, на десятилетия, — объяснила Мария Смирнова, замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии.

Компания СИАСК известна тем, что разработала проекты крупных торговых центров Новосибирска: в их числе «Галерея», «Аура», ИКЕА, долгострой «Подсолнух» на площади Маркса и другие. В портфеле компании также есть проекты жилых комплексов, санаторно-курортных, медицинских и спортивных объектов. СИАСК занимается и проектами планировки территории: например, работала над городским аэропортом.

По данным сервиса «Контур.Фокус», «Сибирская инвестиционная архитектурно-строительная компания» образована в 2018 году. Директор — Марк Новиков, учредитель — бизнесмен Александр Каменщиков, он же владеет половиной клиники «Окулист+». На конец 2023 года выручка СИАСК составила 189,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей.

Отдохнуть в глубине леса

Концепцию благоустройства представлял заведующий кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ Григорий Ерохин. Он рассказал, что удалось изучить градостроительные документы, которые касаются леса: оказалось, что 76 лет назад в Генплане на месте «Соснового бора» планировали промзону с двумя площадками, но индустриальные объекты перенесли на северо-восток. Спустя 20 лет появились первые проектные решения по превращению территории в парк. Сейчас она имеет статус городского леса, и возводить капитальные сооружения на его территории нельзя.

В прошлом веке власти хотели застроить бор, но развитие города пошло в другом направлении, и зеленый массив решили превратить в парк Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











Местные жители отмечают, что территория фактически заброшена: разрастаются горы мусора, нет освещения, а лесной массив облюбовали закладчики. Григорий Ерохин добавляет, что проблемы есть и с растениями: экосистема бора нарушена, на территории много чужеродных видов и старых деревьев. Появилась в бору и несанкционированная дорога, по которой автомобилисты объезжают пробки. Со всем этим планируют бороться.



Исторически территория сама разделилась на функциональные зоны: плотная парковая, долина личного пространства у ручья Сухой Лог, околоводное место, дорожки для прогулок, главная аллея и спортивная зона. Их решили сохранить. В том числе, предложили не создавать новые пешеходные маршруты, а лишь благоустроить имеющиеся, а некоторые из них продублировать велодорожками, отделив природным барьером (подобное реализовали на Михайловской набережной). Шесть имеющихся входных групп также оставят, новые добавлять не планируют.

Так Сухой Лог выглядел пару лет назад: на его берегах образовываются стихийные свалки. В будущем русло ручья обещают расчистить, и тогда им можно будет наслаждаться со смотровой площадки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас лес используют в том числе для конных прогулок — специальных мест для этого нет, и в проекте предложили закольцевать тропу вокруг конного клуба. При этом дорожки разделят не только по принципу перемещения, но и благоустроят специальный маршрут для посетителей с собаками — такое решение было предложено во время воркшопа в марте.

— Идея маршрута для выгула собак показалась нам интересной. В дизайн-проекте мы сделаем навигацию по территории, которая бы говорила, что это дорожка для отдыхающих с собаками: если вы по ней идете, то встретите человека с питомцем, — рассказал Григорий Ерохин.

Архитекторы предложили сохранить в лесу изолированность от всего городского и разделить антропогенную нагрузку за счет условного зонирования на парк, лесопарк и лес. Таким образом на входе будет наиболее высокая нагрузка, а чем дальше в лес — тем меньше. Шумные места локализуют, разместив детские и спортивные площадки преимущественно у входных групп.

— Чем дальше в лес — тем больше лес, — шутит Григорий Ерохин. — В глубине, в том числе, будет ниже плотность тропиночной сети и большее ощущение природного окружения.

У каждой из шести входных групп появится зонирование, их размер обусловлен количеством посетителей с каждого из входов Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











Благоустроят и парковки, но разместят их за границами леса — всего нашли участки для 216 машиномест. В лесу также появятся три площадки для сбора мусора, семь туалетов, шесть детских и 11 спортивных площадок, половина из них — для занятий игровыми видами спорта. Больше всего запланировали мест для тихого отдыха — примерно 20: их разместят там, где раскрывается природный ландшафт, в том числе около озер и ручья. Не забыли и про животных и птиц: для обитателей леса оставят места, где освещения не будет, чтобы они могли комфортно существовать рядом с человеком.

Первая очередь

Начнут благоустройство с территории одного из входов, озера Лесное, территории возле предприятия и спортивного кластера. Позже займутся парком культуры и отдыха, а еще позже — чащей леса Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











Реализацию масштабной задумки разделили на три очереди, для каждой в будущем проработают дизайн-проект. Первая начнется с самого проблемного места — южного входа и северо-восточной стороны возле предприятия «Элтекс».

Так будет выглядеть южный вход: для его благоустройства выбрали природные оттенки и материалы Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











Сначала решили установить шлагбаумы, чтобы ограничить несанкционированный проезд. Их предлагают сделать не металлическими, к которым все привыкли, а деревянными, вписав в природную среду. Благоустроят и пешеходный бульвар с минимальным количеством связей, чтобы создать проницаемость пространства для транзитного прохода.

В некоторых местах пешеходные дорожки и велодорожки разделят с помощью растений. На бульваре появятся скамейки и долгожданное освещение Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











Бульвар начнется от южного входа и пройдет в сторону парка культуры и отдыха, но не соединится с ним (связать территории хотят позже). Место для прогулок сочетает в себе велодорожку и пешеходную тропу, которые отделят друг от друга природным буфером. Здесь же появится первый павильон — так условно называют сооружение, где можно укрыться от солнца, дождя или просто отдохнуть.

Так выглядит павильон, под крышей которого можно укрыться от дождя, солнца или просто отдохнуть. Для строения не будут рубить деревья, их гармонично впишут в композицию Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











Второй павильон будет изогнутым, потому что пройдет между деревьев — так он гармонично впишется в общую композицию, не нарушая природный ландшафт. Рубить здоровые деревья для каких-либо сооружений не планируют, поэтому придумали бионическую форму.

Первый павильон будет круглой формы, второй — более изогнутый. Такое решение приняли, чтобы сохранить деревья на территории леса Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











В строении также можно будет отдохнуть Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











Одно из самых интересных решений — смотровая площадка на берегу озера Лесное, ее также придумали на проектном семинаре. Специальная конструкция появится над водой, на ней посетители смогут отдохнуть, насладиться природой и покормить уток. Место для созерцания и медитации появится и на склоне к Сухому Логу: там можно будет присесть на скамейку, чтобы любоваться лесом.

Со смотровой площадки на озере Лесное можно будет кормить уток Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











На территории леса уже сейчас существует футбольное поле — по сути это поле без разметок, по бокам которого стоят ворота. Его предлагают освоить под игровые виды спорта, условно выбрали несколько: например, волейбол и баскетбол. При разработке детального дизайн-проекта обещают прислушаться к местным спортсменам, которые подскажут, что лучше разместить в спортивном кластере.

Существующее футбольное поле предложили заменить спортивным кластером. Что именно в нем разместят, решат позже Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











После представления концепции участники зааплодировали, а несколько человек начали перешептываться: говорят, что проектом довольны, — главное, чтобы все это появилось в реальности.



Мотоциклисты и нехватка кадров в мэрии — о чем говорили жители

Первым делом у Григория Ерохина спросили, где обещанные детские площадки. Он объяснил, что они появятся во второй очереди — делать детальный дизайн-проект всей огромной территории сразу сложно и дорого. В рамках первой очереди специалисты проведут инженерно-топографические исследования, а подеревную съемку на маленькой территории можно сделать быстрее и дешевле. После так же освоят оставшиеся пространства.

Сама концепция проекта у местных жителей нареканий не вызвала, больше всего они переживают за растения Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











Один из присутствовавших, местный пенсионер несколько раз подчеркнул, что почти каждый день по 10 км гуляет в лесу, и отметил, что архитекторы не учли мотоциклистов, которые разрушают зеленую зону. Разработчики и правда не заметили их, потому что исследовали территорию с ноября по март. Любители мотоциклов, говорит мужчина, разбивают дороги особенно сильно в сырую погоду, а все беседы с ними безуспешны.



— Лес — это свалка. Надо что-то делать с мусором, отходы людям выбросить некуда. Сейчас кусты вырезают, оголяется свалка. По сути это бомжатный город с диванами, досками и многолетним мусором, — рассказал он. — Люди у нас в лесу разные, надо их воспитывать.

Он предложил первым делом установить на всех входах мусорные контейнеры и информационные щиты о том, что заезжать на территорию нельзя. Григорий Ерохин объяснил, что установить контейнеры сразу не получится, потому что у территории должен появиться ответственный, кто будет вывозить отходы. Тогда жители предложили компании «Элтекс» взять это на себя, но им объяснили, что в одиночку компания обслуживать все не сможет.

— С «Элтекс» у нас договоренность, что они проводят мероприятия по формированию тропинок в верхнем углу, до железной дороги, возле их предприятия, на другую территорию они не заходят. Год назад организация расчистила часть леса от поросли, отсыпала дорожки, построила мостки, в этом году — продолжит, — объяснила Мария Смирнова.

Еще одна проблема, на которую жители обратили внимание — автомобилисты, которые проезжают на футбольное поле и жарят шашлыки. По словам местных, на машинах заезжают все глубже в лес, и это срочно надо остановить.

Также попросили восстановить освещение на главной аллее, которое то появляется, то снова исчезает. Мария Смирнова добавила, что свет находится на балансе МБУ «ГЦОДД» и у ее департамента тоже возник вопрос, почему света нет.

Так может выглядеть шлагбаум: его выполнят из дерева, чтобы вписать в окружающую среду. Жители же считают, что такое сооружение не остановит нарушителей Источник: предоставлена СИАСК, НГУАДИ











Как только она заговорила о проблемах в мэрии Новосибирска, жители стали активнее критиковать власть и жаловаться на проблемы города, все дальше уходя от обсуждения благоустройства зеленой зоны. Мужчина средних лет поинтересовался, например, почему мэрия самоустранилась от обслуживания территории «Соснового бора», которая зарастает мусором, и почему в финансировании участвует частная компания, а не город.



Мария Смирнова парировала, что у городского бюджета средств на финансирование всех проектов не хватает — тогда и помогают предприниматели. Это не первый подобный проект: например, по такому же принципу благоустроили часть парка в пойме реки 1-я Ельцовка, входную группу сквера «Героев Донбасса» и планируют создать набережную от Димитровского моста до Заельцовского бора.

— Содержанием бора занимается лесная бригада нашего учреждения «Горзеленхоз», курирует отдел управление по лесным отношениям. С точки зрения нашей внутренней работы мы понимаем, что есть проблемы в учреждениях — их выявили, пытаемся решить. Проблема, еще и в том, что люди попросту не хотят идти на работу, существует нехватка кадров, — поделилась Мария Смирнова.

Поругались жители и из-за вырубок: они переживают, что здоровые деревья спилят, несмотря на критическую, по их словам, ситуацию в городе. Излишняя вырубка скажется на экологии и здоровье, а пыли, которой и так много, станет еще больше, уверены они. Специалисты попытались убедить людей, что уберут только растения в охранных зонах инженерных коммуникаций и проведут санитарную вырубку.

— Сохраняются сосны, молодые березняки, но есть березы, которые старше 150 лет, они сами по себе падают. Вы как считаете, их надо оставить в парке, чтобы они упали? Или за ними необходимо следить и заменять на другие? Специалисты умеют работать, давайте не будем смешивать все, — возразила начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств мэрии Светлана Гижицкая.

Присутствовавший на обсуждении студент аграрного университета, который как раз учится на специалиста лесного хозяйства, добавил, что таких специалистов катастрофически не хватает по всей стране, но средняя зарплата сотрудника доходит до 30 тысяч рублей. Он считает, что люди попросту не могут выжить на такие деньги и не идут в профессию.

— Есть проблемы, которые на уровне города мы решить не способны, нужна более высокая сила, не на городском уровне, — считает он.

Жители еще несколько минут говорили о мусоре, просили оставить поле с газоном, а не устанавливать спортивные площадки, жаловались на закладчиков и переживали о растениях. Мэрия и разработчики ко всему пообещали прислушаться.

Свои комментарии по поводу проекта новосибирцы могут оставить на сайте «Зеленый Новосибирск», а в пятницу концепцию покажут новому мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву. После того, как проект примут, специалисты продолжат исследовать территорию. Когда именно появится новое благоустройство в зеленой зоне, сказать пока трудно.

Еще один и, пожалуй, самый грандиозный проект в Новосибирске планируют на левом берегу Оби. Там на месте нетронутой более 90 лет местности должен появиться огромный парк «Усть-Тула», который соединит Бугринскую рощу с «Ареной» у ЛДС. Разработчики планируют сохранить спокойную жизнь животных, совместить зоны тихого и активного отдыха, историю и современность, построить поселение, верфь, экстрим-парк, а на острове разместить острог.