Красивые променады, новая церковь и памятники воинам — фото из строящегося «Сквера Героев Донбасса»
Парк в Новосибирске переименовали месяц назад
На этой неделе прошло выездное совещание по контролю выполнения первой очереди благоустройства «Сквера Героев Донбасса» в Новосибирске. Площадь парка составляет 8 гектаров. В первой очереди подрядчик завершит работы по устройству транзитных дорожек, систем освещения и видеонаблюдения.
Зеленая зона расположена на перекрестке улиц Никитина и Воинской в Октябрьском районе. До 8 сентября сквер носил название «Воинский», по итогам голосования на сайте «Госуслуги» его переименовали в «Сквер Героев Донбасса».
Дизайн-проект разработали в 2021 году в Центре развития городской среды Томской области, который принадлежит администрации Томской области. К благоустройству приступили в начале ноября прошлого года, а завершить строительство планируют в 2023 году.
Всего на благоустройство сквера потратят 68 миллионов, в этом году использовали 18 миллионов. В новой зеленой зоне появится кафе и общественный туалет, спортивная и детская площадки, место для выгула собак.
В этом году создали системы освещения и видеонаблюдения, которые обещают доделать, и основные транзитные пути. В паспорте объекта указано, что подрядчик, выполняющий работы — ООО СУ «СибСтрой».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СУ «СибСтрой» единолично владеет Заманова Елена Васильевна, которая также является учредителем компании ООО «Экобетон». На конец 2021 года выручка организации составила 156,5 млн рублей, чистая прибыль — 3,2 млн рублей. Недавно компания заключила контракт на ремонт проезда в ПКиО «Заельцовский», улицы Зорге и другие.
На территории сквера находится строящийся храм, который доделают в этом году, мэрия подключила его к теплу.
В парке три основные входные зоны. Одну из них в сторону улицы Добролюбова построит специализированный застройщик «Никольский парк», дочерняя компания ГК «Химметалл», который строит рядом жилой комплекс. Также в эту группу компаний входит застройщик ООО «Ельцовский парк» — он уже выполнял похожий проект, компания обустраивает входную зону в парк в пойме реки Ельцовка.
Группа компаний «Химметалл» включает в себя ряд застройщиков. В их число входит ООО СЗ «Никольский парк», которое образовано в 2020 году. Компанией в равных долях владеет Александр Веретенин и Евгений Гаврилов. Гаврилов также владеет ООО «Ельцовский парк», который строит дома рядом с рекой Ельцовка-1. На конец 2021 года выручка ООО СЗ «Никольский парк» составила 8,4 млн рублей, чистый убыток — 389 тысяч.
Вокруг сквера много частных и многоэтажных домов. Зеленая зона была заброшена, здесь заросли, инвазивные виды и аварийные деревья. Как рассказала вице-мэр Анна Терешкова, на данный момент снесли около 200 металлических гаражей, но некоторые еще предстоит убрать с территории.
— Это было заброшенное место, прибежище для асоциальных граждан, — отметил в ходе совещания мэр Анатолий Локоть.
В центральной входной группе на пересечении улиц Никитина и Воинской высадят сиреневый променад, а со стороны улицы Добролюбова застройщик посадит кедры, яблони и сирени. Цветочные клумбы заполнят многолетними цветами и установят в местах притяжения людей.
На территории сквера также расположен храм, который пока достраивают. В конце выездного совещания мэр Анатолий Локоть в разговоре с помощником батюшки сообщил, что в мэрии планируют установить около храма стелы или пилоны в честь погибших воинов. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о стелах больше, потому что в концепции они не были заявлены.
Мэрия активно занялась парками в Новосибирске, сейчас разрабатывают концепцию для зеленой зоны на левом берегу города у Оби, где можно встречать рассветы. Жители предложили построить судоверфь, башни и голограммы.