Красивые променады, новая церковь и памятники воинам — фото из строящегося «Сквера Героев Донбасса»

На этой неделе прошло выездное совещание по контролю выполнения первой очереди благоустройства «Сквера Героев Донбасса» в Новосибирске. Площадь парка составляет 8 гектаров. В первой очереди подрядчик завершит работы по устройству транзитных дорожек, систем освещения и видеонаблюдения.



Зеленая зона расположена на перекрестке улиц Никитина и Воинской в Октябрьском районе. До 8 сентября сквер носил название «Воинский», по итогам голосования на сайте «Госуслуги» его переименовали в «Сквер Героев Донбасса».