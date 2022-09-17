Судоверфь, башни и голограммы. Каким станет парк у Оби, где можно встречать рассветы, — идеи новосибирцев

Как рассказал сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, на месте проектируемого парка в начале XX века была деревня Бугры, от нее даже остались развалины винного завода, которые можно органично вписать в дизайн-проект.



Во время обсуждения общественники поделились на семь групп по 6–7 человек, в течение нескольких часов жители города разрабатывали концепцию, а после представили ее работникам мэрии. Все участники сошлись на том, что хотят видеть зеленый лесопарк с сохранением растительности и ландшафта. Сейчас на этой территории находится стрелковый клуб и лодочная база — как их вписать в концепцию парка будут решать позже.