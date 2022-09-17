Судоверфь, башни и голограммы. Каким станет парк у Оби, где можно встречать рассветы, — идеи новосибирцев
Новая зеленая зона займет территорию в 140 гектаров
В Новосибирске появится парк на левом берегу Оби «Усть-Тула», он соединит Бугринскую рощу и парк «Арена» у строящегося ЛДС. 10 сентября прошел воркшоп, где жители города рассказали, что хотят увидеть в новой зеленой зоне. Многие считают, что территория должна быть посвящена истории, а студенты предложили создать парк дополненной реальности.
Главная особенность проектируемой территории на слиянии рек Тула и Обь — возможность встречать рассветы. Так на левом берегу появится лесная зона, где можно наблюдать восход солнца, а с Михайловской набережной на правом берегу реки жители будут продолжать наслаждаться закатами. Как сообщили в мэрии Новосибирска, площадь территории с учетом Бугринской рощи — 140 гектаров.
Как рассказал сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, на месте проектируемого парка в начале XX века была деревня Бугры, от нее даже остались развалины винного завода, которые можно органично вписать в дизайн-проект.
Во время обсуждения общественники поделились на семь групп по 6–7 человек, в течение нескольких часов жители города разрабатывали концепцию, а после представили ее работникам мэрии. Все участники сошлись на том, что хотят видеть зеленый лесопарк с сохранением растительности и ландшафта. Сейчас на этой территории находится стрелковый клуб и лодочная база — как их вписать в концепцию парка будут решать позже.
Каким парк видят жители
Одна из групп предложила создать лесную зону с исторической основой. На месте лодочной базы, по мнению жителей, стоит организовать судоверфь для строительства исторических кораблей — так парк станет привлекательным для туристов. Кроме того, команда решила, что можно построить мастерские для кузнецов, столяров, плотников и других мастеров. На небольшом островке по концепту будет находиться «Княжий двор», где установят башни, с которых можно наблюдать рассвет и наслаждаться территорией парка.
На обсуждении активисты предложили включить остров «Отдых» в проектируемую территорию, построить до него подвесной мост или запустить паром из парка. На территории много любителей рыбалки, поэтому несколько команд спроектировали место для ловли рыбы. Про выдающихся жителей Бугров также не забыли, в их честь хотят создать тематические аллеи.
Студенты НГУАДИ решили, что в парк необходимо добавить современности и создать элементы дополненной реальности, например, голографические изображения в полный рост, которые можно менять в зависимости от праздника или времени года.
— Кроме голографических изображений мы предлагаем использовать приложение на смартфоне. Например, у охранника будет специальный костюм, когда на него наводишь камеру, то он превратится в ремесленника, — отметила студент университета.
Также на воркшопе прозвучали предложения о том, чтобы протянуть тарзанку через Тулу для любителей экстрима, создать фуд-зону, посвященную бывшим странам СНГ, обеспечить возможность передвигаться по парку по воде и высадить сенсорный сад, чтобы можно было потрогать, увидеть и понюхать растения парка.
В концепции может появиться велосипедная дорожка, протяженность которой составит более 3 км, дорожки для бега и места для занятия йогой.
Многие активисты акцентировали внимание на транспортной доступности, создании нескольких входных зон и парковок для автомобилей, но при этом предложили не заполнять всю зону активностями, а оставить лес, где можно отдохнуть от шума города.
Представители мэрии отметили, что учтут мнение общественников при разработке дизайн-проекта. Концепция нового парка может появиться уже к концу этого года.
В июле прошлого года НГС прогулялся по самой длинной реке левого берега — Туле. Смотрите путешествие от истока Тулы до ее слияния с рекой Обь в нашем фоторепортаже.