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На левом берегу хотят создать парк — горожане могут проголосовать в опросе для разработки проекта

Ответить на вопросы можно в течение месяца

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Обсуждение продлится до 6 августа

Обсуждение продлится до 6 августа

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Мэрия Новосибирска проводит опрос, который поможет в разработке концепции нового парка «Усть-Тула» на левом берегу. Заказчиком проекта выступает «Дирекция городских парков».

В мэрии начали работу над проектом парка, который планируют обустроить между Бугринской рощей и территорией у строящейся ледовой арены.

Площадь парка составит 55 гектаров

Площадь парка составит 55 гектаров

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— Рабочее название проекта — «Усть-Тула». Территория включает берега рек Оби и Тулы. Площадь проектирования — 55 гектаров, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

Жителей города просят ответить на вопросы о проблемах этой территории, интересных природных элементах и целях посещения. Ответить на них вы можете по ссылке.

Результаты опроса помогут разработать проект территории.

Ранее в Новосибирске провели масштабную реконструкцию Заельцовского парка. Его открыли 25 июня перед Днем города. Показываем в репортаже, как это было.

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