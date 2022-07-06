На левом берегу хотят создать парк — горожане могут проголосовать в опросе для разработки проекта
Ответить на вопросы можно в течение месяца
Мэрия Новосибирска проводит опрос, который поможет в разработке концепции нового парка «Усть-Тула» на левом берегу. Заказчиком проекта выступает «Дирекция городских парков».
В мэрии начали работу над проектом парка, который планируют обустроить между Бугринской рощей и территорией у строящейся ледовой арены.
— Рабочее название проекта — «Усть-Тула». Территория включает берега рек Оби и Тулы. Площадь проектирования — 55 гектаров, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.
Жителей города просят ответить на вопросы о проблемах этой территории, интересных природных элементах и целях посещения. Ответить на них вы можете по ссылке.
Результаты опроса помогут разработать проект территории.
Ранее в Новосибирске провели масштабную реконструкцию Заельцовского парка. Его открыли 25 июня перед Днем города. Показываем в репортаже, как это было.