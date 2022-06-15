Заельцовский парк откроют уже на следующей неделе — в День города. Что там происходит сейчас? 16 фото
Реконструкция завершена на 90%
Реконструкция Заельцовского парка завершена на 90% — уже на следующую неделю запланировано открытие. Правда, по новым тропинкам парка уже гуляют новосибирцы. Мы побывали на завершающейся стройке и посмотрели, что там происходит.
— Контракт был заключен на 2 года, работы должны быть окончены в октябре. Первоначальная стоимость контракта — 170 миллионов, но после известных событий произошло удорожание до
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в прямом эфире НГС рассказала, что открытие Заельцовского парка в Новосибирске перенесли из-за роста цен на металл. До этого открытие было запланировано на 1 июня.
Власти уже несколько раз объявляли дату открытия парка. В том числе в ноябре 2021 года глава регионального Министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов сообщил, что Заельцовский парк в Новосибирске откроется весной 2022 года. До этого Анна Терешкова рассказывала НГС, что парк собираются открыть в октябре 2021 года.
Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал —
Ранее директором фирмы был Денис Борисович Левин. В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство парка рядом с новым ЛДС за 442 миллиона рублей, Затулинского дисперсного парка — за 173,8 миллиона рублей, сквера за оперным театром — за 10 миллионов рублей. В 2018 году выручка компании составляла 31,1 миллиона рублей, в
О том, как выглядел парк в сентябре и насколько он был готов, можете прочитать по ссылке.