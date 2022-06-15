Заельцовский парк откроют уже на следующей неделе — в День города. Что там происходит сейчас? 16 фото

Реконструкция Заельцовского парка завершена на 90% — уже на следующую неделю запланировано открытие. Правда, по новым тропинкам парка уже гуляют новосибирцы. Мы побывали на завершающейся стройке и посмотрели, что там происходит.

— Контракт был заключен на 2 года, работы должны быть окончены в октябре. Первоначальная стоимость контракта — 170 миллионов, но после известных событий произошло удорожание до 190 миллионов . Объем работы очень большой проделан, — рассказал на встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть. — В целом более чем на 90% готовность есть.