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Фоторепортаж

Заельцовский парк откроют уже на следующей неделе — в День города. Что там происходит сейчас? 16 фото

Реконструкция завершена на 90%

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Пока парк официально закрыт, но новосибирцы всё равно там гуляют

Пока парк официально закрыт, но новосибирцы всё равно там гуляют

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Реконструкция Заельцовского парка завершена на 90% — уже на следующую неделю запланировано открытие. Правда, по новым тропинкам парка уже гуляют новосибирцы. Мы побывали на завершающейся стройке и посмотрели, что там происходит.

— Контракт был заключен на 2 года, работы должны быть окончены в октябре. Первоначальная стоимость контракта — 170 миллионов, но после известных событий произошло удорожание до 190 миллионов. Объем работы очень большой проделан, — рассказал на встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть. — В целом более чем на 90% готовность есть.

Открытие парка запланировано на День города — 26 июня

Открытие парка запланировано на День города — 26 июня

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В парке полностью заменили коммуникации, водопровод и канализацию. Все кабели и провода перенесли под землю. По словам Локтя, задача осложнялась тем, что рабочим нельзя было повредить деревья

В парке полностью заменили коммуникации, водопровод и канализацию. Все кабели и провода перенесли под землю. По словам Локтя, задача осложнялась тем, что рабочим нельзя было повредить деревья

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Кроме того, в парке обустроили новые дорожки. Теперь там есть велодорожки, дорожки для мам с колясками и экотропа

Кроме того, в парке обустроили новые дорожки. Теперь там есть велодорожки, дорожки для мам с колясками и экотропа

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Основную дорожку разделили на две части: для пешеходов и велосипедистов

Основную дорожку разделили на две части: для пешеходов и велосипедистов

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В парке еще устанавливают фонари

В парке еще устанавливают фонари

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На территории появились догбоксы для тех, кто гуляет с собаками

На территории появились догбоксы для тех, кто гуляет с собаками

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Некоторые объекты еще не готовы

Некоторые объекты еще не готовы

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Миниатюра соснового бора

Миниатюра соснового бора

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Часть экотропы. Дерево для нее выдерживали в специальном растворе, чтобы покрытие было долговечным. Тем не менее некоторые спилы не выдержали зиму и треснули — их заменят

Часть экотропы. Дерево для нее выдерживали в специальном растворе, чтобы покрытие было долговечным. Тем не менее некоторые спилы не выдержали зиму и треснули — их заменят

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Дорожка с крошкой из красного кирпича

Дорожка с крошкой из красного кирпича

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Администрация парка

Администрация парка

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Площадка для проведения мероприятий, зимой здесь будет каток

Площадка для проведения мероприятий, зимой здесь будет каток

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Детская площадка

Детская площадка

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Сухое озеро в парке — здесь еще предстоит покосить траву

Сухое озеро в парке — здесь еще предстоит покосить траву

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Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в прямом эфире НГС рассказала, что открытие Заельцовского парка в Новосибирске перенесли из-за роста цен на металл. До этого открытие было запланировано на 1 июня.

Власти уже несколько раз объявляли дату открытия парка. В том числе в ноябре 2021 года глава регионального Министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов сообщил, что Заельцовский парк в Новосибирске откроется весной 2022 года. До этого Анна Терешкова рассказывала НГС, что парк собираются открыть в октябре 2021 года.

Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал — 33 000 рублей. 70% доли фирмы принадлежат Яну Борисовичу Левину, который также владеет ООО «Федоровские бани». Остальные 30% компании-подрядчика принадлежат Татьяне Ополевой.

Ранее директором фирмы был Денис Борисович Левин. В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство парка рядом с новым ЛДС за 442 миллиона рублей, Затулинского дисперсного парка — за 173,8 миллиона рублей, сквера за оперным театром — за 10 миллионов рублей. В 2018 году выручка компании составляла 31,1 миллиона рублей, в 2019-м16,7 миллиона рублей, в 2020 году — 162,5 миллиона рублей. Чистая прибыль за этот период выросла с 627 тысяч до 8,5 миллиона рублей.

О том, как выглядел парк в сентябре и насколько он был готов, можете прочитать по ссылке.

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