Заельцовский парк откроется ко Дню города в Новосибирске
Дату перенесли из-за подорожания стройматериалов
В Новосибирске Заельцовский парк откроют ко Дню города, который в 2022 году в Новосибирске будет 26 июня. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своем телеграм-канале.
— Подготовка к открытию Заельцовского парка идет полным ходом! Уже почти полностью готова экотропа, все велосипедные дорожки и дорожки для скандинавской ходьбы готовы. Детские площадки благоустраиваются. Центральная часть стала очень гостеприимной и удобной, — сообщила Анна Терешкова.
Ранее вице-мэр в прямом эфире НГС рассказала, что открытие Заельцовского парка в Новосибирске перенесли из-за роста цен на металл. До этого открытие было запланировано на 1 июня.
Власти уже несколько раз объявляли дату открытия парка. В том числе в ноябре 2021 года глава регионального Министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов сообщил, что Заельцовский парк в Новосибирске откроется весной 2022 года. До этого Анна Терешкова рассказывала НГС, что парк собираются открыть в октябре 2021 года.
Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал —
Ранее директором фирмы был Денис Борисович Левин. В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство парка рядом с новым ЛДС за 442 миллиона рублей, Затулинского дисперсного парка — за 173,8 миллиона рублей, сквера за оперным театром — за 10 миллионов рублей. В 2018 году выручка компании составляла 31,1 миллиона рублей, в
О том, как выглядел парк в сентябре и насколько он был готов, можете прочитать по ссылке.