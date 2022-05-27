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Заельцовский парк откроется ко Дню города в Новосибирске

Дату перенесли из-за подорожания стройматериалов

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По контракту парк «Заельцовская роща» должен открыться в мае 2022 года

По контракту парк «Заельцовская роща» должен открыться в мае 2022 года

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В Новосибирске Заельцовский парк откроют ко Дню города, который в 2022 году в Новосибирске будет 26 июня. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своем телеграм-канале.

— Подготовка к открытию Заельцовского парка идет полным ходом! Уже почти полностью готова экотропа, все велосипедные дорожки и дорожки для скандинавской ходьбы готовы. Детские площадки благоустраиваются. Центральная часть стала очень гостеприимной и удобной, — сообщила Анна Терешкова.

Ранее вице-мэр в прямом эфире НГС рассказала, что открытие Заельцовского парка в Новосибирске перенесли из-за роста цен на металл. До этого открытие было запланировано на 1 июня.

Власти уже несколько раз объявляли дату открытия парка. В том числе в ноябре 2021 года глава регионального Министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов сообщил, что Заельцовский парк в Новосибирске откроется весной 2022 года. До этого Анна Терешкова рассказывала НГС, что парк собираются открыть в октябре 2021 года.

Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал — 33 000 рублей. 70% доли фирмы принадлежат Яну Борисовичу Левину, который также владеет ООО «Федоровские бани». Остальные 30% компании-подрядчика принадлежат Татьяне Ополевой.

Ранее директором фирмы был Денис Борисович Левин. В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство парка рядом с новым ЛДС за 442 миллиона рублей, Затулинского дисперсного парка — за 173,8 миллиона рублей, сквера за оперным театром — за 10 миллионов рублей. В 2018 году выручка компании составляла 31,1 миллиона рублей, в 2019-м — 16,7 миллиона рублей, в 2020 году — 162,5 миллиона рублей. Чистая прибыль за этот период выросла с 627 тысяч до 8,5 миллиона рублей.

О том, как выглядел парк в сентябре и насколько он был готов, можете прочитать по ссылке.

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