Заельцовский парк откроется ко Дню города в Новосибирске

В Новосибирске Заельцовский парк откроют ко Дню города, который в 2022 году в Новосибирске будет 26 июня. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своем телеграм-канале.

— Подготовка к открытию Заельцовского парка идет полным ходом! Уже почти полностью готова экотропа, все велосипедные дорожки и дорожки для скандинавской ходьбы готовы. Детские площадки благоустраиваются. Центральная часть стала очень гостеприимной и удобной, — сообщила Анна Терешкова.

