Открытие Заельцовского парка в Новосибирске перенесли из-за роста цен на металл
Открытие было запланировано на 1 июня, но дату сдвинули
В Новосибирске вновь перенесли открытие Заельцовского парка, которое было запланировано на 1 июня. Как рассказала вице-мэр Анна Терешкова в прямом эфире НГС, открытие перенесли из-за роста цен.
— Мы планировали открыть его 1 июня. Готовность парка 78%. У нас должны были устанавливаться скамейки и урны в этом году, но цены выросли, и поэтому мы сейчас будем делать небольшую корректировку с подрядчиком, — сообщила Анна Терешкова.
Торжественного открытия 1 июня не будет, но, как уточняет вице-мэр, жители уже могут начать пользоваться парком. Дата официального открытия будет объявлена позже. Ориентировочно, парк в полной мере заработает в середине июня.
— Жители уже ходят, уже гуляют, но есть небольшие недоделки, потому что не хватает нескольких урн, нескольких фонарей. Где-то будут доделки, и мы просим жителей не обращать на них внимание. Но в течение месяца опять подрядчики выйдут на доработку этого проекта, и за июнь месяц проект заработает и, как мы задумывали, со всеми входными зонами, площадками уже откроем, — поделилась Анна Терешкова.
Власти уже несколько раз объявляли дату открытия парка. В том числе в ноябре 2021 года глава регионального Министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов сообщил, что Заельцовский парк в Новосибирске откроется весной 2022 года. До этого Анна Терешкова рассказывала НГС, что парк собираются открыть в октябре 2021 года.
Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал —
Ранее директором фирмы был Денис Борисович Левин. В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство парка рядом с новым ЛДС за
О том, как выглядел парк в сентябре и насколько он был готов — можете прочитать по ссылке.