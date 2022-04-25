Открытие Заельцовского парка в Новосибирске перенесли из-за роста цен на металл

— Жители уже ходят, уже гуляют, но есть небольшие недоделки, потому что не хватает нескольких урн, нескольких фонарей. Где-то будут доделки, и мы просим жителей не обращать на них внимание. Но в течение месяца опять подрядчики выйдут на доработку этого проекта, и за июнь месяц проект заработает и, как мы задумывали, со всеми входными зонами, площадками уже откроем, — поделилась Анна Терешкова.

Власти уже несколько раз объявляли дату открытия парка. В том числе в ноябре 2021 года глава регионального Министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов сообщил, что Заельцовский парк в Новосибирске откроется весной 2022 года. До этого Анна Терешкова рассказывала НГС, что парк собираются открыть в октябре 2021 года.

