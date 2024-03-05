Сибирячка получила высокий пост в правительстве Приморья — что о ней известно

Вице-председателя новосибирского областного отделения «Опоры России» Евгению Чавкину назначили заместителем министра экономического развития Приморского края.
Евгения Владимировна много лет вела общественную деятельность по вопросам малого и среднего предпринимательства. В 2020 году она стала вице-председателем новосибирского областного отделения «Опоры России», заместителя председателя федерального комитета по промышленности «Опоры России» и возглавляла региональный комитет по промышленности.
Женщина воспитывает трех детей, является постоянным спикером ПЭФ и ВЭФ. В 2021 году она запустила первый производственный проект по кооперации крупных предприятий региона с предприятиями малого бизнеса «Развитие». Участвовала в разработке программы «Промышленная ипотека», которую запустили в 2022 году для предприятий обрабатывающей промышленности по всей стране.
— Под ее руководством в Новосибирском областном отделении «Опоры России» создана рабочая группа по вопросу дефицита кадров. Предложения рабочей группы по формированию единой кадровой потребности во всех регионах РФ было направлено в Госсовет РФ и уже принято президентом. В 2024 году оно должно быть реализовано по всей стране, — сообщили в новосибирской «Опоре России».
Евгения Чаквина предложила региональный проект популяризации рабочих профессий, который планируется к внедрению уже в 2024 году.
В начале февраля в Новосибирской области назначили нового заместителя министра культуры региона. Им стал бывший заместитель директора областной библиотеки Владимир Деев.