Сибирячка получила высокий пост в правительстве Приморья — что о ней известно

Евгения Владимировна много лет вела общественную деятельность по вопросам малого и среднего предпринимательства. В 2020 году она стала вице-председателем новосибирского областного отделения «Опоры России», заместителя председателя федерального комитета по промышленности «Опоры России» и возглавляла региональный комитет по промышленности.