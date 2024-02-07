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В Новосибирске назначили нового заместителя министра культуры. Ранее он работал в библиотеке

Владимир Деев также имеет научную степень кандидата исторических наук.

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Владимир Деев работал в областной библиотеке с 2010 года.

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В Новосибирской области назначили нового заместителя министра культуры региона. Им стал бывший заместитель директора областной библиотеки Владимир Деев.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры НСО, распоряжение о назначении Владимира Деева на должность заместителя министра подписал губернатор Андрей Травников. На посту Деев будет курировать исполнение национального проекта «Культура», а также вопросы цифровой трансформации отрасли. Он приступил к исполнению служебных обязанностей со среды, 7 февраля.

Владимир Деев является уроженцем города Благовещенска. Он окончил Новосибирский государственный университет в 1994 году. Имеет научную степень кандидата исторических наук. С 2010 года Деев занимал должность заместителя директора Новосибирской государственной областной научной библиотеке.

Напомним, 15 января должность заместителя министра культуры Новосибирской области покинул Евгений Сазонов. Свой пост он занимал с 2017 года.

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