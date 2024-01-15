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СрочноЗамминистра культуры НСО Сазонов уходит в отставку
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Заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов уходит в отставку

15 января был его последний рабочий день в министерстве

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Причина его ухода остается неизвестна

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Министерство культуры Новосибирской области покидает заместитель министра Евгений Сазонов. Об этом НГС сообщил источник в правительстве региона.

— Действительно, Евгений Сазонов покидает пост. Сегодня был его последний рабочий день, — пояснил источник.

Евгений Сазонов в 1998 году окончил историческое отделение гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2021 году окончил аспирантуру в НГУ. С 2006-го по 2017-й занимал должность заместителя председателя исполкома — директора департамента по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

На протяжении нескольких лет являлся экспертом по развитию региональных образовательных систем ГБУ ДПО HCO Центр повышения квалификации специалистов «Областной центр информационных технологий».

С 2009 по 2014 год являлся внешним совместителем, доцентом кафедры политических наук и технологий в Сибирской академии государственной службы.

В конце декабря 2023 года стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Евгений СазоновМинистерство культуры НСОНовосибирск
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