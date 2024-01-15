Заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов уходит в отставку

Министерство культуры Новосибирской области покидает заместитель министра Евгений Сазонов. Об этом НГС сообщил источник в правительстве региона.
— Действительно, Евгений Сазонов покидает пост. Сегодня был его последний рабочий день, — пояснил источник.
Евгений Сазонов в 1998 году окончил историческое отделение гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2021 году окончил аспирантуру в НГУ. С 2006-го по 2017-й занимал должность заместителя председателя исполкома — директора департамента по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
На протяжении нескольких лет являлся экспертом по развитию региональных образовательных систем ГБУ ДПО HCO Центр повышения квалификации специалистов «Областной центр информационных технологий».
С 2009 по 2014 год являлся внешним совместителем, доцентом кафедры политических наук и технологий в Сибирской академии государственной службы.
В конце декабря 2023 года стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.