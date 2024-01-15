Заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов уходит в отставку

С 2009 по 2014 год являлся внешним совместителем, доцентом кафедры политических наук и технологий в Сибирской академии государственной службы.



В конце декабря 2023 года стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

