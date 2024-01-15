В Москве провели первый форум для муниципальных служащих

На международной выставке-форуме «Россия» 15 января прошел форум для представителей муниципалитетов, на который собрались 7,5 тысячи муниципальных служащих со всей страны. Форум «Малая Родина — сила России» в этом году проводится впервые, его организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Помимо представителей ассоциации и служащих муниципалитетов, на форуме присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он выступил на одной из ключевых панельных дискуссий «Сила в людях».
— Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти, — обратился Кириенко к участникам форума. — Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию, и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому что за это заплатят или похвалят, а потому что так велит сердце.
В течение дня форума на площадке ВДНХ в Москве одновременно проходили три большие панельные дискуссии, 32 круглых стола, 25 лекций. Также ВАРМСУ презентовала участникам четыре масштабных муниципальных проекта. В том числе впервые был представлен портал для муниципального сообщества.