В Москве провели первый форум для муниципальных служащих

В течение дня форума на площадке ВДНХ в Москве одновременно проходили три большие панельные дискуссии, 32 круглых стола, 25 лекций. Также ВАРМСУ презентовала участникам четыре масштабных муниципальных проекта. В том числе впервые был представлен портал для муниципального сообщества.

