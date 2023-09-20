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Путин впервые высказался о ситуации в Нагорном Карабахе

Президент сообщил, что Россия поддерживает связь со всеми сторонами конфликта

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20 сентября удалось договориться о прекращении огня

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Владимир Путин впервые высказался о ситуации в Нагорном Карабахе, где 19 сентября снова началась эскалация конфликта. Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе — чтобы разоружить и вывести вооруженные силы Армении из региона, нейтрализовать их военную инфраструктуру и обеспечить безопасность местных жителей. Азербайджан утверждал, что Россия была в курсе проводимых мероприятий, однако позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это не так.

Владимир Путин, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, отметил работу российских миротворцев.

— Российские миротворцы делают всё для того, чтобы защитить мирное население, — заявил российский президент. — В нашем основном пункте базирования уже свыше 2 тысяч гражданских лиц, из них более тысячи детей. Мы в очень тесном контакте находимся со всеми сторонами конфликта — и с властями в Ереване, и Степанакерте, и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло.

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Видео: zvezdanews / T.me

20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Все вопросы о том, как будут обеспечивать права и безопасность армян Карабаха, а также жизнедеятельность населения в целом в рамках Конституции Азербайджана, будут обсуждать на отдельной встрече в Евлахе 21 сентября, а также в ходе последующих встреч.

Подробнее об истории конфликта в Нагорном Карабахе, который длится не одну сотню лет, мы рассказывали ранее.

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