Путин впервые высказался о ситуации в Нагорном Карабахе

Владимир Путин, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, отметил работу российских миротворцев.



— Российские миротворцы делают всё для того, чтобы защитить мирное население, — заявил российский президент. — В нашем основном пункте базирования уже свыше 2 тысяч гражданских лиц, из них более тысячи детей. Мы в очень тесном контакте находимся со всеми сторонами конфликта — и с властями в Ереване, и Степанакерте, и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло.