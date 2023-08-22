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«Смотреть онлайн без регистрации»: второй новосибирский депутат заявил о прослушке в своей приемной

Антон Картавин намерен обратиться в полицию с заявлением о незаконной слежке

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Картавин нашел следы демонтажа устройства: обрезанный кабель и свежие опилки

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Депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин рассказал о том, что нашёл в своей приемной следы чужого вмешательства: отверстие в стене и кабель, ведущий к нему. Он предположил, что до недавнего времени в дыре стояло устройство скрытого видео- и аудионаблюдения, подобное тому, которое 19 августа нашли в приемной другого депутата, Светланы Каверзиной.

— После того случая мы решили проверить и мою приемную. Камеры мы уже не нашли — злоумышленники перепугались и забрали ее, по всей видимости, одновременно с той, что стояла у Светланы. Но кабель, хоть и обрезан, всё еще находится под напряжением. Из отверстия открывается вид на моих гостей и избирателей, которые приходят в приемную, — сказал НГС Картавин.

Для Картавина остается загадкой, что же хотели почерпнуть злоумышленники из его рутинных встреч с избирателями. В своем телеграм-канале он иронизирует: «Как работает твой депутат — смотреть онлайн без регистрации».

Депутат намерен подать заявление в МВД о незаконной слежке завтра, 23 августа.

— Надеюсь, что полиция разберется с этой ситуацией. Жду от них активных действий по выяснению звания своего сталкера, — добавил Картавин.

Антон Картавин избрался в горсовет Новосибирска в 2020 году в составе коалиции «Новосибирск-2020» от округа № 25. Участвовал в митингах против роста тарифов ЖКХ.

В мае прошлого года у политика прошел обыск. Тогда у него забрали технику и некоторые документы.

ПолитикаНезаконная слежкаКоалиция
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