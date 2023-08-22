«Смотреть онлайн без регистрации»: второй новосибирский депутат заявил о прослушке в своей приемной

— После того случая мы решили проверить и мою приемную. Камеры мы уже не нашли — злоумышленники перепугались и забрали ее, по всей видимости, одновременно с той, что стояла у Светланы. Но кабель, хоть и обрезан, всё еще находится под напряжением. Из отверстия открывается вид на моих гостей и избирателей, которые приходят в приемную, — сказал НГС Картавин.

