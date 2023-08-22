«Смотреть онлайн без регистрации»: второй новосибирский депутат заявил о прослушке в своей приемной

Депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин рассказал о том, что нашёл в своей приемной следы чужого вмешательства: отверстие в стене и кабель, ведущий к нему. Он предположил, что до недавнего времени в дыре стояло устройство скрытого видео- и аудионаблюдения, подобное тому, которое 19 августа нашли в приемной другого депутата, Светланы Каверзиной.
— После того случая мы решили проверить и мою приемную. Камеры мы уже не нашли — злоумышленники перепугались и забрали ее, по всей видимости, одновременно с той, что стояла у Светланы. Но кабель, хоть и обрезан, всё еще находится под напряжением. Из отверстия открывается вид на моих гостей и избирателей, которые приходят в приемную, — сказал НГС Картавин.
Для Картавина остается загадкой, что же хотели почерпнуть злоумышленники из его рутинных встреч с избирателями. В своем телеграм-канале он иронизирует: «Как работает твой депутат — смотреть онлайн без регистрации».
Депутат намерен подать заявление в МВД о незаконной слежке завтра, 23 августа.
— Надеюсь, что полиция разберется с этой ситуацией. Жду от них активных действий по выяснению звания своего сталкера, — добавил Картавин.
Антон Картавин избрался в горсовет Новосибирска в 2020 году в составе коалиции «Новосибирск-2020» от округа
В мае прошлого года у политика прошел обыск. Тогда у него забрали технику и некоторые документы.