Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина заявила о найденной скрытой камере в своей приемной

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.

Ранее Светлана Каверзина заявила, что на ее помощника Максима Новикова совершено нападение. О происшествии депутат сообщила в своем телеграм-канале.

