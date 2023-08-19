freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 93.40
eur 101.48
Тема дняМедведь загрыз корову в центре села в НСО
Все новости
Все новости

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина заявила о найденной скрытой камере в своей приемной

По ее словам, устройство было спрятано в потолке

642

Камеру обнаружили во время ремонта

Поделиться

Депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина заявила, что обнаружила скрытую камеру в своей приемной. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Как отметила депутат, устройство она обнаружила 18 августа во время ремонта. По ее словам, камеру нашли, сняв над рабочим столом потолочную плитку. С внутренней стороны плитки и была прикреплена камера.

— Мы начали делать ремонт в депутатской приемной. Буквально вчера сняли потолочную плитку и нашли там скрытую видеокамеру. Все это сняли на камеру. На проводах указана дата 11.2022, то есть эта скрытая камера появилась у нас совсем недавно, — сообщила депутат.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал Светланы Каверзиной

При этом, по словам Каверзиной, утром 19 августа устройство из приемной исчезло.

— Камера была размещена прямо над рабочим столом. К ней шел провод, который ее питал, — пояснил помощник депутата Евгений Фокин.

Как отметила Светлана Каверзина в своих соцсетях, она уже написала заявление в полицию по этому факту.

По словам депутата, на следующий день устройство пропало

По словам депутата, на следующий день устройство пропало

Поделиться

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.

Ранее Светлана Каверзина заявила, что на ее помощника Максима Новикова совершено нападение. О происшествии депутат сообщила в своем телеграм-канале.

Светлана КаверзинаДепутатСкрытая камераНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter