Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина заявила о найденной скрытой камере в своей приемной

Депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина заявила, что обнаружила скрытую камеру в своей приемной. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Как отметила депутат, устройство она обнаружила 18 августа во время ремонта. По ее словам, камеру нашли, сняв над рабочим столом потолочную плитку. С внутренней стороны плитки и была прикреплена камера.
— Мы начали делать ремонт в депутатской приемной. Буквально вчера сняли потолочную плитку и нашли там скрытую видеокамеру. Все это сняли на камеру. На проводах указана дата 11.2022, то есть эта скрытая камера появилась у нас совсем недавно, — сообщила депутат.
При этом, по словам Каверзиной, утром 19 августа устройство из приемной исчезло.
— Камера была размещена прямо над рабочим столом. К ней шел провод, который ее питал, — пояснил помощник депутата Евгений Фокин.
Как отметила Светлана Каверзина в своих соцсетях, она уже написала заявление в полицию по этому факту.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.
Ранее Светлана Каверзина заявила, что на ее помощника Максима Новикова совершено нападение. О происшествии депутат сообщила в своем телеграм-канале.