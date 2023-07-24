Помощник депутата фотографировал Нарымскую — прохожий принял его за закладчика и напал

— Фотографирую спуск. Спускаюсь, ко мне подходит молодой мужчина. Начинает спрашивать, что я тут фотографирую, может, закладку заложил? Просит показать, где закладка, — сказал Максим Новиков. — Я уже всеми способами говорю: «Какая закладка, я просто фотографирую новый асфальт и последствия ремонта». Он меня насильно удерживал, я пытался вырваться и уйти в сторону дома.



Как сообщил помощник депутата, мужчина начал осматривать его портфель, но Максим Новиков сопротивлялся. После этого сибиряк попытался выхватить его телефон, в результате чего устройство упало, разбив камеру. Пока помощник депутата поднимал мобильный телефон, мужчина выхватил его рюкзак и отбежал в сторону, чтобы продолжить осмотр.