Помощник депутата фотографировал Нарымскую — прохожий принял его за закладчика и напал

24 июля депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина заявила, что на ее помощника Максима Новикова совершено нападение. О происшествии депутат сообщила в своем телеграм-канале. По ее данным, по факту инцидента подано заявление в полицию.
НГС поговорил с помощником депутата и узнал подробности происшествия. Как сообщил журналисту издания Максим Новиков, он шел с работы в управляющей компании, когда произошел конфликт. Помощник депутата выступает членом правления общественной организации Железнодорожного района «Тихий Центр» и делал фотографии ремонтных работ, которые проводят в городе. В частности, он фотографировал Нарымский сквер, а также площадь Лунинцев.
Инцидент с нападением произошел, когда Максим Новиков сфотографировал спуск между домами
— Фотографирую спуск. Спускаюсь, ко мне подходит молодой мужчина. Начинает спрашивать, что я тут фотографирую, может, закладку заложил? Просит показать, где закладка, — сказал Максим Новиков. — Я уже всеми способами говорю: «Какая закладка, я просто фотографирую новый асфальт и последствия ремонта». Он меня насильно удерживал, я пытался вырваться и уйти в сторону дома.
Как сообщил помощник депутата, мужчина начал осматривать его портфель, но Максим Новиков сопротивлялся. После этого сибиряк попытался выхватить его телефон, в результате чего устройство упало, разбив камеру. Пока помощник депутата поднимал мобильный телефон, мужчина выхватил его рюкзак и отбежал в сторону, чтобы продолжить осмотр.
— Я, естественно, пошел брать свой рюкзак обратно. Начал говорить, что у меня нет никаких наркотиков. Сказал, что помощник депутата, показал корочку. После этого начал кричать, что меня грабят, чтобы привлечь людей. Это спугнуло молодого человека. Он оставил мне всё и ушел, — сказал Максим Новиков.
Через некоторое время мужчина вернулся на место происшествия и посмотрел одну из соцсетей помощника депутата.
— Ничего не найдя, он расстраивается, а я убегаю домой, — сказал Максим Новиков. — Поврежден рюкзак, камера телефона разбита. И в целом всё. Намерен судиться.
После конфликта помощник депутата написал заявление в полицию. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать происшествие. Специалисты сообщили, что уточняют информацию.
В середине июля полиция задержала подозреваемого в нападении на жителя Новосибирска. Сибиряк забрал сумку с деньгами у мужчины и скрылся, общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.