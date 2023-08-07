Путин: российским авиастроителям нужно занять освободившуюся нишу

На встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым Владимир Путин объявил, что российские авиапроизводители должны занять место зарубежных конкурентов, ушедших из страны. Заявление прозвучало в контексте доклада Чемезова о развитии гражданской и боевой авиации. В частности, Чемезов упомянул планы серийного производства самолетов МС-21 и Ту-214, отметив, что эти лайнеры будут очень нужны отечественным авиакомпаниям на замену иностранным самолетам.
— Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу, — подчеркнул Путин. — Обязательно надо это сделать.
Президент отметил, что «надо сделать это до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого».
По данным главы Ростеха, которые приводит ТАСС, объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит 10 машин в год, а SSJ 100 с российским двигателями ПД-8 с 2024 года выйдет на уровень в 20 самолетов в год. Производство самолета МС-21 начнется в 2024 году. Российским авиакомпаниям планируется передать первые шесть серийных самолетов.