freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 94.81
eur 103.84
Тема дняВ центре Новосибирска открылся тайный бар
Все новости
Все новости

Путин: российским авиастроителям нужно занять освободившуюся нишу

Объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит десять единиц в год

14

Встреча с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым

Поделиться

На встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым Владимир Путин объявил, что российские авиапроизводители должны занять место зарубежных конкурентов, ушедших из страны. Заявление прозвучало в контексте доклада Чемезова о развитии гражданской и боевой авиации. В частности, Чемезов упомянул планы серийного производства самолетов МС-21 и Ту-214, отметив, что эти лайнеры будут очень нужны отечественным авиакомпаниям на замену иностранным самолетам.

— Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу, — подчеркнул Путин. — Обязательно надо это сделать.

Президент отметил, что «надо сделать это до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого».

По данным главы Ростеха, которые приводит ТАСС, объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит 10 машин в год, а SSJ 100 с российским двигателями ПД-8 с 2024 года выйдет на уровень в 20 самолетов в год. Производство самолета МС-21 начнется в 2024 году. Российским авиакомпаниям планируется передать первые шесть серийных самолетов.

Сергей ЧемезовВладимир ПутинАвиационная техника
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter