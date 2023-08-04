«Срок будет сталинский»: за что судят Навального уже 12 лет

Сегодня оппозиционному политику Алексею Навальному должны вынести приговор по «экстремистскому» делу. Ему вменяют создание экстремистского сообщества, финансирование экстремизма, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитацию нацизма. За всё это гособвинение просит дать ему 20 лет в колонии особого режима. Сам Алексей накануне вынесения приговора написал, что срок ему дадут «большой — что называется, сталинский».
При этом политик уже отбывает наказание по делу «Ив Роше» — 9 лет колонии строгого режима, и это лишь одно из многих судебных преследований Навального. В этом материале мы вспомним ключевые дела, по которым его обвиняли последние 12 лет, с момента возбуждения самого первого уголовного дела.
Дело «Кировлеса»
Первое уголовное дело в отношении Алексея Навального — доследственная проверка по фактам возможного ущерба кировскому госпредприятию «Кировлес» началась в августе 2009 года. В мае 2011 года стало известно, что Навальный стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняли в причинении имущественного ущерба с помощью обмана или злоупотребления доверием (при отсутствии признаков хищения). По версии следствия, Навальный ввел в заблуждение директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, склонив его подписать невыгодный контракт. При этом Навальный представился советником губернатора Кировской области Никиты Белых (хотя уже не был им) и обещал поддержку со стороны властей региона. Сумму ущерба предприятию оценили в 1,3 миллиона рублей.
Дело прекратили в апреле 2012 года за отсутствием состава преступления, но в мае снова возобновили по распоряжению руководства Следкома. Спустя два месяца Навального обвинили в организации растраты чужого имущества в особо крупном размере. Следствие по делу завершилось в январе 2013 года: в окончательной версии говорилось, что Навальный со своими сообщниками создал «Вятскую лесную компанию», которая сыграла роль фирмы-прокладки между «Кировлесом» и конечными получателями его лесопродукции. При этом компания Навального закупала лес по заниженным ценам, а продавала конечным потребителям по рыночным — из-за чего и причиняла ущерб «Кировлесу».
Обвинения строились на показаниях экс-директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, который на другом процессе признал себя виновным в хищении и заключил досудебное соглашение, поэтому рассмотрение его дела прошло без изучения доказательств. В решении суда по его делу говорилось, что Навальный вынудил «Кировлес» заключить невыгодный контракт. По мнению защиты Навального, «Вятская лесная компания» была обычной фирмой, которая занималась легальной торговлей и закупала лес у «Кировлеса» по рыночной стоимости.
В апреле 2013 года начался судебный процесс по делу, а в июле Навальному огласили приговор — 5 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч. Его взяли под стражу в зале суда. Этот приговор получил значительный общественный резонанс. В Москве, Санкт-Петербурге и около 20 других городов России прошли «народные сходы» против ареста Алексея Навального. В итоге на следующий день политика временно освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.
16 октября 2013 года Кировский областной суд изменил обвинительный приговор, назначив Навальному условный срок. В феврале 2016 года ЕСПЧ опубликовал решение о нарушении прав Алексея Навального на справедливый суд и на обоснованное наказание по делу «Кировлеса». В ноябре 2016 года Верховный суд РФ отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. В феврале 2017 года Ленинский районный суд Кирова повторно приговорил Навального к 5 годам заключения условно. Политик отметил, что приговор суда дословно повторяет вынесенный ранее, и заявил, что хочет обжаловать его и добиться отмены в ЕСПЧ и Верховном суде — к успеху это не привело.
Иск от Владлена Степанова
В апреле 2011 года Алексей Навальный в своем блоге опубликовал сообщение, в котором цитировал результаты расследования фонда Hermitage Capital Management. В них говорилось о том, что предприниматель Владлен Степанов причастен к хищению денег, а также был встроен видеоролик на основе расследования. В июле 2011 года Степанов подал на Навального в суд, потребовав компенсации морального вреда в миллион рублей. В октябре 2011 года суд частично удовлетворил иск — Навальному пришлось выплатить 100 тысяч рублей и опубликовать опровержение информации.
Дело «Ив Роше»
Первое дело, по которому Навальный получил реальный тюремный срок. Началось всё в декабре 2012 года, когда СК РФ разместил на сайте информацию о том, что в отношении Алексея Навального и его брата Олега возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. По версии следователей, Алексей создал фирму «Главное подписное агентство», с которой весной 2008 года подписала договор неназванная торговая компания, чтобы перевозить почту. Договор был заключен при участии Олега Навального, который работал руководителем департамента внутренних почтовых отправлений «Почты России». Как утверждает следствие, именно он убедил руководителей компании заключить договор по завышенной стоимости, несмотря на то, что у «Главного подписного агентства» не было даже материальной базы для перевозок, и фактически им занималось другое предприятие (знакомого Олега Навального). Позже стало известно, что уголовное дело на братьев возбудили по заявлению руководителя российского подразделения компании «Ив Роше» Бруно Лепру.
Согласно сведениям СК, в общей сложности на счёт «Главного подписного агентства» перечислили 55 миллионов рублей (при реальной стоимости услуг в 31 миллион рублей). Большую часть этой суммы Навальные потратили «на собственные нужды», а более 19 миллионов легализовали, заключая фиктивные договоры с «Кобяковской фабрикой по лозоплетению» (учредителями которой сами и являлись).
Сам Навальный назвал выдвинутые обвинения «полным бредом», а возбужденное дело — «виртуальным». 6 мая 2013 года Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о признании возбуждения уголовного дела законным, а затем отправил на повторное рассмотрение жалобу о его законности. Приговор огласили в конце 2014 года: Олега Навального приговорили к 3,5 года колонии общего режима, Алексею дали 3,5 года условно. Также братья должны были выплатить более 4 миллионов рублей компании МПК и штрафы — по 500 тысяч на каждого.
В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что дело о мошенничестве против Навальных рассмотрели с нарушением права на справедливый суд. Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить братьям более 80 тысяч евро. В апреле 2018 года Президиум Верховного суда России отказался отменить приговор и возобновил дело, чтобы рассмотреть новые обстоятельства. В июле 2018 года Алексей Навальный получил более 4 миллионов рублей от правительства в качестве компенсации за дело «Ив Роше».
В итоге в январе 2021 года Алексея Навального задержали — поскольку, будучи условно осужденным, он отправился на лечение в Германию. В России его объявили в розыск за нарушение условий отбывания наказания. Затем московский суд заменил условный срок оппозиционера на реальный (3,5 года лишения свободы).
Иск от Константина Костина
В сентябре 2013 года Алексей Навальный опубликовал в своем блоге критическую информацию о Фонде развития гражданского общества и его руководителе Константине Костине. В ответ тот подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поскольку в сообщении Навальный назвал его «аферистом», а фонд — «специализирующимся на всякой чернухе, подделках, фальсификациях». В феврале 2014 года Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Костина, взыскав с Навального 100 тысяч рублей. В мае 2014 года Мосгорсуд подтвердил это решение и повысил компенсацию до 500 тысяч. Навальный не согласился с решением суда: по его мнению, российские суды не увидели различия между утверждениями о фактах и оценочными суждениями.
Иск от Максима Ликсутова
В первой половине 2014 года Алексей Навальный в своем блоге опубликовал несколько статей, в которых обвинял главу департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова в конфликте интересов, владении активами через подставных лиц и фиктивном разводе. В мае 2014 года вышла очередная публикация, где Алексей обвинил Ликсутова во владении акциями иностранной компании, не отраженных в его декларации. В ответ Ликсутов подал иск на 3,5 миллиона рублей. В августе 2018 года суд признал Навального виновным и обязал его выплатить Ликсутову 600 тысяч рублей.
Иск от Дмитрия Саблина
В январе 2015 года Алексей Навальный в своём блоге обвинил сенатора и главу движения «Антимайдан» Дмитрия Саблина во владении незадекларированной недвижимостью. В ноябре 2015 года Дмитрий Саблин с супругой подали иск против Навального о защите чести и достоинства с требованием возместить моральный ущерб в размере 5 миллионов рублей каждому. Поводом для иска стало не январское расследование, а пост Навального от 12 июня. Суд признал Алексея Навального виновным и обязал его выплатить Дмитрию Саблину 408 тысяч рублей.
Дело о расходовании пожертвований
В декабре 2020 года СК возбудил уголовное дело против Навального по факту мошенничества в особо крупном размере. Его обвинили в нецелевом расходовании части пожертвований, которые были сделаны нескольким некоммерческим организациям, в том числе ФБК*, на сумму более 356 миллионов рублей. По версии следствия, Навальный потратил их на покупку «личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)».
В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил политика к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Обвинение запрашивало для Навального 13 лет колонии. Дело слушалось в колонии Владимирской области, где Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше».
Дело о клевете в адрес ветерана
В июне 2020 года телеканал RT выпустил ролик за поправки в Конституцию, в котором среди прочих участников был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Сразу после публикации Алексей Навальный раскритиковал кампанию в своём твиттер-аккаунте. Спустя несколько дней СК возбудил уголовное дело за клевету — по версии следствия, постом в твиттере Навальный публично оклеветал Игната Артёменко. Дело возбудили не по заявлению ветерана и его семьи, а на основании рапорта оперативного сотрудника. Дело вели 15 следователей, из них четыре — по особо важным делам.
Слушания прошли в выездном режиме в Бабушкинском районном суде Москвы в 5, 12 и 16 февраля 2021 года. На конец второго дня эксперты не нашли клеветы в словах Навального, поскольку, по их мнению, он высказывал о ветеране не сведения, а свои оценочные суждения. 20 февраля Навального приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей (при этом сторона обвинения запрашивала штраф 950 тысяч рублей) в доход бюджета.
Иск от «Московского школьника»
В феврале 2019 года ФБК* опубликовал расследование, в котором сообщалось, что в декабре 2018 года в детских садах и школах Москвы произошло массовое отравление детей. В этом обвинили комбинат питания «Конкорд», компанию «Московский школьник» и ООО ВИТО-1, которые в ролике связали между собой и с Евгением Пригожиным. В апреле 2019 года «Московский школьник» подал иск к ФБК*, Алексею Навальному, юристу Любови Соболь**, которая занималась расследованием, и своей бывшей сотруднице Наталье Шиловой (участвовала в расследовании). Пищевой комбинат требовал «признать не соответствующими действительности и опровергнуть сведения» из расследования и взыскать компенсацию в размере 1,5 миллиарда рублей как возмещение упущенной выгоды и за нанесенный вред профессиональной репутации.
В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить ролик с расследованием и опровергнуть сведения о компании, а также выплатить в качестве компенсации 29,2 миллиона рублей. Такую же сумму суд обязал выплатить ФБК* и Любовь Соболь**. Апелляционный суд оставил это решение в силе.
27 августа 2020 судебные приставы наложили арест на счета Навального и запрет на регистрационные действия на его долю в квартире в Марьино.
* Признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.
** Признана в РФ СМИ-иностранным агентом в 2022 году.