«Срок будет сталинский»: за что судят Навального уже 12 лет

При этом политик уже отбывает наказание по делу «Ив Роше» — 9 лет колонии строгого режима, и это лишь одно из многих судебных преследований Навального. В этом материале мы вспомним ключевые дела, по которым его обвиняли последние 12 лет, с момента возбуждения самого первого уголовного дела.

Дело «Кировлеса»

Первое уголовное дело в отношении Алексея Навального — доследственная проверка по фактам возможного ущерба кировскому госпредприятию «Кировлес» началась в августе 2009 года. В мае 2011 года стало известно, что Навальный стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняли в причинении имущественного ущерба с помощью обмана или злоупотребления доверием (при отсутствии признаков хищения). По версии следствия, Навальный ввел в заблуждение директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, склонив его подписать невыгодный контракт. При этом Навальный представился советником губернатора Кировской области Никиты Белых (хотя уже не был им) и обещал поддержку со стороны властей региона. Сумму ущерба предприятию оценили в 1,3 миллиона рублей.