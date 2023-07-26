Госдума запрещает регистрацию на сайтах через иностранную электронную почту — разбираемся, что это изменит

К 20 июня 2023 года законопроект представлял собой поправки уже к двум законам: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Смысл его изменился кардинально. Владельцев сайтов и страниц в интернете решили обязать производить авторизацию пользователей одним из четырех способов: по номеру телефона российского оператора, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или иную информсистему, которой владеет гражданин России или российская компания.

«Иной информсистемой» будут считаться российские сервисы, такие как «ВКонтакте», либо почта российских сервисов, например Mail.ru, пояснил «Ведомостям» глава комитета Госдумы Александр Хинштейн. 25 июля законопроект был принят Госдумой в третьем чтении.