«Закон написан под общую мобилизацию»: как власти объясняли поправки в закон о воинской службе

Ответ НАТО

Всё началось в конце 2022 года, когда глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с докладом во время расширенного заседания коллегии Минобороны с участием Владимира Путина. Он сделал ряд предложений, в том числе поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года. При этом он предложил поднять максимальный возраст призыва до 30 лет. Тогда же министр обороны заявил о том, что численность ВС РФ нужно довести до 1,5 миллиона военнослужащих.

— Группировка сил НАТО у границ России увеличивается. Для этого нужно принять ответные меры по созданию группировки войск на северо-западе России — увеличить поэтапно возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет, — именно так тогда объяснял Шойгу необходимость повышения призывного возраста.