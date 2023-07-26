«Закон написан под общую мобилизацию»: как власти объясняли поправки в закон о воинской службе

Сегодня Госдума приняла законопроект о повышении призывного возраста, согласно которому на срочную службу будут отправлять россиян от 18 до 30 лет (вместо 27, как было до сих пор). Но изначально законопроект выглядел совсем по-другому — минимальный возраст призыва предлагалось увеличить с 18 лет до 21 года, а сами изменения проводить поэтапно. Мы проследили за тем, какие поправки вносили в документ с течением времени и как власти объясняли каждое изменение.
Ответ НАТО
Всё началось в конце 2022 года, когда глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с докладом во время расширенного заседания коллегии Минобороны с участием Владимира Путина. Он сделал ряд предложений, в том числе поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года. При этом он предложил поднять максимальный возраст призыва до 30 лет. Тогда же министр обороны заявил о том, что численность ВС РФ нужно довести до 1,5 миллиона военнослужащих.
— Группировка сил НАТО у границ России увеличивается. Для этого нужно принять ответные меры по созданию группировки войск на северо-западе России — увеличить поэтапно возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет, — именно так тогда объяснял Шойгу необходимость повышения призывного возраста.
Опытные призывники
Спустя несколько дней свою версию предложил и глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Он рассказал РБК, что повышение нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года позволит молодым людям приходить в армию более подготовленными и самостоятельными, а вооруженным силам — принимать в свои ряды более опытных призывников.
— Сейчас ему исполняется 18 лет, он окончил
Идею поддержал и президент — в январе 2023 года об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Правда, более подробных объяснений о том, зачем необходимо повышение призывного возраста, от представителя Кремля не последовало — он переадресовал этот вопрос в Минобороны.
— Аргументация должна быть представлена Министерством обороны. В данном случае это исключительно прерогатива Министерства обороны. Концептуально действительно эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — тут в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны, — пояснил Песков.
Экономия
В марте в Госдуму внесли закон о повышении призывного возраста. Одним из авторов законопроекта стал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, соавторами выступили его заместители Андрей Красов и Юрий Швыткин, все трое — представители партии «Единая Россия».
Согласно документу, повышение призывного возраста планировалось проводить в три этапа:
- 1 января — 31 декабря 2024 года: призыв граждан от 19 до 30 лет;
- 1 января — 31 декабря 2025 года: призыв граждан от 20 до 30 лет;
- после 1 января 2026 года: призыв граждан от 21 до 30 лет.
При этом повышением призывного возраста можно было не пользоваться. В первой версии законопроекта молодым людям от 18 до 21 года разрешали идти служить по собственному желанию, не дожидаясь наступления призывного возраста.
Необходимость повысить возраст призыва с 18 до 21 года авторы законопроекта объясняли задачей «гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования». Также, по словам авторов, эти изменения должны исключить явку в военкоматы школьников и студентов, которым нужно получить отсрочку от призыва. Благодаря этому получится сократить расходы на организацию и проведение медосвидетельствования для них — в пояснительной записке к законопроекту указано, что на это ежегодно тратится 639 миллионов рублей.
«Много ребят хочет служить»
21 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в законопроект внесены поправки и призывной возраст срочной службы будет с 18 до 30 лет — без увеличения нижнего предела до 21 года. По словам Картаполова, его решили оставить на прежнем уровне потому, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».
— Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет, — заявил глава оборонного комитета.
Против этого решения высказались некоторые из сенаторов Совфеда. Председатель комитета верхней палаты парламента по обороне Виктор Бондарев заявил, что в законе должно быть закреплено изначально озвученное решение: нижняя граница — 21 год, верхняя — 30 лет.
— При этом нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию, — отмечал Бондарев. — Поступление с 18 лет должно быть скорее исключением из правил. <…> Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю (27 лет. — Прим. ред.), чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст.
Бондарева поддержал и глава комитета по госстроительству Андрей Клишас, который написал в своем телеграм-канале, что границы призыва на срочную службу в 21 год и 30 лет — это «общее правило».
Но позднее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат поправку о введении призывного возраста с 18 до 30 лет. По ее словам, нет причин для излишней резонансности вокруг закона о призывном возрасте, так как срок службы остается в один год.
— Насколько известно, представители Совета Федерации, которые высказались против проекта о повышении призывного возраста, изменили свое мнение, — подтвердил и Андрей Картаполов.
«Демографическая ситуация серьезная»
Перед рассмотрением законопроекта во втором и третьем чтениях Андрей Картаполов предоставил еще одно объяснение тому, почему нижний предел призывного возраста решили оставить на прежнем уровне в 18 лет. По его словам, это связано с демографической ситуацией и нацелено на то, чтобы число призывников было стабильным.
— Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция, — сказал Картаполов, уточнив, что под действие закона не попадут те, кому исполнится 27 лет до 31 декабря 2023 года.
«Закон написан под общую мобилизацию»
Андрей Картаполов, который стал главным лоббистом идеи повышения призывного возраста срочной службы, на первом чтении законопроекта отмечал, что такая норма станет «своего рода возможностью реабилитации» для призывников.
— Как нам видится, это хорошая возможность обменять тухлую «справку уклониста» на честный военный билет и снять ограничения для поступления на государственную гражданскую службу или муниципальную службу, — заявлял Картаполов 14 июня на пленарном заседании Госдумы.
На пленарном заседании 25 июля, где сразу во втором и третьем чтениях одобрили изменения в закон, Картаполов обратился к депутатам, которые пытались отстоять поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (они освобождали от призыва военнообязанных, имеющих на иждивении ребенка-инвалида, и отцов с тремя несовершеннолетними детьми). Он напомнил коллегам, что цель поправок — наведение порядка в системе воинского учета, минимизация общения граждан и военкомата, а заодно отметил, что уклонисты не должны находиться в более привилегированном положении, чем обычные граждане.
— Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны, — подчеркнул Картаполов.
Повышение верхнего предела призывного возраста до 30 лет депутаты Госдумы поддержали, а поправку о поэтапном переходе отклонили. Теперь документ должны одобрить в Совете Федерации, затем его подпишет президент. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.