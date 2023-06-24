Министерство иностранных дел выпустило заявление по попытке мятежа. Публикуем текст



Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и государства Российского.



Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены.



Наша страна продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка.



Высоко ценим понимание этой принципиальной позиции нашими союзниками и зарубежными партнерами, которое мы уже сейчас в полной мере ощущаем.

