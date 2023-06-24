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Мятеж Пригожина

Министерство иностранных дел выпустило заявление по попытке мятежа. Публикуем текст

МИД обратился к правительствам других стран

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ФСБ возбудила уголовное дело против Евгения Пригожина

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Министерство иностранных дел выпустило заявление о попытке мятежа. Соответсвующий пост появился в телеграм-канале ведомства.

Публикуем полный текст заявления.

Имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает президента Российской Федерации В. В. Путина. Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надежное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России.


Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и государства Российского.

Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены.

Наша страна продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка.

Высоко ценим понимание этой принципиальной позиции нашими союзниками и зарубежными партнерами, которое мы уже сейчас в полной мере ощущаем.

За всеми событиями вокруг действий Пригожина мы следим в режиме онлайн.

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