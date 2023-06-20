Андрея Травникова выдвинули на выборы губернатора Новосибирской области

Партия «Единая Россия» выдвинула Андрея Травникова кандидатом от партии на выборы губернатора Новосибирской области. Об этом сообщает региональное отделение партии.
— За последние пять лет мы выстроили конструктивные рабочие взаимоотношения, организовали слаженное взаимодействие. Удалось сделать очень много. Посещая каждый уголок Новосибирской области, мы видим не только построенные и отремонтированные социальные объекты, дороги, но и слышим благодарность жителей. Избирательная кампания — это возможность еще раз получить их оценку и скорректировать наши планы, — цитирует Андрея Травникова пресс-служба партии.
Кандидатуру выбрали тайным голосованием. Андрей Травников набрал 172 голоса, председатель регионального Совета сторонников «Единой России», ректор НГУАДИ им. Крячкова Наталья Багрова — 1, замсекретаря реготделения «Единой России», депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко — 3 голоса и депутат областного Заксобрания от «Единой России», главный врач ГКБ
Кроме Андрея Травникова за кресло губернатора будут бороться вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, представитель «Коммунистов России» Андрей Щукин, секретарь обкома КПРФ Роман Яковлев и владелец ТРЦ «Эдем» Владислав Плотников. Мы подробно рассказывали про всех кандидатов.
Действующий губернатор НСО Андрей Травников был назначен Владимиром Путиным и. о. губернатора после увольнения Владимира Городецкого осенью 2017 года. В 2018 году Травников выиграл выборы. 21 апреля он сообщил журналистам о планах избираться на второй срок, его кандидатуру поддержали Владимир Путин и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.