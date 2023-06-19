Депутат, который послал жительницу в соцсети, выдвинулся на выборы губернатора Новосибирской области

Заместитель председателя Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев подал документы на выборы губернатора Новосибирской области. Об этом сообщает телеграм-канал избирательной комиссии региона.
— 19 июня в Новосибирский облизбирком документы о выдвижении на выборы губернатора представил кандидат от партии ЛДПР Евгений Лебедев, — сообщили в избирательной комиссии.
Кроме него пакет документов на выборы предоставил представитель «Коммунистов России» Андрей Щукин. Об участии в выборах также заявили секретарь обкома КПРФ Роман Яковлев и владелец ТРЦ «Эдем» Владислав Плотников — он планирует выдвигаться от партии «Справедливая Россия — За правду».
«Единая Россия» пока проводит праймериз — судя по сайту партии, в них участвуют секретарь регионального отделения партии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, ректор НГУАДИ им. Крячкова Наталья Багрова, депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко и депутат областного Заксобрания, главный врач ГКБ №34 Ярослав Фролов.
Евгений Лебедев родился в 1978 году. В1995 году он окончил школу и поступил в Томское высшее военное командное училище связи. В 2000 году поступил на юрфак НГИ, а уже в 2004 году начал свой бизнес в сфере автоуслуг. Помощник депутата Госдумы Дмитрия Савельева. В Горсовете входил во фракцию ЛДПР, пока она не распалась в октябре 2022. В 2019 году баллотировался в мэры Новосибирска. Женат, воспитывает дочь.
В декабре 2021 Евгений Лебедев послал «на х..» в соцсетях одну из жительниц округа. Она отметила его в посте про не убранный снег. В комментариях с аккаунта депутата прозвучала достаточно эмоциональная тирада. После этого совет депутатов Новосибирска направил письмо Евгению Лебедеву с просьбой быть «вежливым, тактичным и проявлять уважение к гражданам».