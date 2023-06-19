Депутат, который послал жительницу в соцсети, выдвинулся на выборы губернатора Новосибирской области

В декабре 2021 Евгений Лебедев послал «на х..» в соцсетях одну из жительниц округа. Она отметила его в посте про не убранный снег. В комментариях с аккаунта депутата прозвучала достаточно эмоциональная тирада. После этого совет депутатов Новосибирска направил письмо Евгению Лебедеву с просьбой быть «вежливым, тактичным и проявлять уважение к гражданам».