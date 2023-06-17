«Он очень обаятельный человек»: партия КПРФ представила кандидата на пост губернатора Новосибирской области

17 июня в большом зале облпотребсоюза прошел второй этап XIX конференции Новосибирского областного отделения КПРФ. На ней мэр Анатолий Локоть представил кандидата на пост губернатора Новосибирской области от партии КПРФ.
— Кандидатом от КПРФ для участия в избирательной кампании на пост губернатора Новосибирской области выдвинут Роман Борисович Яковлев. Сейчас он является секретарем областного комитета, имеет большой опыт политической работы, напоминаю, что он также депутат законодательного собрания. Он очень обаятельный человек, это немаловажный фактор, который должен сыграть в этой избирательной кампании, — отметил Анатолий Локоть.
Роман Яковлев родился и вырос в Новосибирске. В 2007 году получил высшее образование, окончив технический университет. В 2015 и 2020 годах избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по
В 2008 году вступил в ряды КПРФ, с 2014 года лидер Ленинского отделения КПРФ, в
Ранее Веру Ганзю предложили выдвинуть на выборы губернатора НСО. Сама Ганзя уверена, что на выборах стоит сплотиться вокруг единого кандидата.