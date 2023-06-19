freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 5/10
usd 83.65
eur 91.63
СрочноШтормовое предупреждение от МЧС
Все новости
Все новости
Выборы губернатора НСО — 2023

Владелец ТРЦ «Эдем» выдвинулся на выборы губернатора Новосибирской области

Ранее он участвовал в выборах в заксобрание от партии «Единая Россия»

1 180

Владислав Плотников — новосибирский бизнесмен

Поделиться

Владелец ТРЦ «Эдем» Владислав Плотников будет участвовать в выборах губернатора Новосибирской области от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом он сообщил НГС.

— Моя позиция в том, что я — патриот своей страны и очень хочу приложить максимум усилий, возможностей и способностей на благо моей Родины, региона, города, моего любимого Академгородка. Взгляды руководства «Справедливой России» очень близки мне по политическим и экономическим мотивам. Я всецело поддерживаю и Старикова, и Прилепина, и господина Миронова, — сказал Плотников в разговоре с корреспондентом НГС.

В 2020 году Владислав Плотников выдвигался на выборы в заксобрание региона от «Единой России», но не прошел.

Плотников — руководитель и учредитель ООО «Эдем», ООО ПКФ «Ривайвел», «Мегаполис Сибири», «Новоград», «СМУ 36», ИД «Партнер» (газета «Бумеранг-Партнер»). В числе крупных активов — гостиничный комплекс «Морозово».

Кроме него об участии в выборах заявили вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, представитель «Коммунистов России» Андрей Щукин и секретарь обкома КПРФ Роман Яковлев.

«Единая Россия» пока не назвала кандидата от партии — там проходят праймериз. В них участвуют секретарь регионального отделения партии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, ректор НГУАДИ им. Крячкова Наталья Багрова, депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко и депутат областного заксобрания, главный врач ГКБ № 34 Ярослав Фролов.

Действующий губернатор НСО Андрей Травников был назначен Владимиром Путиным и. о. губернатора после увольнения Владимира Городецкого осенью 2017 года. В 2018 году Травников выиграл выборы. 21 апреля он сообщил журналистам о планах избираться на второй срок, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал его кандидатуру.

По теме

Выборы губернатораСправедливая Россия - За правдуАкадемгородок Новосибирска
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter