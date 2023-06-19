Владелец ТРЦ «Эдем» выдвинулся на выборы губернатора Новосибирской области

— Моя позиция в том, что я — патриот своей страны и очень хочу приложить максимум усилий, возможностей и способностей на благо моей Родины, региона, города, моего любимого Академгородка. Взгляды руководства «Справедливой России» очень близки мне по политическим и экономическим мотивам. Я всецело поддерживаю и Старикова, и Прилепина, и господина Миронова, — сказал Плотников в разговоре с корреспондентом НГС.