Не подписывал контракт и не был на Украине. История 19-летнего срочника, погибшего под обстрелом

— Новости смотрю, но не верю ни одному слову. Может, какая-то есть доля правды. Но если они воюют там, почему сообщают, что украинцев они, допустим, убили 100 человек, а российских пацанов, ребятишек и мужиков не убивают, что ли? — задается вопросом Олег Подаев из Тюменской области.

