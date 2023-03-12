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Спецоперация на Украине

Не подписывал контракт и не был на Украине. История 19-летнего срочника, погибшего под обстрелом

Родителям Афанасия обещали, что он будет служить за тысячу километров от горячих точек

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Посмотрите историю жизни и гибели Афанасия

Видео: Михаил Петелин / 72.RU

— Новости смотрю, но не верю ни одному слову. Может, какая-то есть доля правды. Но если они воюют там, почему сообщают, что украинцев они, допустим, убили 100 человек, а российских пацанов, ребятишек и мужиков не убивают, что ли? — задается вопросом Олег Подаев из Тюменской области.

В конце прошлого года, 30 ноября, мужчина потерял младшего сына, 19-летнего Афанасия. Молодой человек не подписывал контракт и не был на Украине. Он погиб на границе, в Белгородской области. Афанасий вместе с сослуживцем попал под обстрел. Позже военком скажет, что парень героически погиб.

Военные, забирая Афанасия в армию, успокоили родителей. Сказали, что срочники будут служить далеко от горячих точек. Сначала так и было — молодой человек служил в Воронежской области. А потом позвонил родителям и сказал, что их куда-то перебрасывают.

Как срочник из села оказался на границе с Украиной и погиб там? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

За смерть рядового Подаева власти и военные пообещали родителям всяческие льготы и страховую выплату: по шесть с лишним миллионов каждому.

новость из сюжета

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— Думаю, какую-то часть маленько отправить в фонд «Алеша», что по телевизору показывают, — говорит папа Афанасия. — Хоть кому-то помочь. Чтобы хоть какой-то [шанс], может, кому-то повезет, кому-то хватит этих денег.

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