Готовьте миллионы: 5 огромных штрафов, с которыми мы будем жить в 2023 году

В 2023 год мы вступаем не только с различными обновлениями и свежими законами, но и со штрафами, принятыми в 2022 году (и с которыми придется жить уже сейчас). Но здесь мы расскажем именно о тех штрафах, суммы которых выглядят астрономическими для простого россиянина, и о том, за что же придется платить такие большие деньги.
10 миллионов за ЛГБТ-пропаганду
В начале декабря начал действовать закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно документу, под пропагандой подразумевается распространение информации или публичные действия, «направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок», их привлекательности, «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений». Помимо запрета на продажу товаров, содержащих ЛГБТ-пропаганду, действуют следующие запреты:
- выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола;
- реклама и публикации с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола — под запрет ЛГБТ-пропаганды попадут также книги, кино и аудиовизуальные сервисы;
- продажа товаров, в том числе зарубежных, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.
Также формируются три административные статьи:
- ответственность за пропаганду педофилии (штраф для граждан — до 800 тысяч рублей, для организаций — до 10 миллионов рублей, а для иностранцев — еще и депортация);
- ответственность за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений (штраф для граждан — до 200 тысяч рублей, для организаций — до 4 миллионов рублей, а для иностранцев — еще и депортация);
- запрет на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, а не только среди несовершеннолетних (и штрафы повышаются со 100 тысяч до 400 тысяч рублей для граждан и с 1 миллиона до 5 миллионов рублей — для организаций).
Роскомнадзор получит право мониторить интернет, чтобы найти информацию и программы, доступ к которым нужно ограничить в рамках запрета на пропаганду ЛГБТ и педофилии. После внесения в реестр владельцы страниц должны будут удалить информацию, иначе ресурс будет заблокирован. Согласно внесенным изменениям, предполагается обязать владельцев соцсетей выявлять информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола (сейчас это правило действует в отношении детской порнографии, информации о способах производства наркотиков и совершения самоубийства, призывов к массовым беспорядкам и др.).
Кроме того, одной из поправок запрещается пропаганда педофилии и смены пола в СМИ (в тексте законопроекта, одобренного в первом чтении, упоминалась только пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений).
5 миллионов за осквернение георгиевских лент
В конце декабря Госдума приняла законопроект, согласно которому закрепляется статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Согласно принятому закону, за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить административная или уголовная ответственность. Будет пресекаться любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в иных целях, кроме установленных законом. В частности, за публичное осквернение символа будет наступать уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или административная ответственность до 5 миллионов рублей.
Кроме того, больше необязательно использовать георгиевскую ленту в памятные даты России, не связанные с военными событиями. Устанавливается и возможность использования георгиевской ленты во время проведения органами власти широкого круга мероприятий. Как отметил ранее один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, документ четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.
5 миллионов за фейки об армии
В начале марта 2022 года был принят закон, вводящий наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2018 году, прошел первое чтение и застрял на этом этапе, но после начала спецоперации на Украине быстро был принят депутатами. За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации грозит штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до полутора лет. Другие варианты наказания — исправительные работы на срок до одного года, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
Если информация была распространена при использовании служебного положения (например, журналистом), штраф будет от 3 до 5 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от 3 до 5 лет. Вместо него могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Максимальная санкция — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Аналогичное наказание ждет тех, кто совершил преступление группой лиц по предварительному сговору, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Если распространение недостоверной информации привело к тяжким последствиям, срок в колонии может достигать 15 лет.
За время существования закона в России возбудили 180 уголовных дел за фейки об армии — об этом в своем телеграм-канале сообщил правозащитник Павел Чиков. Одно из последних и громких дел по этой статье — приговор экс-муниципальному депутату Илье Яшину (объявлен в России иноагентом). Его признали виновным в распространении фейков о Российской армии и отправили на восемь с половиной лет в колонию общего режима. Кроме того, Яшину на четыре года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов. Поводом для возбуждения дела стали высказывания экс-депутата об убийствах мирных жителей в Буче, которые он сделал во время прямого эфира на своем YouTube-канале.
2 миллиона за пожар в лесах
Этот штраф действует уже полгода — с 8 июня значительно выросла ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Штрафы для граждан выросли в 15–20 раз, для юридических лиц — в 2–3 раза. Например, за выжигание хвороста, лесной подстилки или сухой травы гражданам грозят штрафы в размере от 30 до 40 тысяч рублей — это в 10 раз больше, чем ранее. Для должностных лиц в таком случае предусмотрен штраф от 40 до 60 тысяч рублей (ранее был от 15 до 25 тысяч рублей), для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
В случае лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека для граждан штраф составит от 50 тысяч до 60 тысяч рублей (в 10 раз больше, чем было ранее), для должностных лиц — от 100 тысяч до 110 тысяч рублей (рост в два раза). Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если это повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, составит 2 миллиона рублей (для юрлиц).
Повышать штрафы пришлось из-за того, что ситуация с лесными пожарами остро встает перед властями уже второй год подряд. Летом 2022 года пожары вспыхивали в разных регионах страны: в Кемеровской, Иркутской, Омской, Курганской областях. В Красноярском крае особая трагедия — 7 и 8 мая в регионе сгорели 518 жилых домов, 7 человек погибли. За считаные часы выгорел на треть город Уяр. Мы говорили с учеными, чтобы разобраться, откуда у нас такое пугающее количество пожаров, чего ждать в будущем и можно ли еще исправить ситуацию, а также выясняли, какова в этом роль людей и природы.
500 тысяч за призывы ввести санкции
Одновременно с принятием закона о наказании за фейки об армии появился закон, который вводит уголовную ответственность за призывы к введению санкций в отношении России. Уголовный кодекс дополнили новой статьей, по которой призывы к введению или продлению политических или экономических санкций иностранными государствами или компаниями в отношении России, ее граждан либо российских юридических лиц наказываются штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет. В целом расклад по штрафам выглядит следующим образом:
- для граждан — от 30 до 50 тысяч;
- для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч;
- для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч.
Альтернативным наказанием может стать ограничение свободы, принудительные работы на срок до трех лет, арест на срок до шести месяцев, лишение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года. При этом новая статья УК применяется в отношении тех, кто до этого в течение года уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.