Готовьте миллионы: 5 огромных штрафов, с которыми мы будем жить в 2023 году

Кроме того, одной из поправок запрещается пропаганда педофилии и смены пола в СМИ (в тексте законопроекта, одобренного в первом чтении, упоминалась только пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений).



5 миллионов за осквернение георгиевских лент

В конце декабря Госдума приняла законопроект, согласно которому закрепляется статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Согласно принятому закону, за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить административная или уголовная ответственность. Будет пресекаться любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в иных целях, кроме установленных законом. В частности, за публичное осквернение символа будет наступать уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или административная ответственность до 5 миллионов рублей.