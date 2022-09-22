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Спецоперация на УкраинеОбзор

Обмен пленными, депутаты без брони и первые разъяснения о мобилизации от Минобороны: новости СВО за 22 сентября

Рассказываем обо всём, что произошло за последние сутки

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Из некоторых регионов России уже отправились первые мобилизационные отряды

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня — 22 сентября.

Минобороны подробно рассказало о частичной мобилизации

Министерство обороны России дало разъяснения по частичной мобилизации. В министерстве объяснили, что будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач — стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. В ведомстве уточнили, что одним из основных факторов при определении, призывать человека или нет, станет наличие у него боевого опыта.

В ведомстве объяснили, кого не будут призывать по мобилизации, рассказали о квотах по численности призываемых. Еще одна деталь, которую разъяснило Минобороны: те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежат призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны. Полные объяснения Минобороны мы собрали в отдельном материале.

Россия и Украина обменялись пленными

Федеральные СМИ, а также ряд сотрудников государственных российских телеканалов подтверждают обмен пленными, который состоялся между Россией и Украиной. В числе освобожденных называют украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.

По информации лояльных Кремлю военкоров, 50 российских военнослужащих (по другим источникам — 55) прибыли на аэродром Чкаловский, их доставил военно-транспортный борт. А Россия якобы передала Украине в рамках обмена 205 военнопленных. В пророссийских телеграм-каналах сообщают, что завтра в Россию будут доставлены еще 30 человек.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе обмена с Украиной в Россию доставлены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, которым в плену «грозила смертельная опасность». Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в результате обмена военнопленными освобожден народный депутат Украины Виктор Медведчук.

— Все возвращенные из украинского пленные военные уже доставлены в Россию и находятся в медицинских учреждениях, — заявили в ведомстве.

Володин рассказал, призовут ли депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на несколько вопросов, которые волнуют многих, — о причинах мобилизации и гарантиях мобилизованным, о тех, кто подлежит частичной мобилизации, и о депутатах, которые в последнее время особенно часто говорят о своем стремлении отправиться «на фронт», но напоминая при этом, что у них бронь.

Рассказывая о тех, кто подлежит частичной мобилизации, спикер Госдумы перечислил такие данные:

  • частичная мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность;
  • всего призовут 300 тысяч военнослужащих запаса;
  • частичная мобилизация не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и так далее.

— Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ, — рассказал Володин, говоря о гарантиях. — Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит.

Что же до депутатов, которые в последнее время особенно активно выражают свое стремление отправиться в зону боевых действий, но напоминают, что у них бронь, Володин заявил, что никакой брони у них нет.

Машины с призывниками останавливать не будут

Вскоре после объявления о частичной мобилизации по соцсетям начал гулять скан обеспокоившего россиян «указа». Из него следовало, что полицейские якобы будут должны останавливать автомобили с мужчинами за рулем и направлять их к «представителям военных комиссариатов». В МВД объяснили, что это фейк.

— МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными, — сказано в telegram-канале «МВД Медиа».

В ведомстве призвали граждан быть внимательными и бдительными. О том, как на самом деле должны вручать повестки, мы рассказали в отдельном материале.

Рабочие места мобилизованных планируют сохранить


Сегодня утром стало известно, что в Госдуме в приоритетном порядке примут решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. А в Совете Федерации объявили о подготовке поправки в Трудовой кодекс, которые помогут сохранить трудовые гарантии мобилизованных граждан.

— Сейчас работаем над этим. Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным, — сказала глава комитета по социальной политике Совфеда Инна Святенко.

Обязательная воинская служба для «новых граждан России»

Член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил о разработке предложений, согласно которым «для новых граждан» России, имеющих гражданство менее 10 лет, — выходцах из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — будет обязательно прохождение воинской службы в течение года.

— Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи, — заявил Кабанов.

По его словам, такая инициатива «будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине».

Кремль назвал законной выдачу повесток задержанным на протестах

Вручение повесток в военкомат задержанным на несогласованных акциях протеста против частичной мобилизации соответствует действующему законодательству. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Она не противоречит закону, и поэтому нет никакого нарушения закона, — сказал Песков.

Родственники смогут обратиться за реструктуризацией кредитов призывников

Банк России рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. Сегодня в регуляторе заявили, что за реструктуризацией кредитов мобилизованных могут обратиться их близкие родственники.

— Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных лиц могут и их близкие родственники (супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки), — говорится на сайте ЦБ РФ.

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При этом в ЦБ подчеркнули, что кредиторы и БКИ не должны рассматривать такую реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю заемщика. Если же близкие родственники находятся на иждивении у мобилизованных, они могут рассчитывать на каникулы и по собственным кредитам.

Полезные материалы о мобилизации

Более подробно узнать о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:

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