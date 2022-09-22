Обмен пленными, депутаты без брони и первые разъяснения о мобилизации от Минобороны: новости СВО за 22 сентября

В ведомстве объяснили, кого не будут призывать по мобилизации, рассказали о квотах по численности призываемых. Еще одна деталь, которую разъяснило Минобороны: те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежат призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны. Полные объяснения Минобороны мы собрали в отдельном материале.

Россия и Украина обменялись пленными

Федеральные СМИ, а также ряд сотрудников государственных российских телеканалов подтверждают обмен пленными, который состоялся между Россией и Украиной. В числе освобожденных называют украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.

