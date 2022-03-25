В Госдуме опровергли смерть Владимира Жириновского

РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщает о смерти Владимира Жириновского. 75-летний политик последнее время провел в больнице. Однако сразу после этого сообщения спикер Госдумы Вячеслав Володин информацию о смерти Жириновского опроверг.
— Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления, — написал Володин в своем телеграм-канале.
Позже в Минздраве добавили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.
Сенатор Пронюшкин также удалил из своего телеграм-канала сообщение о смерти Жириновского.
В начале февраля политика госпитализировали с осложнениями на фоне коронавирусной инфекции, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. СМИ писали об отрицательной динамике здоровья главы ЛДПР, о том, что у него начался отек легких и поражение дыхательных органов. В партии эту информацию отрицали, заверив, что Жириновский медленно, но верно идет на поправку.
Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, доктор философских наук, заслуженный юрист России и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». С 1993 года — депутат Государственной думы от ЛДПР, с 2011 года — лидер этой фракции в парламенте. Шесть раз баллотировался на пост президента России.