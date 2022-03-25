В Госдуме опровергли смерть Владимира Жириновского

Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, доктор философских наук, заслуженный юрист России и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». С 1993 года — депутат Государственной думы от ЛДПР, с 2011 года — лидер этой фракции в парламенте. Шесть раз баллотировался на пост президента России.