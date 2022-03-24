Сибирский полпред Анатолий Серышев попал под санкции Великобритании

Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев был включен в санкционный список Великобритании. Эти данные появились сегодня, 24 марта, на сайте правительства Великобритании.
Решением правительства были заморожены активы Анатолия Серышева, а также запрещены поездки по Великобритании.
— Это не первый случай включения полпреда в санкционный список, поэтому он никак это не комментирует, — сообщили в пресс-службе СФО корреспонденту НГС.
Ранее, 3 марта, Анатолий Серышев, как писал ТАСС, попал под санкции Канады.
В санкционном списке Великобритании, кроме сибирского полпреда, упоминаются еще 58 физических лиц и организаций, в том числе глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Олег Тиньков, Иван Сечин (сын Игоря Сечина, председателя совета директоров компании «Роснефть») и Андрей Патрушев (сын Николая Патрушева, секретаря Совбеза РФ).
Прошлой осенью мы подробно рассказывали о назначении Анатолия Серышева.