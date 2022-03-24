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Сибирский полпред Анатолий Серышев попал под санкции Великобритании

Санкционный список Великобритании был расширен сегодня, 24 марта

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До этого санкции в отношении полпреда ввела Канада

До этого санкции в отношении полпреда ввела Канада

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Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев был включен в санкционный список Великобритании. Эти данные появились сегодня, 24 марта, на сайте правительства Великобритании.

Решением правительства были заморожены активы Анатолия Серышева, а также запрещены поездки по Великобритании.

— Это не первый случай включения полпреда в санкционный список, поэтому он никак это не комментирует, — сообщили в пресс-службе СФО корреспонденту НГС.

Ранее, 3 марта, Анатолий Серышев, как писал ТАСС, попал под санкции Канады.

В санкционном списке Великобритании, кроме сибирского полпреда, упоминаются еще 58 физических лиц и организаций, в том числе глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Олег Тиньков, Иван Сечин (сын Игоря Сечина, председателя совета директоров компании «Роснефть») и Андрей Патрушев (сын Николая Патрушева, секретаря Совбеза РФ).

Прошлой осенью мы подробно рассказывали о назначении Анатолия Серышева.

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Великобританиясанкцииполпред в СФО
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