У Сибири появился новый полпред. Что про него известно и что изменится в регионе?

Вечером 12 октября стало известно, что президент определился с новым полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Место пустовало полгода, и горожане начали сомневаться в необходимости такого человека. Новым полпредом стал Анатолий Серышев. У него интересная биография: с конца
Что известно про нового полпреда Сибири. Кто он такой?
Анатолий Серышев родился в Иркутской области. В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист», в
Кроме того, во время работы Серышева на должности главы ФСБ Карелии в республике прогремело уголовное дело историка Юрия Дмитриева. Сразу после этого Серышев начал быстро подниматься по карьерной лестнице. В феврале этого года журналисты писали о возможной связи этих событий. По информации источников, знакомых с материалами, Анатолий Серышев был «куратором» дела. При этом близкий к администрации президента источник добавлял, что Серышев интересовался делом Дмитриева.
Юрий Дмитриев — руководитель карельского отделения общества «Мемориал». Известен как один из составителей и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930–
В декабре 2016 года Юрий Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии по анонимному доносу. Следствие утверждало, что Дмитриев неоднократно в период с 2012 года по 2015 год фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь «в целях изготовления порнографических материалов». Защита утверждала, что фотографии делали для отчета перед органами опеки.
На это обращала внимание и «Новая газета»: 6 декабря 2016 года, через неделю после взлома квартиры Дмитриева и через три дня после поступления анонимки в полицию, в Карелии сменился начальник управления ФСБ. Генерал-майор Анатолий Серышев был назначен в Москву — заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. В 2018 году Дмитриева оправдали. В это же время Серышев «получил должность в Кремле, потенциально связанную с контролем над судебной властью», и «люди, имевшие отношение к оправдательному приговору, по разным причинам покинули свои должности», писала «Медиазона»*. Вскоре после оправдания в 2018 году приговор отменили.
В Кремле информацию о возможной связи помощника президента РФ Анатолия Серышева с уголовным преследованием историка Юрия Дмитриева опровергали:
— Видели эту публикацию. Всё не так... Насчет Серышева — это всё не так. Это или сознательная, или непреднамеренная ошибка, — говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
12 октября Анатолия Серышева назначили полномочным представителем президента в Сибири.
Особая миссия в Сибири и закручивание гаек
Как считает политический обозреватель сайта «Тайга.инфо» Алексей Мазур, назначение Серышева в Сибирь скорее рядовая рокировка:
— С одной стороны, вряд ли это что-то будет значить, потому что полпред не является руководителем федерального округа, он является «оком государевым», скажем так. Следит за обстановкой, собирает доклады, проводит какие-то совещания. Но решения всё-таки принимаются в администрации президента в Москве, — говорит Алексей Мазур.
С другой стороны, замечает эксперт, это укладывается в тренд назначения бывших силовиков на места полпредов.
— Конкретно с Серышевым я сомневаюсь, что он назначен в Сибирь с какой-то целью. Должность полпреда пустовала полгода, и она заполнилась в тот момент, когда Серышева перевели в полпреды и тут же назначили на его место губернатора Ярославской области. То есть такое ощущение, что назначение Серышева — это следствие того, что его место передали другому человеку, чем того, что именно его хотели назначить. Я предполагаю, что это рутинная бюрократическая рокировка. Одного человека из одного места взяли, на другое место поставили, посмотрели, где у нас свободно — в СФО в полпредстве свободная позиция, давайте его поставим, — говорит Алексей Мазур. — По статусу это не является понижением, потому что статус полпреда в этой негласной табели о рангах выше статуса губернатора и сопоставим со статусом помощника президента. Другое дело, что там он был вхож к президенту, жил в Москве, общался в кругу лиц, принимающих решения. А тут Сибирь, Новосибирск, не самый благоустроенный город. В этом смысле, конечно, вряд ли повышение, но формально примерно равная позиция.
Редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов тоже связывает назначение Серышева с повышением ярославского губернатора Дмитрия Миронова:
— Пока расклад выглядит так, что должность сибирского полпреда в очередной раз стала «резервным аэродромом» для фигуры федерального уровня, участвующей в многоходовой кадровой рокировке. Есть основания считать, что Серышев — не главный ее участник. Пока более значимым ходом выглядит перемещение ярославского губернатора Дмитрия Миронова на должность помощника президента. Кстати, еще летом Миронова называли в числе кандидатов на пост полпреда в СФО. А недавно среди претендентов на назначение в Сибирь появился глава МВД Владимир Колокольцев, в числе возможных сменщиков которого называли и Миронова, и Серышева. Может быть, состоявшиеся перестановки — это только часть пазла, судить рано, — говорит эксперт. — Повышением назначение Серышева считать сложно: помощник президента работает в близком контакте с первым лицом, а полпред львиную долю времени проводит на периферии. Функционал и возможности полпредов довольно ограничены. Не случайно в основном полпреды стремятся в губернаторы, а не наоборот. Может быть, в этот раз новый представитель президента приедет в Сибирь с особой миссией, ресурсами и полномочиями, достаточными, чтобы вдохнуть жизнь в многострадальную стратегию развития Сибири, обсуждаемую всеми полпредами со времен Леонида Драчевского. Но предпосылок рассчитывать на это немного. Иначе таких же ресурсов и полномочий потребуют полпреды и в других округах.
По словам Андрея Кузнецова, прошлое в спецслужбах не говорит о том, что приезд Серышева непременно повлечет за собой какое-то особое закручивание гаек.
— Это федеральная политика, и полпред лишь один из ее проводников. Другое дело, что для сибирских силовиков Серышев может быть более судьбоносным полпредом, чем кто-либо другой. Согласование кадровых вопросов на уровне округа входит в главный функционал представителя президента, а генералов он хорошо знает по работе в АП. Для кого-то это новые возможности, для кого-то новые риски, — рассуждает Андрей Кузнецов.
Он допускает, что с Анатолием Серышевым мы увидим контраст с предыдущим полпредом Сергеем Меняйло, который «оказался на редкость активным, публичным, коммуникабельным чиновником такого ранга».
— Многие сибиряки знают, что с бывшим полпредом было несложно лично связаться через соцсети. От непубличного кадровика администрации президента, сделавшего карьеру в спецслужбах, ждать активного участия в местной политике и общественной жизни не приходится. Для полпреда это и не обязательно. Например, позапрошлого представителя президента в СФО Николая Рогожкина не было особо ни видно, ни слышно. Другое дело, что впоследствии он покинул госслужбу. Для кого-то пост полпреда оказывается промежуточной остановкой перед следующей ступенью карьеры, для кого-то — последним пунктом перед уходом на пенсию или в частный сектор, — говорит Андрей Кузнецов.
«Президент, наверное, поступил правильно»
Депутат Заксобрания Новосибирской области от КПРФ Вадим Агеенко считает плюсом то, что Анатолий Серышев вышел из среды силовиков, а не военных:
— Мы долго ждали этого назначения, почти полгода. Оно состоялось, и это уже хорошо. Посмотрели послужной список этого человека: с одной стороны, человек — практик, не чисто военный, всё-таки это конкретные федеральные структуры, ФСБ. Думаю, это опытный человек, и в рамках тех полномочий, которые возлагаются, президент, наверное, поступил правильно. Это не просто военный, это человек, который занимается системой контроля. Мы, конечно, не знаем этого человека, но увидим его в работе. У меня каких-то отрицательных эмоций нет, больше положительных, дальше будем смотреть, — комментирует Вадим Агеенко.
Ждет приезда Анатолия Серышева и спикер горсовета Новосибирска, депутат от «Единой России» Дмитрий Асанцев:
— Полпредство — институт, который достаточно давно существует, который оправдал себя. Это человек, который непосредственно от президента наблюдает за тем, что происходит в федеральном округе, держит руку на пульсе. Человек, который оценивает ситуацию: как работают губернаторы, муниципалитеты крупные и мелкие, что происходит на территории. Чтобы информация приходила главе государства из разных источников и была достаточно объективной. Здесь достаточно давно этого ждут, это состоялось, это замечательно. Лично не знаком, но, судя по биографии, фигура серьезная, ответственная и с пониманием всех процессов, которые происходят в государстве, — говорит Дмитрий Асанцев.
А кто вообще такие полпреды? И что они делают?
Об этом мы подробно рассказывали здесь.
Еще мы писали о том, как сложилась судьба остальных полпредов президента в Сибири. Почитайте, чем они сейчас занимаются.
А что лично Сергей Меняйло делал на этом посту? Вот его 4 задачи и 15 функций (всё строго по закону).
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