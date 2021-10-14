У Сибири появился новый полпред. Что про него известно и что изменится в регионе?

По словам Андрея Кузнецова, прошлое в спецслужбах не говорит о том, что приезд Серышева непременно повлечет за собой какое-то особое закручивание гаек.

— Это федеральная политика, и полпред лишь один из ее проводников. Другое дело, что для сибирских силовиков Серышев может быть более судьбоносным полпредом, чем кто-либо другой. Согласование кадровых вопросов на уровне округа входит в главный функционал представителя президента, а генералов он хорошо знает по работе в АП. Для кого-то это новые возможности, для кого-то новые риски, — рассуждает Андрей Кузнецов.



Он допускает, что с Анатолием Серышевым мы увидим контраст с предыдущим полпредом Сергеем Меняйло, который «оказался на редкость активным, публичным, коммуникабельным чиновником такого ранга».

— Многие сибиряки знают, что с бывшим полпредом было несложно лично связаться через соцсети. От непубличного кадровика администрации президента, сделавшего карьеру в спецслужбах, ждать активного участия в местной политике и общественной жизни не приходится. Для полпреда это и не обязательно. Например, позапрошлого представителя президента в СФО Николая Рогожкина не было особо ни видно, ни слышно. Другое дело, что впоследствии он покинул госслужбу. Для кого-то пост полпреда оказывается промежуточной остановкой перед следующей ступенью карьеры, для кого-то — последним пунктом перед уходом на пенсию или в частный сектор, — говорит Андрей Кузнецов.



«Президент, наверное, поступил правильно»

Депутат Заксобрания Новосибирской области от КПРФ Вадим Агеенко считает плюсом то, что Анатолий Серышев вышел из среды силовиков, а не военных:

— Мы долго ждали этого назначения, почти полгода. Оно состоялось, и это уже хорошо. Посмотрели послужной список этого человека: с одной стороны, человек — практик, не чисто военный, всё-таки это конкретные федеральные структуры, ФСБ. Думаю, это опытный человек, и в рамках тех полномочий, которые возлагаются, президент, наверное, поступил правильно. Это не просто военный, это человек, который занимается системой контроля. Мы, конечно, не знаем этого человека, но увидим его в работе. У меня каких-то отрицательных эмоций нет, больше положительных, дальше будем смотреть, — комментирует Вадим Агеенко.



Ждет приезда Анатолия Серышева и спикер горсовета Новосибирска, депутат от «Единой России» Дмитрий Асанцев:

— Полпредство — институт, который достаточно давно существует, который оправдал себя. Это человек, который непосредственно от президента наблюдает за тем, что происходит в федеральном округе, держит руку на пульсе. Человек, который оценивает ситуацию: как работают губернаторы, муниципалитеты крупные и мелкие, что происходит на территории. Чтобы информация приходила главе государства из разных источников и была достаточно объективной. Здесь достаточно давно этого ждут, это состоялось, это замечательно. Лично не знаком, но, судя по биографии, фигура серьезная, ответственная и с пониманием всех процессов, которые происходят в государстве, — говорит Дмитрий Асанцев.

А кто вообще такие полпреды? И что они делают?

Об этом мы подробно рассказывали здесь.

Еще мы писали о том, как сложилась судьба остальных полпредов президента в Сибири. Почитайте, чем они сейчас занимаются.



А что лично Сергей Меняйло делал на этом посту? Вот его 4 задачи и 15 функций (всё строго по закону).

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