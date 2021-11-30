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Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке

О планах его спросили на инвестиционном форуме

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Идти ли на выборы в 2024 году, Путин пока не решил

Идти ли на выборы в 2024 году, Путин пока не решил

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Владимир Путин сегодня принял участие в пленарной сессии форума «Россия зовет!». Президент выступил перед участниками форума и ответил на их вопросы, в том числе о выборах 2024 года. А именно — о том, собирается ли действующий президент избираться через три года на новый срок.

— Что касается моих планов, то здесь знаете, в чем фокус? Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя не решил, — заявил Путин.

Право на новый президентский срок Владимир Путин получил в результате внесения изменений в Конституцию РФ в 2020 году. По данным ЦИК, в голосовании по поправкам в основной закон приняли участие 67,97 процента избирателей, большинство проголосовали за. Поправки вступили в силу 4 июля 2020 года.

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Владимир ПутинКонституция РФпоправки в Конституции Россиивыборы-2024
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