Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке

Право на новый президентский срок Владимир Путин получил в результате внесения изменений в Конституцию РФ в 2020 году. По данным ЦИК, в голосовании по поправкам в основной закон приняли участие 67,97 процента избирателей, большинство проголосовали за. Поправки вступили в силу 4 июля 2020 года.

