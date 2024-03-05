Полицейский голод: в Новосибирской области не хватает оперов угрозыска, следователей и патрульных — генерал назвал причину

Глава ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков назвал причину дефицита полицейских. Об этом он рассказал на сессии Заксобрания 5 марта.
По словам Андрея Кулькова, дефицит сотрудников по Новосибирской области в общем составляет 16,4%. Особенно нехватает сотрудников патрульно-постовой службы (27%), уголовного розыска (22,6%), следствия (22,5%), дознания (19,7%), участковых (13,4%).
Основной причиной некомплекта глава ГУ МВД назвал низкий уровень зарплаты.
О том, что полицейских в регионах критически недостает, в России заговорили в конце лета 2023 года. Тогда о текучке высказался министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Тогда на общем фоне Новосибирская область выглядела не худшим образом: по оценкам источников НГС, волна увольнений пошла на спад, однако происходит это не из-за того, что сибирякам платят больше или дают условия труда полегче, а из-за ряда других факторов. С тем, что происходит с кадрами, НГС разбирался в прошлом году.