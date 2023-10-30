«Поработают год-два, и сваливают»: сколько полицейских не хватает в Новосибирске, и что они сами говорят об увольнениях коллег

О том, что полицейских в регионах не просто не хватает, а критически недостает, в России заговорили в конце лета 2023 года. Тогда о текучке высказался министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, и журналисты начали стремительно актуализировать информацию: насколько плохо обстоят дела в конкретных регионах. На общем фоне Новосибирская область выглядит далеко не худшим образом: по оценкам источников НГС, волна увольнений пошла на спад, однако происходит это не из-за того, что сибирякам платят больше или дают условия труда полегче, а из-за ряда других факторов. При этом благополучной кадровую ситуацию назвать все равно нельзя. Корреспондент НГС пообщалась с двумя сотрудниками полиции (говорить они согласились на условиях полной анонимности), а также отправила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по НСО, чтобы понять: сколько полицейских не хватает в Новосибирской области, почему они увольняются, а также почему приходят на службу.
Закрытая информация
Сообщать, насколько плохо обстоят дела с сотрудниками, полицейские официально фактически отказались. Из 22 вопросов, заданных журналистом НГС, региональный главк МВД не ответил ни на один, даже на самые общие, уточнив, что информация о текучке кадров в МВД является закрытой и разглашению не подлежит.
— В некоторых подразделениях наблюдается не критичный некомплект, который позволяет нести службу сотрудникам полиции и исполнять их служебные обязанности в полной мере. Информация об имеющихся вакансиях размещена на сайте Главного Управления МВД России по Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Скупой ответ может навести на подозрения, что кадровый голод превосходит даже худшие подозрения, но похоже, дело в том, что согласно внутренним инструкциям полицейские вообще стараются не распространять никакие данные.
По словам источника НГС в ГУ МВД России по НСО, именно в Новосибирской области особенного дефицита он не наблюдает: в регионе не заняты порядка 16% строчек в кадровых ведомствах, и это по сравнению с 2022 годом существенное улучшение:
— Некомплект сотрудников по сравнению с прошлым годом уменьшился почти на треть, — заявил источник. — В ППС некомлект снизился. Там должно быть где-то 320 сотрудников, работают, по-моему, 300. По сотрудникам отделов миграции вообще всего около 6% некомплект. ППС, участковые — это те сотрудники, которых стараются удерживать, им с 1 января дополнительно выплачивают по 7 тысяч рублей ежемесячно. Плюс также с 1 января по постановлению правительства России каждому сотруднику установлена набавка ежемесячная по 10%.
Участковых и сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, по данным источника НГС, действительно не хватает: пустует порядка 12% строчек в штатном расписании.
Чуть хуже, по данным собеседника НГС, дела обстоят в ГИБДД, но и инспекция укомплектована почти на девять десятых. Основной кадровый дефицит заполняется молодыми людьми, которые приходят на службу после высших учебных заведений, в том числе, и профильных — Омской академии МВД и Барнаульского юридического института.
«В ведомостях сотрудники есть, а на работе — нет»: как выглядит кадровый голод снизу
Другой собеседник НГС, сотрудник одного из территориальных отделов полиции, также на условиях анонимности рассказал, что по его мнению, глупо оценивать дефицит кадров только по процентным показателям.
— Есть цифры в бумажках, а есть фактический некомплект, — заявил полицейский. — Девушки уходят в декрет, а когда возвращаются, постоянно ходят с детьми на больничные. Люди болеют. Уезжают в командировки, в том числе на новые территории. В итоге получается, что в ведомостях сотрудники есть, а на работе их нет.
Особенно остро, по его словам, видно нехватку «рабочих лошадок», которых в городе должно быть больше всего:
— Чтобы понять, что у нас не хватает сотрудников ДПС, ППС-ников, не нужно смотреть в ведомости. Вы давно видели, например, гаишников на дорогах? И с участковым своим вы наверняка не знакомы: у него нет времени на вас не потому, что он лентяй, а потому что вынужден делать слишком много работы. Их [участковых], может быть, по штатному расписанию и хватает, а должно быть больше, потому что людей на территории стало больше, дома выше — квартир в них больше.
Еще одной большой проблемой, по словам собеседника НГС, является то, что дефиците опытные люди среднего возраста и в средних же званиях.
— Это очень долгий процесс, который начался после переаттестации (в 2011 году — Прим.ред.). Тогда уволили не так много народа, многие нормально вроде бы переаттестовались, а потом людей начали выдавливать, — говорит полицейский. — На самом деле не все, но многие руководители как будто вообще не заинтересованы в опытных сотрудниках.
— В итоге получилась такая ползучая переаттестация, — изложил свои мысли собеседник НГС. — Новые сотрудники действительно приходят, но они молодые, неопытные, а учить их некому и некогда. Очень мало людей, которые проработали лет 10 и остались работать на земле. Молодые ребята поработают год-два и сваливают, и их невозможно за это винить: работа собачья, отношение скотское, мотивации — ноль.
Сколько платят полицейским
Информация о размере денежного довольствия, которое полагается сотрудникам полиции, опубликована на сайте регионального главка МВД. Молодой человек со средним образованием, который только что устроился на работу в полиции, вправе рассчитывать на среднюю зарплату от 26 тысяч 947 рублей (если он претендует на вакансии младшего инспектора или младшего инспектора-кинолога в ГУ МВД России по Новосибирской области) до 34 тысяч 953 рублей (столько готовы платить младшему оперуполномоченному в районном отделе полиции).
Полицейский, который не уволился в течение первых двух лет службы, получит прибавку в районе 3–5 тысяч рублей в месяц. А те правоохранители, которые продержались на работе 5 лет и более, будут получать в районе 35–40 тысяч рублей.
Новых сотрудников, которые приходят на службу с высшим юридическим образованием, ждут более приятные цифры. Так, молодому следователю или дознавателю в территориальном отделе готовы платить в среднем 42 тысячи 394 рубля (50 тысяч 737 рублей, если стаж составит 5 лет и более, а ценный кадр получит должность старшего следователя или дознавателя).
Средняя зарплата в Новосибирской области за период с января по апрель 2023 года составила, согласно официальным статистическим данным, 56 тысяч 562 рубля.
К слову о мотивации
По словам обоих собеседников НГС, одним из факторов, который повлиял на уменьшение кадрового голода в полиции, стала частичная мобилизация, а точнее, отсрочка, положенная сотрудникам правоохранительных органов. Один из собеседников НГС рассказывает, что стажеры ГИБДД не скрывают, что будут полезнее на дороге, чем в окопе.
При этом, уточнил сотрудник полиции, в то же время многие его сослуживцы добровольно и из патриотических соображений отправляются на СВО или в новые регионы России в командировки, но именно как сотрудники органов правопорядка.
Влияет бронь, по мнению его коллеги из территориального отдела, и на тех, кто хотел бы уйти со службы.
— Ведь мы фактически все больные, а по документам — с категорией «А» и хорошим опытом, — рассуждает полицейский. — Мой коллега хотел уйти, ему начальник сказал прямо: валяй, увольняйся, тебе повестка придет, и поедешь на Украину. Коллега передумал.
В целом, считает полицейский, другие ведомства мотивируют сотрудников зарплатами, премиями, условиями работы.
— Короче, пряниками. У нас вся мотивация — это кнуты. Что касается остальных льгот... обратитесь в пресс-службу, вам их распишут в красках. Я иногда сам смотрю объявления о приеме на работу и думаю: хорошая работа, надо бы устроиться. Только я уже тут.
Ранее НГС разбирался, переведут ли новосибирских полицейских на усиленный режим несения службы. Это произошло с их тюменскими коллегами: с 19 октября им приходится работать по 12 часов в день.