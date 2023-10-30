«Поработают год-два, и сваливают»: сколько полицейских не хватает в Новосибирске, и что они сами говорят об увольнениях коллег

Скупой ответ может навести на подозрения, что кадровый голод превосходит даже худшие подозрения, но похоже, дело в том, что согласно внутренним инструкциям полицейские вообще стараются не распространять никакие данные.



По словам источника НГС в ГУ МВД России по НСО, именно в Новосибирской области особенного дефицита он не наблюдает: в регионе не заняты порядка 16% строчек в кадровых ведомствах, и это по сравнению с 2022 годом существенное улучшение:



— Некомплект сотрудников по сравнению с прошлым годом уменьшился почти на треть, — заявил источник. — В ППС некомлект снизился. Там должно быть где-то 320 сотрудников, работают, по-моему, 300. По сотрудникам отделов миграции вообще всего около 6% некомплект. ППС, участковые — это те сотрудники, которых стараются удерживать, им с 1 января дополнительно выплачивают по 7 тысяч рублей ежемесячно. Плюс также с 1 января по постановлению правительства России каждому сотруднику установлена набавка ежемесячная по 10%.