Снова айтишники: в Новосибирской области выросла средняя зарплата — но у Красноярского края суммы больше

В Новосибирской области средняя заработная плата в январе — апреле 2023 года составила
При этом Новосибирск всё еще отстает от среднего показателя по Сибирскому Федеральному округу, в котором средняя зарплата
Выше всего средняя зарплата в Новосибирской области у тех, кто работает в области информации и связи, —
К слову, среди всех регионов СФО — в этой сфере у Новосибирской области самые высокие показатели. Также в высокооплачиваемые направления вошли финансовая и страховая деятельность (
При этом самыми низкооплачиваемыми направлениями за январь — апрель стали гостиничный бизнес и общепит (
В Новосибирске за июль опубликовали несколько высокооплачиваемых предложений для работы. В топ попали водители, помощник нотариуса и эксперт по замеру окон. Некоторые вакансии предполагают работу на севере.