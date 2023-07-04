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Снова айтишники: в Новосибирской области выросла средняя зарплата — но у Красноярского края суммы больше

Самой высокооплачиваемой стала сфера информации

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Новосибирская область заняла шестое место из десяти по СФО в рейтинге средних зарплат

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В Новосибирской области средняя заработная плата в январе — апреле 2023 года составила 56 562 рубля. В Новосибирскстате опубликовали результаты исследования. За тот же период 2022 года средняя зарплата в регионе была 48 350 рублей.

При этом Новосибирск всё еще отстает от среднего показателя по Сибирскому Федеральному округу, в котором средняя зарплата 59 895 рублей. Самая большая средняя зарплата в Красноярском крае — 74 613 рублей. Также в список округов с самыми высокими средними зарплатами входят Иркутская область (67 503 рубля), Кузбасс (60 808 рублей) и Томская область (59 035 рублей). Меньше, чем в Новосибирской области, средняя зарплата оказалась в Республике Алтай, Алтайском крае и Омской области.

Выше всего средняя зарплата в Новосибирской области у тех, кто работает в области информации и связи, — 111 191 рубль.

К слову, среди всех регионов СФО — в этой сфере у Новосибирской области самые высокие показатели. Также в высокооплачиваемые направления вошли финансовая и страховая деятельность (99 740 рублей) и добыча полезных ископаемых (72 770 рублей).

При этом самыми низкооплачиваемыми направлениями за январь — апрель стали гостиничный бизнес и общепит (33 571 рубль) и сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (39 934 рубля).

В Новосибирске за июль опубликовали несколько высокооплачиваемых предложений для работы. В топ попали водители, помощник нотариуса и эксперт по замеру окон. Некоторые вакансии предполагают работу на севере.

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