IT для ленивых: тестируем популярный сервис для обучения нейросетей — стать тренером для ИИ может каждый

Если говорить о профессиях будущего без кавычек, в этот список попадут AI-тренеры. Они уж точно не останутся без работы, когда всех остальных заменят нейросети. Но есть и другой способ приобщиться к работе над нейронками и не оказаться за бортом быстро уходящего вперед мира. И он доступен практически всем. Это специализированные фриланс-биржи с простыми заданиями, где вместо привычных подписок, лайков и отзывов соискателей просят искать отличия на картинке и оценивать правильность перевода текста. Одну из таких бирж протестировал на себе корреспондент НГС.
Алло, мы ищем учителей
Представим, что у компании есть нейросеть и миллион условных денег на ее обучение и тестирование. Суперпрофессионал стоит дорого, зато знает и умеет если не все, то почти, и может за месяц из толпы вчерашних студентов сотворить крепкий и слаженный коллектив. А еще он имеет возможность выбирать, на кого работать. Компания должна придумать, как такого «гиганта» привлечь и удержать, чтобы он, в случае чего, не ушел к конкурентам, прихватив что-то очень ценное. Наверное, именно поэтому в сфере нейросетей сегодня одни из самых строгих соглашений о неразглашении для сотрудников.
На рынке есть и специалисты попроще, как из ИТ, так и из смежных отраслей. Среди них уже сама компания может выбирать. Просят они намного меньше, поэтому вместо одного сотрудника можно взять десятерых и поделить между ними задачи так, чтобы «перебежчик» не выдал конкурентам ничего важного. Результат примерно такой же.
Есть и третий вариант — снизить требования и затраты на «тренера», но и задачу им упростить. За зарплату одного тренера-середняка можно взять сто тысяч фрилансеров с биржи на одну задачу. Такой метод работы называется краудсорсингом.
Краудсорсинг — привлечение к решению тех или иных задач широкого круга лиц с разбивкой общей задачи на части. Самый известный пример краудсорсинговой работы — «Википедия». Чаще всего краудсорсерам поручаются простые задачи за небольшую оплату, что позволяет привлечь большое количество участников.
Имея бюджет на наем учителей для нейросети, работодатель должен сам решить, сколько нужно профессионалов, а сколько рядовых тренеров. Не стоит забывать и о массовой поддержке — многие задачи нуждаются не в глубокой проработке, а в большом количестве взглядов с разных сторон, пусть эти взгляды и будут совсем поверхностными.
Биржи накрутчиков против биржи антинакрутчиков
Биржи заданий существуют почти столько же, сколько классический интернет-фриланс, и обычно создаются либо на базе фриланс-агрегаторов, либо (реже) SEO/SMM-организаций. Но если от фрилансеров что-то требуется знать и уметь, то за клики, лайки, регистрации и комментарии (то, что мы все делаем каждый день бесплатно) могут зарабатывать все, складывая собранные копейки в копилку. И для этого не нужно ничего, кроме выхода в интернет.
Биржа простых заданий — это именно биржа, где есть заказчики и есть исполнители, каждый из которых выполняет микроработу. А биржа собирает готовый результат, передает заказчику и, как в известном анекдоте, на эти три процента и живет. Саму работу в большинстве случаев можно выразить одним словом — накрутка. Лайков, отзывов, подписчиков, чего угодно.
Другая сторона борется с накрутками тем же методом — собственной биржей, где, во-первых, не принимаются «накруточные» заказы, во-вторых, очень много заказов приходит от самой компании: оцени качество ролика, узнай актера, скажи, насколько релевантен поисковый результат. В других случаях биржа ограничивается ролью сводника и модератора.
«Яндекс» охотно дает заказы сам: его биржа называется «Яндекс Толока». А там, где идет работа над поисковиком, нетрудно включить и работу над нейросетью. И уже в середине 2010-х годов толокеры выполняли задачи для усовершенствования ИИ. Потом «Яндексу» стало этого мало и он открыл еще один сервис — «Задания», он же Yandex Tasks. В этот раз исключительно для себя, точнее, для своей нейросети и «Алисы».
Не работать в «Яндексе», госконторах и ИП
Отличия от других бирж заметны уже с регистрации — она здесь больше напоминает полноценный прием на работу, настолько много данных придется предоставить. А еще для этого придется оформить самозанятость.
«Яндекс Задания» — это первая биржа простых заданий на памяти корреспондента НГС, которая для начала работы требует прописать ее в налоговой службе в качестве партнера. С честно заработанных копеек придется заплатить 4–6% налога на профессиональный доход, он же «налог на самозанятых». Это настоящий подрядный договор с конкретным ИНН и СНИЛС.
«Яндекс» на странице проекта пишет, что самозанятым быть очень удобно и что им положен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Правда, тут же предостерегает тех, кто получает, например, пособие по безработице, выплату по уходу за пожилым родственником или единое пособие по уходу за ребенком. Каких пособий можно лишиться, выведя со счета «Заданий» 10 рублей, не уточняется — «Яндекс» рекомендует обратиться за этим в Социальный фонд.
Предупреждают и о том, что подработку в «Заданиях» нельзя совмещать с госслужбой — эти люди не могут быть самозанятыми. Сотрудникам «Яндекса» здесь работать тоже нельзя. И учредителям ИП тоже.
Как это работает
Задания четко делятся на те, что видно только в мобильном клиенте (он требует постоянно работающую геолокацию и работает только на Android), и те, что отображаются на ПК и от местоположения работника не зависят.
Онлайн-задания, доступные как в мобильном, так и в браузерном клиенте, предлагают проверить комментарии на токсичность и этичность («Яндекс» всех соискателей тестирует как на грамотность, так и на этику), или оценить ответ «Алисы», или проверить точность поискового запроса. Последние доступны и в браузерной версии. Платят за такие задания в среднем от 2 до 25 рублей, на выполнение дается от 20 минут до часа.
К каждой, даже самой пустяковой задачке есть подробнейшая инструкция на все случаи жизни, на прочтение которой и прохождение теста (тесты есть для каждого типа заданий) уходило где-то полчаса. Даже странно после этого видеть лишь 2–4% принятых (а значит, оплаченных) заданий типа «Сфотографируй себя в профиль и анфас, только смотри, чтобы разборчиво было». Tasks оценивает выполнение работы намного строже «Толоки», где пользователи, желая заработать побольше, нередко проматывали/просматривали/прослушивали все «по диагонали» и ставили ответы наугад.
Нейросетевая направленность заметна по пробным задачам, где, например, нужно выделить на картинке препятствия для дрона-доставщика. Или попытаться обмануть систему распознавания лиц с помощью распечатанной фотографии.
Стопроцентно «мобильные» офлайн-задания стоят дороже, за них можно взять и 100, и 150 рублей. Времени на них дается больше, проверяются они быстрее, но делать их целыми пачками, не вставая из-за компьютера, конечно, не получится. «Пойди и сфотографируй», «Проверь наличие организации в здании», «Найди на полке магазина нужный товар» — вот такого типа задачки. А в случае конфликта с охраной (помним про подробные инструкции) сервис рекомендует просто уйти и отказаться выполнять задание. Никакого волшебного заклинания, вроде «Я из «Яндекса», пропустите», не дают.
Есть и спорные моменты, вроде ставшего уже хрестоматийным среди толокеров «аптечного» примера.:сли в поисковой строке написано «аптека ленина 24», какой ответ будет правильным: аптека в доме №24 на улице Ленина или круглосуточная аптека на этой улице? Точки зрения системы, толокера и автора запроса, скорее всего, не совпадут. В Tasks спорные моменты чаще связаны не с логикой, а с этикой. Потому что нейросеть — это не только холодный разум, но и чувства, которым ее тоже нужно учить.
Пару раз корреспондент НГС столкнулся с ситуацией, когда после подготовки к заданию (инструкция и тест) оказывалось, что «настоящих» заданий нет. Полчаса улетело в никуда.
Иногда, особенно в мобильном клиенте, открывался интернет-магазин, и Tasks спрашивал: есть ли такие-то товары? Но вместо магазина — белый экран. Система считает, что сайт успешно загрузился, перезагрузить его нельзя. Можно ответить наугад «да», «частично» или «нет» или сбросить. Все — задание, считай, провалено.
Сколько можно заработать
На классических биржах накруток вроде Socpublic, UNU, Profitcentr выгоднее брать задания по принципу «дешевле, но много». У «Яндекса», где на каждом задании висит толстая книга с инструкциями, лучше выбирать задачи сложные и дорогие. Также «домосед», желающий заработать за клавиатурой, находится здесь в невыгодном положении по сравнению с «пешеходом». А еще в мобильном Tasks выбор заданий больше.
Платит «Яндекс» все-таки больше, чем большинство других бирж, но на другой чаше весов долгие проверки и большой процент отказов. Задания дают из одного источника, поэтому их дефицит хоть и случается, но реже, чем у остальных. Если хотите подработать по вечерам, стоит учитывать, что спрос почти всегда превышает предложение, а днем «вкусных» заданий заметно больше. Те, кто хочет заработать на реферальных ссылках (привет, Socpublic) и брать процент с приглашенных друзей, будут разочарованы: система Tasks стопроцентно одноуровневая.
Суммы от 10 рублей выводятся моментально и в любой банк, подключенный к системе быстрых платежей. Но есть комиссия 0,4% с платежа. И налог в 4–6%. У новичка, который решил, например, поработать в выходной, получается примерно 200–400 рублей в день, в зависимости от характера получаемых заданий. Днем их больше, особенно в будни. По информации более опытных пользователей, при наборе опыта и рейтинга можно будет получать более выгодную подработку и получать без особого напряжения 4–5 тысяч рублей в неделю. Но придется относится относиться к Tasks как к работе, а не как к хобби.
Но можно ли стать таким образом AI-тренером (об их работе НГС тоже писал)? Если набираться опыта только здесь и надеяться на некую выслугу — нет, нельзя. Попробовать, конечно, можно, если чувствуете, что все поняли и готовы. Но перед этим вам придется закрыть дверь с надписью Tasks и выбросить ключ.