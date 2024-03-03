IT для ленивых: тестируем популярный сервис для обучения нейросетей — стать тренером для ИИ может каждый

На рынке есть и специалисты попроще, как из ИТ, так и из смежных отраслей. Среди них уже сама компания может выбирать. Просят они намного меньше, поэтому вместо одного сотрудника можно взять десятерых и поделить между ними задачи так, чтобы «перебежчик» не выдал конкурентам ничего важного. Результат примерно такой же.

Есть и третий вариант — снизить требования и затраты на «тренера», но и задачу им упростить. За зарплату одного тренера-середняка можно взять сто тысяч фрилансеров с биржи на одну задачу. Такой метод работы называется краудсорсингом.