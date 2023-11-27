freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 88.81
eur 96.92
СрочноЖильцам элитного ЖК запретили продавать квартиры
Все новости
Все новости
Подробности

Навалили, как в IT: зарплаты шеф-поваров достигли 200 тысяч рублей, но их всё равно сложно найти — что происходит

Уровень окладов вырос у большинства, но максимальные зарплаты потребуют максимальной квалификации

708

Насмотревшись на стажировках на большие зарплаты в Москве и Сочи, новосибирские повара тоже требуют повышения окладов

Поделиться

Сразу несколько работодателей в Новосибирске ищут сейчас специалистов с зарплатой в 200 тысяч рублей и более. И это не «продажники», финансисты или айтишники, а шеф-повара. С тем, реально ли зарабатывать такие деньги с ножом и венчиком, а главное, что для этого потребуется, кроме готовности работать, разбирался обозреватель НГС.

В базе сервиса поиска работы и сотрудников Head Hunter в Новосибирске сегодня открыто сразу несколько вакансий шеф-поваров с заработной платой от 200 тысяч рублей. Заведения в них правда, не указаны — набор ведут кадровые агентства. При знакомстве с условиями становится понятно, что в ряде случаев эта сумма будет складываться из оклада и надбавок, но всё равно заработок выглядит приличным.

Впрочем, есть нюанс: большая часть вакансий предполагает переезд в другие города. Нанять в Новосибирске высококлассные кадры пытаются заведения из Челябинска, Красноярска и Якутска.

Есть предложения и в Новосибирске, по некоторым уже найдены специалисты. Строящийся сейчас на Военной, 1 ресторан «Териберка» ещё недавно искал шеф-повара, тоже обещая не меньше 200 тысяч рублей в месяц. Вакансия переместилась в архив, а в самом ресторане сообщили, что специалист был найден, и не в Новосибирске, а в Санкт-Петербурге.

Зарплаты топовых шеф-поваров в Новосибирске перевалили за 200 тысяч рублей

Зарплаты топовых шеф-поваров в Новосибирске перевалили за 200 тысяч рублей

Поделиться

Нужно заметить, что такие предложения всё же составляют немногочисленные исключения. В промежутке от 100 до 200 тысяч рублей в месяц удалось найти только семь вакансий — уже с названиями заведений. Например, владельцы новосибирской «Сыроварни» готовы платить шефу от 180 тысяч рублей, сеть бургерных «МясоRoob» предлагает 140 тысяч, а открывшееся недавно заведение «Frank by Баста» готово платить от 110 тысяч рублей.

Ресторанный консультант и управленец (сейчас руководит проектом «Рестохолл») Елена Актуганова признаёт, что зарплаты хороших специалистов в этой сфере существенно выросли, и шеф с репутацией и именем «стоит» в Новосибирске уже в районе 150–170 тысяч рублей в месяц. Причин такого роста, по мнению эксперта, несколько.

— Молодое поколение су-шефов (заместитель шеф-повара. — Прим. ред.) выросло, наконец, поездило по России (в основном в Сочи, Москву и на Севера), набралось опыта и приехало с ожиданиями зарплаты на уровне столицы. В ресторанах уровня White Rabbit (один из топовых московских ресторанов. — Прим. ред.) 200 тысяч рублей могут получать бригадиры, — говорит эксперт. — На рынке дефицит кадров: просто повару и су-шефу проще уйти в курьеры (заработок такой же или выше, но работа проще).

Актуганова также отмечает, что обязанности хорошего шеф-повара не ограничиваются просто умением хорошо готовить и придумывать рецепты новых блюд. В случае с топовыми вакансиями от соискателей ждут умения разрабатывать концепции, технологию, ждут продвинутых навыков управления процессами. При этом высокая зарплата на входе — это отчасти компенсация за очень интенсивную работу в период запуска заведения (это может занять до полугода), после чего отношения между шефом и владельцем заведения могут дать трещину и на место звезды будет нанят менее именитый специалист подешевле.

От шеф-повара требуется много больше, чем просто уметь хорошо готовить

От шеф-повара требуется много больше, чем просто уметь хорошо готовить

Поделиться

Свою роль в росте зарплат играет и определённая универсальность навыков хорошего повара в принципе. Молодые ребята учат языки, стажируются в Европе или больших проектах в столице и понимают, что при определённых усилиях могут найти работу не только в Новосибирске и даже не только в России.

Руководитель подразделения авторских ресторанов группы компаний Дениса Иванова Артур Ганагин так же отмечает растущую конкуренцию в борьбе за кадры, что заставляет рестораторов активно переманивать кадры друг у друга. Такие предложения делают напрямую, а не через сайты вакансий, но влияют на общую ситуацию.

— Перекупая друг у друга специалистов, участники рынка ломают рынок и к концу года могут его окончательно доломать, — грустно иронизирует топ-менеджер.

Руководитель DNK Food («Хамовники», «Морриконе», Nemo) Владислав Дорошенко признает, что зарплата растет в целом по рынку, причём не только у шеф-поваров, но и у линейного персонала. Причина в дефиците специалистов. Часть сотрудников ушла из ресторанов ещё во время пандемии (люди уехали или пошли работать в такси или курьерами, так и не вернувшись). Следующая волна оттока кадров была связана с мобилизацией. Свой вклад внесло и падение курса рубля, сделавшее работу в России в принципе менее привлекательной для тех, у кого есть возможность работать где-то ещё.

Новые гастропространства создали сотни дополнительных рабочих мест

Новые гастропространства создали сотни дополнительных рабочих мест

Поделиться

Дорошенко приводит ещё одну причину — перетекание сотрудников в собственный бизнес. Бум гастрономических пространств в Новосибирске и по всей России сделал более доступным запуск какого-то пусть маленького, но своего собственного проекта. Только на «Гастрокорте» работает больше сотни точек, часть из которых открыли недавние сотрудники ресторанов, в том числе и повара. Проекты поменьше работают уже в ТЦ «Река» и на «Кировском рынке». А к середине декабря ещё один, под названием «Рестохолл», должен открыться в здании «Универсама» на Ленина. Вовсю идут работы в будущем «Фудмолле 6/1», который займёт больше половины этажа в ТЦ «Калейдоскоп».

К сожалению, в массе своей повара зарабатывают в Новосибирске в разы меньше, чем обещают щедрые вакансии для топовых шефов. Не очень соответствуют статистическим данным и реальные доходы учителей, выяснила журналист НГС Анастасия Жердина.

По теме

ЗарплатаРост зарплатБары и рестораныСамые высокие зарплатыОбщепит Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter