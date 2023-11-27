Навалили, как в IT: зарплаты шеф-поваров достигли 200 тысяч рублей, но их всё равно сложно найти — что происходит

Нужно заметить, что такие предложения всё же составляют немногочисленные исключения. В промежутке от 100 до 200 тысяч рублей в месяц удалось найти только семь вакансий — уже с названиями заведений. Например, владельцы новосибирской «Сыроварни» готовы платить шефу от 180 тысяч рублей, сеть бургерных «МясоRoob» предлагает 140 тысяч, а открывшееся недавно заведение «Frank by Баста» готово платить от 110 тысяч рублей.



Ресторанный консультант и управленец (сейчас руководит проектом «Рестохолл») Елена Актуганова признаёт, что зарплаты хороших специалистов в этой сфере существенно выросли, и шеф с репутацией и именем «стоит» в Новосибирске уже в районе 150–170 тысяч рублей в месяц. Причин такого роста, по мнению эксперта, несколько.