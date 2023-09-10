«Никто из известных никогда не оставлял чаевых, жмоты»: официант элитного ресторана — о богачах и конфузах

— Вы чаевые потом между собой делили или как?



— Изначально чаевые каждый официант оставлял себе. Кто сколько заработал, тот с тем и ушел. Потом, когда начальство изменилось, после ковида, руководитель придумал правило, что все чаевые складываются и делятся на всех пополам. Но никто так не хотел, и с руганью и скандалом эту традицию не стали вводить, пару дней просуществовало.

— За что на чай оставляли чаще всего?

— Иногда предлагали деньги за нелепые просьбы. Как-то я продал мужчине яичницу за 500 рублей, которой не было в меню. Еще говорили: «Метнись в магазин за водкой, потому что которую мы хотим нет в меню» — но это порицалось, и я, конечно же, не ходил. Нас еще, бывало, угощали, дарили тортики, алкоголь, конфеты. Было еще, что заказали салат, я приношу, и мне говорит девушка: «Я передумала, заберите его себе, покушайте, я заплачу».

