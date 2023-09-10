«Никто из известных никогда не оставлял чаевых, жмоты»: официант элитного ресторана — о богачах и конфузах

Мы продолжаем проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы. На этот раз мы пообщались с 24-летним бывшим официантом, парень работал в элитном ресторане в Красноярске с 2019 по 2021 год. Молодой человек рассказал нашему коллеге из NGS24.RU, что на самом деле скрывается за богатой маской, как нахально ведут себя богачи в обычной жизни и что чиновники не оставляют на чай. А также о махинациях, воровстве и плохих клиентах.
— Расскажи, как попал на работу?
— Попал туда по знакомству. Знакомый там работал, и я туда приехал просто поболтать. А потом так получилось, что он меня позвал к ним работать, я пошел на собеседование и прошел. За все два года, что я работал, начальство сменилось дважды. Смена дневная в то время стоила 1220 рублей, ну и чаевые обычно оставляли рублей 500–700, 1000 могли. Если это банкет, то там можно было и 5 тысяч заработать. Помню, мне как-то на банкете оставили четыре с лишним тысячи на чай, это с одного стола.
— Какой контингент к вам ходил?
— Отвратительный. Лишь 20 процентов людей там нормальных, они были скромные и не выпендривались, потому что знали, как зарабатываются деньги, по ним вообще нельзя было сказать, что они богатые. Они не гнули пальцы, персоналу не хамили. А остальные — хамы лютые. Например, приходило много мужиков богатых компаниями, напивались и начиналось: «Слышь, сюда подойди», «Иди на фиг», ну и матом. Треш был, когда пришла тетка одна, кофта Gucci, сумка Yves Saint Laurent, вся такая из себя. Она с придыханием разговаривала, будто астма у нее. Просила сделать блюдо, которого нет в меню. Обосрала ресторан, интерьер, меня. Наела на две тысячи и ушла распальцованная.
— А из известных личностей кто-то приходил?
— [Одна депутат] приходила к нам часто на бизнес-ланч и вела себя нормально, кстати. Чаевые никогда не оставляла. А когда она приходила с мужчиной, он оставлял. Директор [крупной добывающей компании] приходил. [Один из бывших мэров города] был. [Директор крупной строительной компании] был, строитель. Они с руководством в основном сидели, те их угощали. Ну на чай они не оставляли ни-ко-гда, обидно. Ну чаевые вообще редко были в обычные дни, на корпоративах только мы много срубали. Никто из известных никогда не оставлял чаевых, жмоты. Хотя они и вели себя не как мудаки.
— Вы чаевые потом между собой делили или как?
— Изначально чаевые каждый официант оставлял себе. Кто сколько заработал, тот с тем и ушел. Потом, когда начальство изменилось, после ковида, руководитель придумал правило, что все чаевые складываются и делятся на всех пополам. Но никто так не хотел, и с руганью и скандалом эту традицию не стали вводить, пару дней просуществовало.
— За что на чай оставляли чаще всего?
— Иногда предлагали деньги за нелепые просьбы. Как-то я продал мужчине яичницу за 500 рублей, которой не было в меню. Еще говорили: «Метнись в магазин за водкой, потому что которую мы хотим нет в меню» — но это порицалось, и я, конечно же, не ходил. Нас еще, бывало, угощали, дарили тортики, алкоголь, конфеты. Было еще, что заказали салат, я приношу, и мне говорит девушка: «Я передумала, заберите его себе, покушайте, я заплачу».
— Обидно было, когда не оставляли чаевые?
— Конечно. Кстати, как проходило закулисье банкетов в ресторане со стороны персонала. Мы обычно тусили за баром. И мы всегда забирали часть еды с банкетов домой. Когда гости говорят: «Нам нужно с собой всё завернуть», а там с 50 человек, в общем, четверть до них не доходила. Потому что мы хотели вознаграждение за свой труд. Никогда никто не предъявлял.
— А были махинаторы в заведении?
— Я лично никаких финансовых махинаций не проводил, но знаю, что некоторые это делали. Как-то с баром вскрылась махинация, и был скандал. Они меняли дорогой алкоголь на дешевый, то есть бутылка премиум-напитка, а внутри ерунда за 300 рублей. И некоторые гости по вкусу определяли, что не то. Иногда по приготовлению коктейля чувствовали не то. Еще при ревизиях. Тогда еще такое начальство было, у нас персонал занимался своими махинациями, а руководство — своими. Ну потом начальство сменилось, начались новые правила, штрафы, душевности былой не стало.
— Что такого пыталось ввести новое начальство?
— Пытались ввести традицию, чтобы мы делились с поварами чаевыми, так как те просили. Ну извините меня, у повара ставка 300 рублей час, а у официанта 120. У нас основная часть заработка состояла из чаевых. Да, бывало, что повар помог и отдал блюдо быстрее или приготовил что-то не из меню, тогда мы ему могли дать 100, 200, 300 рублей, но, когда они пытались выклянчивать, мы возмущались. Повара даже пытались специально вовремя не отдать блюдо, например матом послать, и так далее — мини-бунт. Но мы отстояли себя. Кстати, со старым начальством после закрытия мы могли не разойтись по домам, а остаться там и тупо набухаться, каждый себе покупал что-то. Начальство об этом знало и по утрам на разборе полетов что-то говорило, но особо не ругало. С новым такого не было.
— А что касается формы, в чем работали?
— Нам как-то купили футболки. Была форма: джинсы, кеды и вот эта бирюзовая футболка. Это был кринж. Посыпались отзывы, что мы одеты как непонятно что. И нас потом переодели, нам пошили рубашки и фартуки белые с эмблемой ресторана.
— Сколько обычно посетители тратили зараз?
— Да тысячи две на человека считалось нормой. То есть если приходят 3–4 человека, тысяч на 7 они наедали. Если богатые, то они и на 10 могли, и на 20, но они пили в основном. Бывало, чек за двоих тысячи на полторы выходил — это просто чай и десерт, например. Бизнес-ланчи были недорогие. Одна компания из 2–3 человек максимум на 25 тысяч счет оставляла, но это прям край. Короче, на корпоративах зарабатывали. Местная «Рублевка» не такая уж и люксовая, как про это думают.
— Расскажи, какой треш происходил у вас чаще всего?
— У нас был корпорат, помню, там была такая Анна (имя изменено. — Прим. ред.), блондинка, она каждый год банкет устраивала, вроде день рождения мужа праздновали. И каждый год у них был чек от 500 тысяч рублей зараз, это на 20 человек примерно. Нормой выручки тогда было, по-моему, сто тысяч в день. И вот нас начинали... за неделю, в общем, мозг выносить: «Анна скоро придет, вот Анна придет, вот вы должны уже готовиться». Вели ее гости себя отвратительно, орали матом и строили из себя цариц.
Еще был треш, когда у нас отдыхали врачи, какая-то медорганизация. Одна тетка с их стола нажралась так, что головой в мусорке уснула. И до самого утра спала так. Она напилась, села на лавку, нагнулась к мусорке — и уснула. Ее персонал пытался растолкать, типа, «женщина, не позорьтесь». Она кричала: «Убери руку!» — поэтому ее так и оставили. Часто гости роняли в пруд вещи: кто-то — золотой браслет, телефон. Не знаю, как они к этому приходили.
Еще как-то у нас на летней веранде стояли балки с горшками длинными, и плохо закреплена конструкция была, и как-то это всё упало на ребенка маленького, у него сотрясение мозга было, подозрение на трещину в черепе, год восстановления. И ресторан в качестве извинения подарил корзину с фруктами и игрушками. А женщине пришлось уволиться с работы, чтобы быть с ребенком. Вроде как полицию привлекали.
— С тобой пытались познакомиться посетители?
— Пытались с девчонками в основном. Но один раз на банкете женщина за 50 лет очень хотела утащить меня к себе домой. Она подпитая намекала: «Давайте с вами встретимся, давайте проведем с вами вечер, вы такой хорошенький». Но я не поехал.