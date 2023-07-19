Каникул не будет: Госдума решила судьбу длинных майских выходных

Как отметил в ходе заседания член комитета ГД по труду Михаил Тарасенко, оснований поддерживать законопроект нет, поскольку все отзывы на него, включая мнение профсоюзов, отрицательные. Правительство законопроект тоже не поддержало, сославшись на то, что его реализация не будет способствовать эффективной организации производственных процессов. Кроме того, в правительстве отметили, что новогодние праздники совпадают с зимними каникулами у детей и это дает семьям возможность «укрепить родственные связи».