Каникул не будет: Госдума решила судьбу длинных майских выходных

Профильный комитет Госдумы рассмотрел законопроект о длинных выходных с 1 по
— Проектом <...> предлагается сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на
Как отметил в ходе заседания член комитета ГД по труду Михаил Тарасенко, оснований поддерживать законопроект нет, поскольку все отзывы на него, включая мнение профсоюзов, отрицательные. Правительство законопроект тоже не поддержало, сославшись на то, что его реализация не будет способствовать эффективной организации производственных процессов. Кроме того, в правительстве отметили, что новогодние праздники совпадают с зимними каникулами у детей и это дает семьям возможность «укрепить родственные связи».
— Вместе с тем в мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перевода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, в связи с чем продолжительный отдых в указанном месяце может помешать учебному процессу, — говорится в заключении правительства.
В июне в Минтруда уже подготовили расписание выходных и праздничных дней на