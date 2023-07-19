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Каникул не будет: Госдума решила судьбу длинных майских выходных

Законопроект предлагал перенести отдых с января на май

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В 2024 году длинные выходные будут не только в мае, но и в конце апреля

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Профильный комитет Госдумы рассмотрел законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая и не поддержал его. Документ, который был внесен в Госдуму в апреле 2023 года, предлагал перенести на май дни отдыха с новогодних каникул.

— Проектом <...> предлагается сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 3 января, и продлить майские праздники на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 5 мая, — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметил в ходе заседания член комитета ГД по труду Михаил Тарасенко, оснований поддерживать законопроект нет, поскольку все отзывы на него, включая мнение профсоюзов, отрицательные. Правительство законопроект тоже не поддержало, сославшись на то, что его реализация не будет способствовать эффективной организации производственных процессов. Кроме того, в правительстве отметили, что новогодние праздники совпадают с зимними каникулами у детей и это дает семьям возможность «укрепить родственные связи».

— Вместе с тем в мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перевода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, в связи с чем продолжительный отдых в указанном месяце может помешать учебному процессу, — говорится в заключении правительства.

В июне в Минтруда уже подготовили расписание выходных и праздничных дней на 2024 год. Согласно ему, отдых в честь майских праздников начнется уже в апреле — 28, 29, 30-го числа, за которыми следует Первомай. Потом запланированы два рабочих дня и выходные по графику (4 и 5 мая), еще три рабочих дня и длинные выходные с 9 по 12 мая.

Сохраните себе календарь выходных и праздников на 2024 год, чтобы ничего не перепутать

Сохраните себе календарь выходных и праздников на 2024 год, чтобы ничего не перепутать

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