Как будем отдыхать в следующие новогодние праздники: показываем календарь от Минтруда

Новогодние каникулы в следующем году продлятся с 1 по 8 января. А с учетом выходных 30 и 31 декабря в этом году отдыхать на Новый год будем 10 дней. Это следует из проекта постановления о переносе выходных дней в 2024 году, который опубликовало ведомство.

