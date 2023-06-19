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Как будем отдыхать в следующие новогодние праздники: показываем календарь от Минтруда

И что будет с остальными выходными

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На Новый год отдыхать будем 10 дней подряд

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Новогодние каникулы в следующем году продлятся с 1 по 8 января. А с учетом выходных 30 и 31 декабря в этом году отдыхать на Новый год будем 10 дней. Это следует из проекта постановления о переносе выходных дней в 2024 году, который опубликовало ведомство.

В Минтруде также напомнили, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. С учетом этого в 2024 году нас ждут две недели с четырьмя выходными и три рабочие шестидневки.

Чтобы не запутаться в выходных и праздничных днях, сохраните себе календарь, где всё отмечено.

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Ранее стало известно, что в 2024 году Минтруд собирается сделать четырехдневными первомайские выходные. Таким образом, в начале мая мы будем отдыхать четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Но при этом придется немного дольше поработать — рабочая неделя, предшествующая выходным, будет шестидневной. Еще один выходной заберут с ноябрьских праздников.

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