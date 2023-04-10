Мы отдыхать будем или нет? Ждать ли в этом году непрерывных майских праздников

На днях группа депутатов внесла в Госдуму законопроект с предложением продлить майские выходные, сделав их цельными — отдыхать с
Что за закон
Законопроект о длинных майских выходных депутаты внесли в Госдуму
— Проектом <...> предлагается сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на
Зачем он нужен
Актуальность инициативы авторы законопроекта объясняют тем, что в России уже был прецедент с длинными майскими — в 2021 году, когда президент объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая, — и он оказался удачным: «граждане ощутили поддержку государства, улучшилось их социально-психологическое самочувствие, что позволило провести больше времени с членами семьи в теплые дни на даче».
А вот в новогодние праздники, пишут депутаты, многие граждане не могут провести время на природе из-за холодной погоды и найти другие способы досуга.
— Согласно социологическим опросам, две трети респондентов не покидали место жительства во время январских выходных, — утверждают авторы законопроекта. — При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию малого бизнеса, такого как ресторанный, гостиничный и туристический.
Вечером того же дня законопроект направили в Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Официального заключения комитет пока не дал, однако его председатель Ярослав Нилов на инициативу отреагировал. Сам он ранее неоднократно выступал с предложением по изменению графика новогодних праздников.
— Дискуссии о продолжительности и вообще целесообразности «длинных» праздников — точный индикатор их приближения: или Нового года, или первой майской декады, — пишет Нилов в своем Telegram-канале. — Этим спорам уже больше 10 лет. Есть и сторонники, и противники продолжительных каникул, есть вполне разумные аргументы как за, так и против.
Почему закон не принимают
Споры действительно ведутся каждый год, а после долгих выходных во время пандемии обсуждается идея длинных выходных с новой силой. В 2020 году на эти дни пришелся разгар самоизоляции, в 2021 году снова было решено добавить нерабочие дни между праздничными, а к 2022 году люди уже привыкли к долгому майскому отдыху. Депутаты предлагали продлить выходные и тогда, но в Минтруде их не поддержали. Автором прошлогодней инициативы, к слову, тоже был Владислав Даванков.
— Губернаторы имеют право продлить майские праздники. Такой ответ на наше предложение сделать длинные майские получил накануне из правительства, — сообщил он тогда.
Главы регионов действительно могут принять решение о дополнительных выходных — например, именно так они периодически поступают с
Несмотря на действительно многочисленные обсуждения дополнительных выходных, праздников и сокращенных дней, эти инициативы пока остаются на уровне разговоров. Среди существенных причин, которые отодвигают принятие тех или иных длинных праздников, — экономические. Даже нынешний размер праздников существенно бьет по ней.
— Возьмите наши месяцы с длинными выходными — январь и май — и сопоставьте, например, январь и декабрь. Вы увидите, что у нас потери в экономике чуть ли не
В нынешнем законопроекте депутаты не предлагают увеличивать число выходных — просто перенести их с одной даты на другую. Однако январские праздники, которые собираются сдвинуть на май, в этом году уже были.
А в этом году примут?
Календарь праздников и выходных на этот год был установлен еще в прошлом. Согласно утвержденному Минтрудом календарю, отдыхать мы будем 1, 6, 7, 8 и 9 мая.
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вспоминает проект выходных, который ранее предлагал умерший в прошлом году лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Идея была в том, чтобы сделать обязательными выходными дни с 1 по 3 января, а все остальные дни, которые закреплены в Трудовом кодексе как праздничные и нерабочие, просто добавить к обязательному оплачиваемому отпуску. Нилов, будучи представителем ЛДПР, считает, что это был оптимальный вариант, но его не поддержали.
— Единственное, в чем достигнут явный общественный и межпартийный консенсус, — это
Он говорит, что исходя из истории возникновения и рассмотрения подобных инициатив, реальные перспективы закона стоит оценивать как «достаточно размытые».