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Обзор

Мы отдыхать будем или нет? Ждать ли в этом году непрерывных майских праздников

В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных

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Депутаты говорят, что в новогодние каникулы люди из-за холодов сидят дома, а в мае могут проводить время на свежем воздухе

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На днях группа депутатов внесла в Госдуму законопроект с предложением продлить майские выходные, сделав их цельными — отдыхать с 1 мая сразу по 9 мая. Принять законопроект один из его соавторов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, предлагает максимально оперативно — чтобы уже в этом году выходные были без перерывов. Теоретически это возможно, но на практике документ еще даже не получил официальное заключение профильного комитета. Да и предложение это звучит далеко не в первый раз, но пока «сплошными» майские праздники были только во время пандемии. Получится ли у авторов закона в этот раз довести дело до конца? Разбираемся.

Что за закон

Законопроект о длинных майских выходных депутаты внесли в Госдуму 5 апреля. Он, строго говоря, не предлагает ввести новые выходные — идея в том, чтобы просто передвинуть дни отдыха с новогодних каникул.

— Проектом <...> предлагается сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 3 января, и продлить майские праздники на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 5 мая, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Зачем он нужен

Актуальность инициативы авторы законопроекта объясняют тем, что в России уже был прецедент с длинными майскими — в 2021 году, когда президент объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая, — и он оказался удачным: «граждане ощутили поддержку государства, улучшилось их социально-психологическое самочувствие, что позволило провести больше времени с членами семьи в теплые дни на даче».

А вот в новогодние праздники, пишут депутаты, многие граждане не могут провести время на природе из-за холодной погоды и найти другие способы досуга.

— Согласно социологическим опросам, две трети респондентов не покидали место жительства во время январских выходных, — утверждают авторы законопроекта. — При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию малого бизнеса, такого как ресторанный, гостиничный и туристический.

Вечером того же дня законопроект направили в Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Официального заключения комитет пока не дал, однако его председатель Ярослав Нилов на инициативу отреагировал. Сам он ранее неоднократно выступал с предложением по изменению графика новогодних праздников.

— Дискуссии о продолжительности и вообще целесообразности «длинных» праздников — точный индикатор их приближения: или Нового года, или первой майской декады, — пишет Нилов в своем Telegram-канале. — Этим спорам уже больше 10 лет. Есть и сторонники, и противники продолжительных каникул, есть вполне разумные аргументы как за, так и против.

Почему закон не принимают

Споры действительно ведутся каждый год, а после долгих выходных во время пандемии обсуждается идея длинных выходных с новой силой. В 2020 году на эти дни пришелся разгар самоизоляции, в 2021 году снова было решено добавить нерабочие дни между праздничными, а к 2022 году люди уже привыкли к долгому майскому отдыху. Депутаты предлагали продлить выходные и тогда, но в Минтруде их не поддержали. Автором прошлогодней инициативы, к слову, тоже был Владислав Даванков.

— Губернаторы имеют право продлить майские праздники. Такой ответ на наше предложение сделать длинные майские получил накануне из правительства, — сообщил он тогда.

Главы регионов действительно могут принять решение о дополнительных выходных — например, именно так они периодически поступают с 31 декабря, когда оно выпадает на рабочий день. Правда, принудительно сделать этот день выходным главы регионов могут только для узкого круга — некоторых госслужащих и бюджетников. В пояснительной записке к законопроекту этого года авторы упоминают тоже такую возможность региональных властей. Но отмечают, что как-то губернаторы ей не пользуются — в прошлом году дополнительные праздничные дни установила только Республика Адыгея.

Несмотря на действительно многочисленные обсуждения дополнительных выходных, праздников и сокращенных дней, эти инициативы пока остаются на уровне разговоров. Среди существенных причин, которые отодвигают принятие тех или иных длинных праздников, — экономические. Даже нынешний размер праздников существенно бьет по ней.

— Возьмите наши месяцы с длинными выходными — январь и май — и сопоставьте, например, январь и декабрь. Вы увидите, что у нас потери в экономике чуть ли не 25–30%. Если сопоставить май с апрелем — будет то же самое, — говорит директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

В нынешнем законопроекте депутаты не предлагают увеличивать число выходных — просто перенести их с одной даты на другую. Однако январские праздники, которые собираются сдвинуть на май, в этом году уже были.

А в этом году примут?

Календарь праздников и выходных на этот год был установлен еще в прошлом. Согласно утвержденному Минтрудом календарю, отдыхать мы будем 1, 6, 7, 8 и 9 мая.

Сейчас производственный календарь на май 2023 года выглядит так

Сейчас производственный календарь на май 2023 года выглядит так

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Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вспоминает проект выходных, который ранее предлагал умерший в прошлом году лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Идея была в том, чтобы сделать обязательными выходными дни с 1 по 3 января, а все остальные дни, которые закреплены в Трудовом кодексе как праздничные и нерабочие, просто добавить к обязательному оплачиваемому отпуску. Нилов, будучи представителем ЛДПР, считает, что это был оптимальный вариант, но его не поддержали.

— Единственное, в чем достигнут явный общественный и межпартийный консенсус, — это 31 декабря в качестве постоянного, не зависящего от «плавающего» календаря дня. Рано или поздно мы к этому придем, — пишет Нилов. — Что же касается длинных выходных, включая майские, дискуссия может продолжаться сколько угодно.

Он говорит, что исходя из истории возникновения и рассмотрения подобных инициатив, реальные перспективы закона стоит оценивать как «достаточно размытые».

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