Мы отдыхать будем или нет? Ждать ли в этом году непрерывных майских праздников

Что за закон

Законопроект о длинных майских выходных депутаты внесли в Госдуму 5 апреля . Он, строго говоря, не предлагает ввести новые выходные — идея в том, чтобы просто передвинуть дни отдыха с новогодних каникул.



— Проектом <...> предлагается сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на 4 дня , закрепив их в период с 1 по 3 января, и продлить майские праздники на 4 дня , закрепив их в период с 1 по 5 мая, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Зачем он нужен

Актуальность инициативы авторы законопроекта объясняют тем, что в России уже был прецедент с длинными майскими — в 2021 году, когда президент объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая, — и он оказался удачным: «граждане ощутили поддержку государства, улучшилось их социально-психологическое самочувствие, что позволило провести больше времени с членами семьи в теплые дни на даче».

