«Я за день несла денег больше, чем за год зарабатываю». Бывший почтальон честно рассказала, почему уволилась после трех лет работы

Если всё так плохо, зачем работать?

Я живу здесь рядом, мне буквально не спеша 5 минут до почты. В тот момент у меня ребенок уже в садик младший ходил, вроде более-менее не болела, а мне надоело дома сидеть. Я пошла за посылкой, а там как раз требовался сотрудник. Ну так и устроилась, мне было удобно то, что рядом с домом, я здесь живу, я много кого знаю.



И чтобы у меня был график конкретно до 18:00 часов — ребенка из садика забирать, я перешла на должность почтальона. Работа есть лишь в одних магазинах, которые до 19:00, до 20:00 работают, чисто поэтому там держалась.



Я планировала увольняться в октябре, потому что у меня отпуск был на октябрь. Кстати, об отпусках — они любят авансом отправлять в отпуск. Если ты не хочешь — они тебя отправляют авансом в отпуск. Допустим, в прошлом марте, когда все уволились, я бы тогда уволилась, если бы авансом в отпуске не была, у меня просто денег уже не было, чтобы возвращать эти отпускные. Поэтому я осталась и сказала, что ни за что, ни при каких условиях не буду уходить в отпуск авансом. Вот и получается, что на момент увольнения я уже год и три месяца не была в отпуске.

