«Я за день несла денег больше, чем за год зарабатываю». Бывший почтальон честно рассказала, почему уволилась после трех лет работы

«Почта России» в конце июня столкнулась с массовыми увольнениями после изменения подхода к распределению ставок — сотрудники теперь не могут сразу замещать несколько должностей, а тем, кто всё же совмещает, как пишет «Коммерсант», будут платить лишь половину оклада от вакантной должности. Одна из уволившихся почтальонов, работавшая в Забайкалье, рассказала нашим коллегам из «Чита.Ру», что было не так в организации раньше и почему нововведение стало последней каплей.
Уволили по статье
— Нам 28 апреля прислали уведомления о том, что через два месяца, то есть с 1 июля, у нас снижается размер ставки на 0,5 ставки. Представьте зарплату в два раза меньше, но с сохранением того же объема работы, сохранением тех же трудовых обязанностей, сохранением планов, которые у нас тоже имеются — планы продаж и так далее. И если мы не согласны работать — нас увольняют с 30 июня по части 7 статьи 77 Трудового кодекса — несогласие сотрудников с новыми условиями трудового договора. То есть как бы нам просто не предоставили даже выбора. Ну просто к стенке нас прижали уже, кто будет работать за зарплату в 10–11 тысяч, когда мы работаем с большими суммами денег? Я работала конкретно почтальоном. Каждый день с пенсионной доставкой я носила денег больше, чем за год зарабатываю.
Почему уволились? Потому что требования руководства и отношение руководства не соответствуют заработной плате, которую нам платили. Вот элементарно, чтобы работать, нам нужна бумага, нужно, чтобы у нас были ручки, чтобы у нас в принтерах краска была — у нас бумага закончилась, а они говорят: «Это ваша проблема. Где хотите, там и берите».
Ни перцовки, ни бумажки — чем оснащают работников почты
Мы буквально печатали документы на своих старых документах, перетаскали из дома всё — и альбомы детские — вообще всё подряд, ксерокопии какие-то старые, то есть какие-то старые документы, которые не нужны, мы печатали на них. Когда у нас кончилась краска во всех принтерах, нам тоже руководство сказало: «Заправляйте за свой счет». Ну, естественно, отказались, нам один картридж заправили. Вот извещения на письмах мы практически все вручную писали, представьте, придет 300 писем, а мы перепечатать не можем — мы всё это вручную пишем.
Потом освещение нам практически год не могли сделать — у нас работало три лампы в клиентском зале, одна из которых мигала — представьте, какая там дискотека. У нас оператор работала на кассе, и она рядом с кассой ставила светильник, который из дома принесла. Ручки последний раз нам выдавали, когда я еще оператором работала, поэтому ручки, линейки — почти все расходные материалы мы сами покупали.
Я работаю почтальоном. За всё время для работы мне выдали, может быть, месяцев 7 назад, когда у нас последний начальник уволился, поясные сумки для того, чтобы деньги носить. И то — такие сумки, что объем, который надо отнести, не влезет.
Они же должны оснащать, то есть эти сумки большие выдавать, в которых мы должны носить всю корреспонденцию, газеты, деньги, там, продукты, которые они нас заставляют продавать. Даже элементарно средств защиты почти не было, вообще никакой спецодежды почти не выдавалось. Нам, наверное, раз в год выдавали баллончик от собак, маленький такой — и всё. В принципе, на почте есть два отпугивателя собак, которые работают, но они просто без батареек. Мы как-то покупали батарейки, пробовали на собаках, оказалось, что они вообще не работают. Собаки как лежали, так и лежат, только внимание на источник звука обращают.
Разногласия с начальством и переработки
Когда не хватает сотрудников, допустим, один уходит на больничный или просто сотрудника не хватает, нас заставляют, естественно, работать за него — за отсутствующего сотрудника. За это нам заплатят 25% от оклада голого. По факту ты работаешь за двоих, а тебе доплачивают… Оклад на тот момент у нас был
Они говорят — за совмещение, а какое там совмещение? У нас сначала сократили одну штатную единицу оператора, раньше их было два. Остался один оператор и начальник. Когда у нас уволился в феврале начальник, у нас остался один оператор. И представьте одного оператора, который должен выполнять и свои обязанности, и обязанности второго оператора, и начальника. Чтобы получить эту доплату, причем это совмещение даже не за две зарплаты, не за ползарплаты, а за 25% от голого оклада.
Чтобы получить эту доплату, ты должен написать заявление, что ты согласен на увеличенный объем работ в связи с отсутствием такого-то работника с такого-то по такое-то число — такое заявление нужно каждый месяц, и приложить служебную записку, но служебную записку должен прикладывать начальник, а так как начальника нет, это должна была делать начальник нашего почтамта. А ее догнать и выпросить эту записку — отдельная проблема.
Я 2,8 года проработала, впервые в жизни мне понадобился отгул. Я с 16 мая написала заявление на отгул неоплачиваемый, и мне до 26 мая никто его так и не подписал. Я звонила каждый день — мне говорили, что начальник в командировках, что замещающего лица нет и так далее.
Там везде плохо. И отношение руководства, и зарплата. У нас даже никто и не идет туда работать, к нам приходила как-то девушка — она день посидела, посмотрела, как это происходит, сказала: «Да ну на фиг. Вы что здесь делаете-то вообще, девочки?» Объемы работы растут, зарплаты не увеличиваются, они даже сокращают еще больше.
Оператор у нас, которая за троих работала, сидела постоянно то до 21:00, то до 22:00, а то и до 23:00. Пока работу не сделаешь, уйти не можешь, а переработки никто не оплачивает. Она сидела у нас до самой ночи, а у нас есть фотоотметка, чтобы посчитали рабочий день, что ты присутствовал на работе. У нас составляется табель рабочего времени, плюс есть программа специальная — ты должен прийти на работу, загрузить эту программу, сфотографироваться на камеру с отметкой даты и времени, что ты пришел, а вечером уходишь — опять фотографируешься. Без этой отметки тоже зарплату не дадут.
У меня зарплата была где-то 22–23 тысячи как почтальона, но я еще на почте убиралась, мыла пол за 2 тысячи. Мы же сидим в этой пыли, уборщица у нас не предусмотрена. Если вы хотите в чистоте сидеть и пылью не дышать — убирайтесь сами за 2 тысячи в месяц. Об этом тоже надо писать заявления каждый месяц, что согласна совмещать.
Главное, как нам начальница почтамта сказала, — это не письма, не пенсии, а продажи. Они из почты решили сделать чисто магазин.
Также пытаются заставить сотрудников перевести на «Почта Банк», чтобы они получали зарплату через карту «Почта Банка» — тут вплоть до угроз и увольнений. Они принуждают, но со мной не получилось. Операторов сделали агентами «Почта Банка», чтобы они на почте могли предоставлять услуги, как в банке. Они выставляли планы, чтобы сотрудники открывали какое-то количество карт, вклады, заявки на кредиты, почту завешали абсолютно всю. Письма, посылки, денежные переводы, пенсия, продажи — по всему идет план, который выполнить практически нереально. Если ты его выполнил, на следующий месяц его делают еще больше.
Если сотрудник не выполняет этот план, то вплоть до оскорблений доходило. Плюс планы по страховкам, если сотрудник не выполнял этот план, доходило до того, что покупайте сами себе. Товар не продали — покупайте сами.
В трудовую инспекцию обращаться не пробовали, у меня никто не хотел, а я одна не пошла. Всем как-то было… Люди либо увольнялись молча, либо молча терпели.
Если всё так плохо, зачем работать?
Я живу здесь рядом, мне буквально не спеша 5 минут до почты. В тот момент у меня ребенок уже в садик младший ходил, вроде более-менее не болела, а мне надоело дома сидеть. Я пошла за посылкой, а там как раз требовался сотрудник. Ну так и устроилась, мне было удобно то, что рядом с домом, я здесь живу, я много кого знаю.
И чтобы у меня был график конкретно до 18:00 часов — ребенка из садика забирать, я перешла на должность почтальона. Работа есть лишь в одних магазинах, которые до 19:00, до 20:00 работают, чисто поэтому там держалась.
Я планировала увольняться в октябре, потому что у меня отпуск был на октябрь. Кстати, об отпусках — они любят авансом отправлять в отпуск. Если ты не хочешь — они тебя отправляют авансом в отпуск. Допустим, в прошлом марте, когда все уволились, я бы тогда уволилась, если бы авансом в отпуске не была, у меня просто денег уже не было, чтобы возвращать эти отпускные. Поэтому я осталась и сказала, что ни за что, ни при каких условиях не буду уходить в отпуск авансом. Вот и получается, что на момент увольнения я уже год и три месяца не была в отпуске.
Собака — главный враг любого почтальона
Вот представьте, мы получаем деньги, идем разносить пенсию бабушкам, дедушкам по домам одни. Представьте, мы идем с большими деньгами — в сумочке у нас просто деньги, и мы разносим это по домам — у нас нет никаких средств самозащиты, у нас вообще ничего нет, чтобы защитить себя.
Они сейчас вакансии подают, я читала, что там страхование работника прописано, но этого же тоже нет. А сотрудник, который один в отделении на весь день, у него только кнопочка под столом, чтобы «ГРОМ» вызвать, и всё, а они едут минут 10–15, а она остается одна.
Собак вообще очень много — у нас частный сектор и возле школы, там вообще штук 15 бегает постоянно. В прошлом году у нас недалеко жил американский стаффордширский терьер — Джессикой ее звали, она кидалась на всех, на меня нападала, но не прокусила, потому что дело было зимой, а я в лыжном костюме. Я обращалась в отлов, сама добивалась, чтобы ее отловили.
Люди всякие ходят — и сумасшедшие, и просто агрессивные.
Всё покупалось за свой счет — ключи от подъездов даже. Чтобы нам в подъезды попадать, по идее они должны предоставить универсальный ключ, который ко многим подъездам подходит, но все ключи нам делали жители, естественно, за наши деньги.
Ответ «Почты России» на всё это
Начальник Читинского почтамта Ольга Жеребцова отказалась комментировать описанную ситуацию.
Мы запросили комментарий в пресс-службе «Почты России» о критике, которую высказала в адрес организации бывший почтальон:
— Начальник [отделения] уволилась в феврале, а оператор — в мае 2023 года. Оставшийся сотрудник выполнял лишь часть обязанностей руководителя, получая за это доплату. С условиями совмещения должностей и размером вознаграждения он согласился, подписав соответствующий документ. С 3 июля исполнять обязанности начальника начал новый сотрудник. Объявления о вакансиях мы размещаем на популярных сервисах по подбору персонала: hh.ru, «Работа в России», «Зарплата.ру».
Канцелярские товары мы выдаем несколько раз в год по заявкам от почтовых отделений. В наличии есть бумага, ручки, картриджи для принтеров и вся другая необходимая для работы канцелярия.
Регулярно мы обеспечиваем сотрудников средствами индивидуальной защиты — от перчаток, которые используют при обработке почты, до специальных распылителей ANTIDOG — отпугивателей собак.