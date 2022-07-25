В Новосибирск зовут работать молодежь с Кавказа и Алтая — за переезд им пообещали 116 тысяч рублей
Программу придумали в федеральном Минтруде — она позволит закрыть вакансии, на которые в области не хватает людей
В федеральном Минтруда решили привлекать в Сибирь молодых работников: на прошлой неделе стало известно, что ведомство разработало программу поддержки соискателей при переезде в другие регионы. Поучаствовать в ней могут молодые люди из «трудоизбыточных регионов», а принимать соискателей будут в 25 областях, в том числе в Новосибирской. На переезд будут выделять по 116 тысяч рублей. Журналист НГС Лиза Пичугина узнала условия новой программы и каких работников ищут в Новосибирске.
Кому и куда можно переехать и получить деньги
18 июля стало известно, что Минтруда России решило субсидировать переезд из региона в регион для тех, кто ищет работу. Новая программа рассчитана на молодых людей в возрасте до 35 лет, которые готовы к переезду ради карьеры — из бюджета на это им решили выделить по 116,8 тысячи рублей, написал со ссылкой на ведомство ТАСС. Этих денег, по расчетам Минтруда, должно хватить собственно на переезд и оплату первых месяцев аренды жилья на новом месте.
Программа рассчитана на жителей Республики Алтай, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Тывы и Чечни. Принимать их будут в 25 регионах Сибири, Дальнего Востока, на севере страны — среди вариантов для соискателей есть и Новосибирск.
Где искать работу переехавшим
Подобрать вакансию можно будет в региональных центрах занятости или на сайте «Работа России» — на нём в Новосибирской области опубликовано 59 тысяч вакансий. На том же сайте есть и сводные статистические данные по региону: уровень безработицы — 6%, средняя зарплата — 41,5 тысячи рублей в месяц, аренда однёшки обойдется в 11,6 тысячи рублей (что, впрочем, звучит фантастически), а базовый набор товаров — в 17,3 тысячи рублей. Поддержку при переезде регион, согласно данным сайта, не оказывает.
В региональном Минтруда в ответ на запрос НГС уточнили, что соискатель должен быть признан безработным не менее 1 года. Чтобы получить обещанную поддержку в 116,8 тысячи рублей, ему нужно будет заключить договор о содействии в трудоустройстве (с центром занятости или агентством по трудоустройству) и трудовой договор с работодателем, указанном в договоре о содействии в трудоустройстве.
Как будут выплачивать 116,8 тысячи
Выплачивать субсидию будут в два этапа: 42,8 тысячи рублей соискатель получит не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, остальную сумму — через полгода после его подачи.
— Цели, на которые гражданином могут быть потрачены предоставленные выплаты, определяются в договоре о содействии в трудоустройстве в другой местности, — пояснили в Минтруда Новосибирской области. — Проектом предусматривается перечисление средств из федерального бюджета в регионы через территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации ежемесячно в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Пока проект в законную силу не вступил и никакой информации о его реализации в ведомстве нет. При этом там подсчитали, что в Новосибирской области сегодня зарегистрировано 16,9 тысячи безработных, а потребность в работниках составляет около 37 тысяч. На некоторые даже высокооплачиваемые вакансии местные жители почему-то идти не хотят.
Кого ищут в Новосибирске и какие зарплаты предлагают
На сайте «Работа России» предлагают более 59 тысяч вакансий, причем самых разных. Например, самая дорого оплачиваемая — врач-стоматолог в клинике «АБВДент» с зарплатой от 100 до 350 тысяч рублей и рабочим графиком с 9 до 14 и с 14 до 20. Среди вакансий есть программисты (им предлагают 150–250 тысяч в месяц), различные специалисты в строительной отрасли (до 200 тысяч рублей), менеджеры по подбору персонала и продажам (до 200 тысяч рублей), руководители (до 200 тысяч рублей). Последние добавленные на сайт вакансии — сборщик стеклоизделий, наладчик технологического оборудования, кассиры, приемщик драгоценных металлов в ломбарде, диспетчер, водитель. Зарплату предлагают от 20 до 40 тысяч рублей.
По словам управляющего партнера кадрового агентства «Люди Дела» Елены Алеевой, больше всего область нуждается в людях рабочих специальностей: в тех, кто связан с ручным трудом в строительстве, в фасовщиках и операторах линий на производствах.
— Когда случилась пандемия и перестали пускать людей из ближнего зарубежья на такие работы, работодатели начали испытывать серьезные сложности и затруднения. Если такая инициатива есть и если она будет подконтрольна государству — это очень хорошо, — прокомментировала эксперт проект Минтруда России.
С квалифицированными кадрами, причем не только в Новосибирске, но и в других регионах, тоже возникают проблемы: например, рассказала Елена Алеева, сегодня по всей стране собирают технологов и конструкторов швейного производства, швей, прорабов, профессионалов на золотодобывающие производства и угольные месторождения на севере России.
— Мы часто ищем людей с релокацией по всей России. Если говорить о линейном персонале, то есть практика, когда строят общежития. Хороший пример — «Рыбный день»: я знаю, что на территории производства они построили общежитие для сотрудников. И это не единственное предприятие, которое прилагает максимум усилий для того, чтобы обеспечить себя персоналом, — подчеркнула эксперт.
При этом уровень безработицы в этом году в России может еще резко скакнуть вверх даже в тех регионах, где работы больше, чем работников: она сегодня напрямую зависит от присутствия на рынке крупных международных брендов.
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