В Новосибирск зовут работать молодежь с Кавказа и Алтая — за переезд им пообещали 116 тысяч рублей

18 июля стало известно, что Минтруда России решило субсидировать переезд из региона в регион для тех, кто ищет работу. Новая программа рассчитана на молодых людей в возрасте до 35 лет, которые готовы к переезду ради карьеры — из бюджета на это им решили выделить по 116,8 тысячи рублей, написал со ссылкой на ведомство ТАСС. Этих денег, по расчетам Минтруда, должно хватить собственно на переезд и оплату первых месяцев аренды жилья на новом месте.



Программа рассчитана на жителей Республики Алтай, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Тывы и Чечни. Принимать их будут в 25 регионах Сибири, Дальнего Востока, на севере страны — среди вариантов для соискателей есть и Новосибирск.

