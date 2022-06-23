«Я не вычеркиваю Россию из своей жизни»: как живут айтишники за рубежом и почему многие возвращаются

По мнению основателя рекрутингового агентства BGStaff Антона Дурнецова, в конце мая бизнес начал выходить из комы, программисты поняли, что жизнь не остановилась. Хоть и не в том объеме, но компании снова начали набирать персонал. Если сегодня специалисты и уезжают за границу, то скорее на отдых — тренда на релокацию, по его наблюдениям, нет. Недавно он был на конференции разработчиков CodeFest, где в том числе обсуждали тему релокации.

— На самом деле почти все сошлись на том, что уезжают уже остаточно редко и много кто уже даже вернулся, — рассказал он. — Есть и те, кто вернулся из-за проблем с языком и теперь полноценно его подтягивает, чтобы уехать еще раз. Но таких немного. Плюс к осени ждем возвращенцев из-за выхода детей в школы, сады. А так практически все верят в Россию, в свои компании и не собираются уезжать.

