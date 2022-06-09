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Рейтинг высокооплачиваемых вакансий июня в Новосибирске: кому предлагают 250 тысяч

В топ вакансий вошли не только айтишники

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В рейтинг попали не только айтишники, хотя по традиции они занимают лидирующие позиции

В рейтинг попали не только айтишники, хотя по традиции они занимают лидирующие позиции

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В Новосибирске в июне самую большую зарплату предлагают front-end-разработчику. Рейтинг вакансий составил сервис по поиску работы SuperJob. Специалисту с опытом от трех лет, владеющему техническим английским, готовы платить от 250 тысяч рублей. За эти деньги ему придется заниматься разработкой новых продуктов для заемщиков и инвесторов.

На втором месте — ведущий разработчик в проект по автоматической трансляции кода с C# на C++ в международную компанию. Ему обещают платить от 150 тысяч рублей. Здесь также требуется знание технического английского.

Но в цене не только айтишники. На третьей позиции по уровню зарплат — вакансия менеджера по продажам с зарплатой до 150 тысяч рублей. Продавать придется строительные материалы.

Также в Новосибирске ищут инженера-геодезиста с зарплатой от 120 тысяч рублей и специалиста по организации производства с зарплатой до 110 тысяч рублей в месяц.

В этом июне НГС рассказывал о необычной вакансии: в Новосибирске ищут помощника официанта для работы на чемпионате мира по футболу 2022 года в городе Доха (Катар) — вакансия была опубликована на сайте «Зарплата.ру».

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