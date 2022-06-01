Среди новосибирцев ищут помощника официанта для работы на чемпионате мира по футболу в Катаре

В Новосибирске ищут помощника официанта для работы на чемпионате мира по футболу 2022 года в городе Доха (Катар) — вакансия опубликована на сайте «Зарплата.ру».



В описании вакансии указано, что работать нужно будет в ресторанах международной сети отелей премиум-класса. Соискателю предлагают оклад 50 тысяч рублей и большие чаевые.