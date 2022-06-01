Среди новосибирцев ищут помощника официанта для работы на чемпионате мира по футболу в Катаре
Работодатель оплачивает перелеты и проживание
В Новосибирске ищут помощника официанта для работы на чемпионате мира по футболу 2022 года в городе Доха (Катар) — вакансия опубликована на сайте «Зарплата.ру».
В описании вакансии указано, что работать нужно будет в ресторанах международной сети отелей премиум-класса. Соискателю предлагают оклад 50 тысяч рублей и большие чаевые.
— Комфортные условия проживания полностью за счет работодателя. Местное размещение, питание, бассейн. После первого года работы предлагаются бесплатные ночи в сети Four Seasons (от 1 и далее в зависимости от стажа работы), — указано на сайте.
Работа по бессрочному трудовому договору. Все затраты на трансфер к месту работы и обратно работодатель берет на себя. В условиях также указано, что предполагается страхование жизни и здоровья; предоставляется униформа, а требований о наличии сертификата вакцинации нет.
При этом кандидат должен владеть английским языком на высоком уровне для свободного общения с гостями отеля.
— Плюсы работы в компании: бесплатные завтраки / обеды; корпоративный спорт; скидки на товары компании, — перечисляется на сайте.
Журналист НГС узнал в кадровом агентстве Coleman Group, которое разместило эту вакансию, что поиск сконцентрировали в регионах присутствия компании, где есть кандидаты с опытом работы в отелях премиум-класса. Помимо Новосибирска, это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург. Также смотрят кандидатов в Республике Беларусь.
— Кроме того, в Новосибирске функционируют международные сети отелей премиум-класса, отвечающие самым высоким стандартам в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, а, соответственно, есть и кандидаты с опытом обслуживания, который требуется для реализации проекта. Мы часто рассматриваем кандидатов из Новосибирска, и это уже не первый чемпионат мира по футболу, на который мы набираем необходимые кадры, — отметили в компании.
В пресс-службе уточнили, что на данный момент остаются открытыми 6 вакансий, но помимо помощников требуются еще кандидаты на позиции ресепшиониста, бармена, официанта, хостес. Эти вакансии на сайте «Зарплата.ру» не размещены.
Ранее все соперники сборной РФ по футболу отказались играть с ней в стыковочных матчах на чемпионате мира в этом году.